Można już zgłaszać pomysły do 13. edycji warszawskiego budżetu obywatelskiego
Organizatorzy zapraszają do zgłaszania pomysłów wszystkich mieszkańców, którzy chcą zmienić swoje otoczenie i tych, którym brakuje bezpłatnych wydarzeń kulturalnych, warsztatów czy zajęć sportowych.
Pomysły do budżetu obywatelskiego można zgłaszać od 1 grudnia 2025 roku do 13 stycznia 2026 roku na dwa sposoby:
Warto przypomnieć, że aby zgłosić projekt w budżecie obywatelskim, wystarczy mieszkać w Warszawie, nie trzeba być w niej zameldowanym. Ponadto nie trzeba mieć ukończonych 18 lat. Można zgłaszać projekty na poziomie miejskim, dzielnicowym oraz lokalnym.
Kwota na budżet obywatelski na 2026 rok dla całej Warszawy, jak podał Urząd Dzielnicy Wola, wynosi 137 867 090 zł.
W związku ze startem 13. edycji budżetu obywatelskiego w poniedziałek 1 grudnia o godz. 18:00 w aplikacji TEAMS odbędzie się spotkanie informacyjne online – informuje w swoich mediach społecznościowych Wydział Budżetu Obywatelskiego Urzędu m.st. Warszawy. W trakcie spotkania organizatorzy opowiedzą o zasadach budżetu obywatelskiego. Ponadto wyjaśnią, jak zgłosić projekt i jakie formy wsparcia czekają na pomysłodawców przez cały okres składania wniosków.
Spotkania informacyjne dotyczące budżetu obywatelskiego organizowane będą również w urzędach poszczególnych dzielnic, w tym m.in. w:
Urząd m.st. Warszawy podał harmonogram 13. edycji budżetu obywatelskiego. Wygląda on następująco: