-6.5°C
1016.2 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Nocna prohibicja kroczy przez Mazowsze. Dołączają kolejne miasta i gminy

Publikacja: 05.01.2026 16:15

Statystyki wskazują na spadek liczby interwencji związanych z przemocą domową w miejscowościach obję

Statystyki wskazują na spadek liczby interwencji związanych z przemocą domową w miejscowościach objętych prohibicją.

Foto: mat. pras.

M.B.
Fala samorządowych decyzji dotyczących ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych przybiera na sile. Mazowsze z liczbą 30 gmin stosujących to rozwiązanie jest obecnie krajowym liderem w zakresie wdrażania tzw. nocnej ciszy alkoholowej.

Pruszków stał się kolejnym punktem na mapie aglomeracji warszawskiej, który po przeprowadzeniu konsultacji społecznych przygotowuje się do wprowadzenia nowych przepisów.

Konsultacje społeczne w Pruszkowie

W Pruszkowie zakończył się pierwszy etap zbierania opinii mieszkańców. W ankiecie wzięło udział niewiele osób, bo tylko 1210, ale wyniki wskazują na wyraźne poparcie dla zmian. Za wprowadzeniem ograniczeń opowiedziało się niemal 75 proc. respondentów. Większość uczestników badania (ponad 77 proc.) wskazała, że zakaz sprzedaży alkoholu poza lokalami gastronomicznymi powinien obowiązywać w godzinach 22-6.

Mieszkańcy argumentują swoje poparcie przede wszystkim chęcią poprawy bezpieczeństwa oraz ograniczenia hałasu w przestrzeni publicznej. Drugi etap konsultacji zaplanowano na 8 stycznia 2026 roku w formie otwartej debaty społecznej. Zebrane podczas spotkania głosy będą podstawą do podjęcia ostatecznej decyzji przez władze miasta.

Polecane
Sklepy, które dotychczas działały całodobowo, w wiekszości zostaną zamknięte w godz. 22-6
nocna prohibicja
Rusza zakaz sprzedaży alkoholu po godz. 22 w Śródmieściu i na Pradze-Północ

Rozszerzająca się lista samorządów

Rok 2025 był rekordowy pod względem liczby gmin decydujących się na nocne restrykcje. Na Mazowszu ograniczenia obowiązują już między innymi w Sulejówku, Łomiankach, Legionowie, Wieliszewie, Jabłonnej, Sobieniach-Jeziorach oraz w dwóch dzielnicach Warszawy – Śródmieściu i na Pradze-Północ. Stolica zapowiada rozszerzenie zakazu na całe miasto w połowie 2026 roku.

Reklama
Reklama

Początek 2026 roku przynosi kolejne wdrożenia. Od 2 stycznia przepisy obowiązują w Ciechanowie, a w najbliższych tygodniach dołączą do nich:

  • Piaseczno (styczeń),
  • Wołomin (od 2 lutego),
  • Korczew (od 13 lutego),
  • Błonie (początek roku).

Oprócz Mazowsza na podobne kroki zdecydowały się duże ośrodki miejskie w całym kraju, w tym Kraków, Katowice, Poznań, a w ostatnim czasie także Szczecin, Gdańsk, Wrocław i Łódź. W marcu 2026 roku restrykcje zaczną obowiązywać w Kielcach.

Polecane
Rada Warszawy przyjęła uchwały dotyczące nocnej prohibicji w Śródmieściu i na Pradze-Północ.
Nocna prohibicja
Dwie dzielnice Warszawy z nocnym zakazem. Rusza „pilotaż” ratusza

Skutki wprowadzenia nocnej prohibicji

Dane zebrane przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom (KCPU) w ankiecie przeprowadzonej wśród ponad stu gmin potwierdzają pozytywny wpływ ograniczeń na porządek publiczny. Aż 57 proc. samorządów zadeklarowało, że po wprowadzeniu zakazu spadła liczba interwencji policji i straży miejskiej związanych ze spożywaniem alkoholu.

W gminach takich jak Milanówek odnotowano dwukrotny spadek liczby zatrzymań nietrzeźwych kierowców oraz znaczące zmniejszenie liczby awantur i aktów wandalizmu. Z kolei w Białobrzegach, gdzie zakaz objął także stacje paliw, poprawę odczuli sami pracownicy punktów sprzedaży, zgłaszając mniejszą liczbę konfliktowych sytuacji z klientami w godzinach nocnych. Statystyki wskazują również na spadek liczby interwencji związanych z przemocą domową w miejscowościach objętych prohibicją.

Reklama
Reklama
Polecane
Radni przyjęli Warszawski Program Bezpiecznej Nocy, jednak żądają większej szczegółowości zapisów
Rada Warszawy
Warszawa w nocy będzie bezpieczna? Radni przyjęli program

Wpływ na zdrowie publiczne i statystyki

Poza poprawą porządku publicznego, kluczowym motywem decyzji samorządów są kwestie zdrowotne. Szacuje się, że w Polsce rocznie od 23 do 28 tysięcy zgonów jest bezpośrednio powiązanych z nadużywaniem alkoholu, a liczba osób uzależnionych sięga 580 tysięcy. Ograniczenie fizycznej dostępności napojów wyskokowych w nocy jest uznawane przez ekspertów za jedno ze skuteczniejszych narzędzi polityki antyalkoholowej, które nie wpływa negatywnie na budżetowe dochody gmin z tytułu opłat za zezwolenia.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Obok najpopularniejszych trendów, w zestawieniu pojawiły się imiona nadawane pojedynczym dzieciom, c
statystyka

Dominacja Jana i Zofii. Najpopularniejsze imiona w Warszawie w 2025 roku.

W Warszawie już niebawem otwarte zostaną trzy pierwsze sklepy Dino / zdjęcie ilustracyjne
handel

Dino nie zwalnia tempa w Warszawie. Gdzie będą pierwsze trzy sklepy?

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski w trakcie głosowań na temat nocnej prohibicji zmieniał zdanie k
subiektywny ranking „Życia Warszawy”

Żenada po warszawsku. Podsumowanie 2025 roku

W Warszawie pojawia się coraz więcej zespołów, komitetów i pełnomocników.
administracja

Pełnomocnik, komitet i koordynatorzy to za mało? Powstał Zespół Sterujący ds. Rewitalizacji

Ostatni raz tak wysoka pokrywa śnieżna w Warszawie była notowana w styczniu 2013 r., czyli 13 lat te
miasto zimą

Rekordowy atak zimy w Warszawie. Stolica pod śniegiem, jakiego nie widziano od 13 lat

Poznańska przed Wielką Wojną, czyli I wojną światową, nazywała się Wielka. I ta niewielka kamieniczk
warszawski historie szczepańskiego

Zamieniający się świat za warszawskim oknem

Filia mieści się przy ul. Silnikowej 8a -wejście z prawej strony budynku Szkoły Podstawowej nr 409.
książka

Gry, zabawy i e-zbiory. Nowa filia biblioteki w Ursusie

Fotoradar został zniszczony po raz trzeci po 11 dniach funkcjonowania
ruch drogowy

Najbardziej znienawidzony fotoradar w Polsce zniszczony po raz trzeci

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama