Śmierć niemowlęcia na Mokotowie. Prokuratura podała wyniki sekcji

Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze nie mogli dostać się do lokalu z uwagi na postawę domowników. Konieczne było wyważenie drzwi. W środku policjanci zastali rodziców dziecka pod silnym wpływem alkoholu oraz ciało siedmiomiesięcznego chłopca bez oznak życia.

Natychmiast podjęto próbę reanimacji, jednak przybyły na miejsce zespół ratownictwa medycznego stwierdził zgon dziecka. Według wstępnych ustaleń niemowlę mogło nie żyć już od kilku godzin.

Prokuratura: krzyki były wynikiem paniki

Rzecznik prokuratury zdementował informacje, jakoby w mieszkaniu doszło do przemocy wobec dziecka. Jak wyjaśnił, krzyki słyszane przez sąsiadów były efektem paniki i silnych emocji rodziców po odkryciu śmierci niemowlęcia.

– Podniesione głosy i krzyki nie były wynikiem awantury, lecz reakcji emocjonalnej związanej z ujawnieniem zwłok dziecka – zaznaczył prok. Skiba.

Śmierć została stwierdzona przez matkę dziecka, gdy wstała, aby sprawdzić, co się z nim dzieje. Rodzice mieli świadomość, że chłopiec był chory i posiadał wrodzoną wadę.

Rodzice pod wpływem alkoholu, brak wcześniejszych interwencji

Prokuratura potwierdziła, że w chwili interwencji oboje rodzice znajdowali się pod wpływem alkoholu. Ojciec dziecka został już przesłuchany w charakterze świadka. Matka, z uwagi na silne reakcje psychiczne wywołane tragedią, została przewieziona do szpitala psychiatrycznego, co uniemożliwiło jej przesłuchanie.

Jak podkreślają śledczy, rodzina nie była wcześniej znana służbom. Nie odnotowano żadnych zgłoszeń, interwencji policyjnych ani sygnałów o przemocy domowej.

– Mówimy o ogromnej tragedii rodzinnej – zaznaczył prok. Skiba.

Śledztwo może zostać zakończone w najbliższych miesiącach

Prokuratura oczekuje jeszcze na pisemną, finalną opinię biegłego oraz możliwość przesłuchania matki dziecka. Biorąc pod uwagę dotychczasowe ustalenia, istnieje duże prawdopodobieństwo, że postępowanie zostanie zakończone w najbliższych miesiącach.

Na obecnym etapie śledztwa organy ścigania nie planują stawiania zarzutów rodzicom dziecka, uznając, że śmierć niemowlęcia miała charakter naturalny.