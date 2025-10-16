12.3°C
Życie Warszawy

Dwie dzielnice Warszawy z nocnym zakazem. Rusza „pilotaż” ratusza

Publikacja: 16.10.2025 13:45

Rada Warszawy przyjęła uchwały dotyczące nocnej prohibicji w Śródmieściu i na Pradze-Północ.

Foto: Youtube/Rada Warszawy

rbi
1 listopada wejdzie w życie zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych – taką decyzję podjęli radni Warszawy. Zakaz będzie obowiązywał w dwóch dzielnicach Warszawy w godz. 22-6.

Rada Warszawy przyjęła dwie uchwały dotyczące nocnej prohibicji w Śródmieściu i na Pradze-Północ. Taki pilotaż zaproponował ratusz po wycofaniu projektu wprowadzenia zakazu nocnej sprzedaży alkoholu w całej Warszawie i utrąceniu podobnego projektu złożonego przez radnych Lewicy-MJN.

Rady dzielnic popierają nocną prohibicję

Wcześniej uchwałę poparli radni dzielnic, w których zakaz ma być wprowadzony. W Śródmieściu pomysł został przyjęty bez dyskusji i poprzez aklamację, na Pradze-Północ radni nie byli już tak jednogłośni. W głosowaniu za wprowadzeniem nocnej prohibicji opowiedziało się 18 radnych, jeden wstrzymał się od głosu. Radni z klubu Kocham Pragę, którzy są przeciwni nocnej prohibicji w ich dzielnicy, nie wzięli udziału w głosowaniu.

Radni Śródmieścia podczas opiniowania tej kwestii nie zabierali głosu i szybko przegłosowali poparci
nocna prohibicja
Zakaz sprzedaży nocą alkoholu w Śródmieściu? Radni dzielnicy na "tak"

Jak tłumaczył prezydent Rafał Trzaskowski podczas jednej z poprzednich sesji Rady Warszawy, pilotaż ma posłużyć jako poligon doświadczalny, na którym miasto przetestuje kompleksowy program działań. Będzie on obejmował m.in. zwiększenie patroli służb porządkowych oraz oznaczanie miejsc, gdzie dochodzi do największej liczby naruszeń. Zebrane w ten sposób dane i doświadczenia z pilotażu mają ułatwić przygotowanie i wdrożenie zakazu w innych częściach miasta.

Prezydent Trzaskowski zapowiedział też, że w całej zakaz sprzedaży alkoholu nocą zostanie wprowadzony najpóźniej 1 czerwca 2026 r. Wywołał tym falę krytyki ze strony opozycyjnych radnych.

Dwa projekty uchwały prohibicyjnej

Do radnych Warszawy trafiły dwa projekty uchwały prohibicyjnej – prezydenta Rafała Trzaskowskiego i klubu radnych Lewica–Miasto Jest Nasze. Oba zakładały wprowadzenie zakazu sprzedaży alkoholu w sklepach w godzinach nocnych. Prezydent Rafał Trzaskowski proponował, by miało to miejsce w godz. 23–6, klub radnych – w godz. 22–6. Podczas lipcowej sesji Rady Warszawy radni zdecydowali o przekazaniu projektów do dzielnic.

W dzielnicach okazało się, że radni Koalicji Obywatelskiej, która popiera prezydenta Trzaskowskiego, postanowili odrzucić również jego projekt. Spowodowało to głośne sprzeciwy głównie ze strony Lewicy i organizacji Miasto Jest Nasze.

Polecane
Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski jest przeciwny referendum w sprawie ograniczenia nocnej sprzeda
Nocna prohibicja
„Dalszy ciąg niemocy i kompromitacji”. Radni Warszawy o zakazie sprzedaży alkoholu

Próby wprowadzenia nocnego zakazu sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych na terenie całego miasta trwają od kilku lat. W 2023 roku aktywiści miejscy złożyli obywatelski projekt uchwały o zakazie nocnej sprzedaży alkoholu w całej Warszawie w godzinach od 22 do 6. Zakaz miał nie obejmować punktów gastronomicznych, takich jak puby czy bary.

W 2024 roku prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski skierował do rady miasta projekt uchwały intencyjnej dotyczącej nocnego ograniczenia sprzedaży alkoholu, który spotkał się z dużym poparciem społecznym. Według badania przygotowanego na zamówienie ratusza około 80 proc. mieszkańców było za takim rozwiązaniem.

W lutym 2025 roku uchwała została nagle zdjęta z porządku obrad, co wywołało krytykę ze strony radnych i aktywistów.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

