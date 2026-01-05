Nocna prohibicja kroczy przez Mazowsze. Dołączają kolejne miasta i gminy

Fala samorządowych decyzji dotyczących ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych przybiera na sile. Mazowsze z liczbą 30 gmin stosujących to rozwiązanie jest obecnie krajowym liderem w zakresie wdrażania tzw. nocnej ciszy alkoholowej.



Pruszków stał się kolejnym punktem na mapie aglomeracji warszawskiej, który po przeprowadzeniu konsultacji społecznych przygotowuje się do wprowadzenia nowych przepisów.

Reklama Reklama

Konsultacje społeczne w Pruszkowie

W Pruszkowie zakończył się pierwszy etap zbierania opinii mieszkańców. W ankiecie wzięło udział niewiele osób, bo tylko 1210, ale wyniki wskazują na wyraźne poparcie dla zmian. Za wprowadzeniem ograniczeń opowiedziało się niemal 75 proc. respondentów. Większość uczestników badania (ponad 77 proc.) wskazała, że zakaz sprzedaży alkoholu poza lokalami gastronomicznymi powinien obowiązywać w godzinach 22-6.

Mieszkańcy argumentują swoje poparcie przede wszystkim chęcią poprawy bezpieczeństwa oraz ograniczenia hałasu w przestrzeni publicznej. Drugi etap konsultacji zaplanowano na 8 stycznia 2026 roku w formie otwartej debaty społecznej. Zebrane podczas spotkania głosy będą podstawą do podjęcia ostatecznej decyzji przez władze miasta.

Rozszerzająca się lista samorządów

Rok 2025 był rekordowy pod względem liczby gmin decydujących się na nocne restrykcje. Na Mazowszu ograniczenia obowiązują już między innymi w Sulejówku, Łomiankach, Legionowie, Wieliszewie, Jabłonnej, Sobieniach-Jeziorach oraz w dwóch dzielnicach Warszawy – Śródmieściu i na Pradze-Północ. Stolica zapowiada rozszerzenie zakazu na całe miasto w połowie 2026 roku.