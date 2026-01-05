Nocna prohibicja kroczy przez Mazowsze. Dołączają kolejne miasta i gminy

Statystyki wskazują na spadek liczby interwencji związanych z przemocą domową w miejscowościach objętych prohibicją.
Pruszków stał się kolejnym punktem na mapie aglomeracji warszawskiej, który po przeprowadzeniu konsultacji społecznych przygotowuje się do wprowadzenia nowych przepisów.
W Pruszkowie zakończył się pierwszy etap zbierania opinii mieszkańców. W ankiecie wzięło udział niewiele osób, bo tylko 1210, ale wyniki wskazują na wyraźne poparcie dla zmian. Za wprowadzeniem ograniczeń opowiedziało się niemal 75 proc. respondentów. Większość uczestników badania (ponad 77 proc.) wskazała, że zakaz sprzedaży alkoholu poza lokalami gastronomicznymi powinien obowiązywać w godzinach 22-6.
Mieszkańcy argumentują swoje poparcie przede wszystkim chęcią poprawy bezpieczeństwa oraz ograniczenia hałasu w przestrzeni publicznej. Drugi etap konsultacji zaplanowano na 8 stycznia 2026 roku w formie otwartej debaty społecznej. Zebrane podczas spotkania głosy będą podstawą do podjęcia ostatecznej decyzji przez władze miasta.
Rok 2025 był rekordowy pod względem liczby gmin decydujących się na nocne restrykcje. Na Mazowszu ograniczenia obowiązują już między innymi w Sulejówku, Łomiankach, Legionowie, Wieliszewie, Jabłonnej, Sobieniach-Jeziorach oraz w dwóch dzielnicach Warszawy – Śródmieściu i na Pradze-Północ. Stolica zapowiada rozszerzenie zakazu na całe miasto w połowie 2026 roku.
Początek 2026 roku przynosi kolejne wdrożenia. Od 2 stycznia przepisy obowiązują w Ciechanowie, a w najbliższych tygodniach dołączą do nich:
Oprócz Mazowsza na podobne kroki zdecydowały się duże ośrodki miejskie w całym kraju, w tym Kraków, Katowice, Poznań, a w ostatnim czasie także Szczecin, Gdańsk, Wrocław i Łódź. W marcu 2026 roku restrykcje zaczną obowiązywać w Kielcach.
Dane zebrane przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom (KCPU) w ankiecie przeprowadzonej wśród ponad stu gmin potwierdzają pozytywny wpływ ograniczeń na porządek publiczny. Aż 57 proc. samorządów zadeklarowało, że po wprowadzeniu zakazu spadła liczba interwencji policji i straży miejskiej związanych ze spożywaniem alkoholu.
W gminach takich jak Milanówek odnotowano dwukrotny spadek liczby zatrzymań nietrzeźwych kierowców oraz znaczące zmniejszenie liczby awantur i aktów wandalizmu. Z kolei w Białobrzegach, gdzie zakaz objął także stacje paliw, poprawę odczuli sami pracownicy punktów sprzedaży, zgłaszając mniejszą liczbę konfliktowych sytuacji z klientami w godzinach nocnych. Statystyki wskazują również na spadek liczby interwencji związanych z przemocą domową w miejscowościach objętych prohibicją.
Poza poprawą porządku publicznego, kluczowym motywem decyzji samorządów są kwestie zdrowotne. Szacuje się, że w Polsce rocznie od 23 do 28 tysięcy zgonów jest bezpośrednio powiązanych z nadużywaniem alkoholu, a liczba osób uzależnionych sięga 580 tysięcy. Ograniczenie fizycznej dostępności napojów wyskokowych w nocy jest uznawane przez ekspertów za jedno ze skuteczniejszych narzędzi polityki antyalkoholowej, które nie wpływa negatywnie na budżetowe dochody gmin z tytułu opłat za zezwolenia.