Ile jest Warszawy w Warszawie? Liczba osób, które wyjechały na Święta może zaskoczyć

Publikacja: 07.01.2026 16:05

W święta z Warszawy wyjechało ponad 780 tys. osób

Foto: Adobe Stock

Małgorzata Krzystała
To, że Warszawa w święta realnie pustoszeje, widać nie tylko po liczbie osób spacerujących po ulicach. Potwierdzają to również analizy oparte na algorytmach i sztucznej inteligencji. Okazuje się, że w szczycie bożonarodzeniowej przerwy, w stolicy było prawie 782 tys. osób mniej niż tydzień wcześniej.

Wyniki zostały opracowane przez zespół Orange Polska zajmujący się rozwiązaniami Big Data. Udało się je uzyskać dzięki wykorzystaniu danych z logowań telefonów komórkowych oraz modeli, które pozwalają ekstrapolować obserwacje na całą populację i porównać, ile osób faktycznie przebywało w mieście w wybranych momentach. Do obliczeń zespół wykorzystał również algorytmy oraz sztuczną inteligencję.

Ile osób wyjechało z Warszawy na Święta i Sylwestra?

Osoby zajmujące się opracowaniem wyników, dla lepszego porównania wzięły pod uwagę kilka dat. I tak przykładowo, 22 listopada 2025 r. o godz. 18 liczba mieszkańców i mieszkanek Warszawy wyniosła 2 024 989. Punktem odniesienia był pomiar z 17 grudnia z godz. 18, kiedy w Warszawie odnotowano 2 173 932 osoby. 

W Wigilię, 24 grudnia o godz. 18, w mieście było 1 417 088 osób, a 25 grudnia o godz. 15 1 391 945. Na przełomie roku wartości były wyższe niż w czasie Świąt – 31 grudnia o godz. 18 odnotowano 1 851 113 osób, a 1 stycznia 2026 r. o godz. 18 1 831 413. Największe wrażenie robi zestawienie 17 grudnia z pierwszym dniem Świąt. Okazuje się, że tego dnia z Warszawy wyjechało niemal 782 tys. osób. 

