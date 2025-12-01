1.3°C
Życie Warszawy

Ważna wiadomość dla mieszkańców Warszawy. Do wydania ponad 137 mln zł

Publikacja: 01.12.2025 12:30

Można już zgłaszać pomysły do 13. edycji warszawskiego budżetu obywatelskiego

Foto: Urząd m.st. Warszawy / facebook, Zenzeta / Adobe Stock

Joanna Kamińska
Ruszyła 13. edycja budżetu obywatelskiego w Warszawie. Pomysły do tej edycji mieszkańcy stolicy mogą zgłaszać do 13 stycznia 2026 roku. W tym czasie w urzędach poszczególnych dzielnic odbywać się będą także spotkania informacyjne. Na początek, czyli 1 grudnia, spotkanie internetowe dotyczące zasad budżetu obywatelskiego.

Organizatorzy zapraszają do zgłaszania pomysłów wszystkich mieszkańców, którzy chcą zmienić swoje otoczenie i tych, którym brakuje bezpłatnych wydarzeń kulturalnych, warsztatów czy zajęć sportowych.

Warszawski budżet obywatelski: Kiedy i jak zgłaszać pomysły?

Pomysły do budżetu obywatelskiego można zgłaszać od 1 grudnia 2025 roku do 13 stycznia 2026 roku na dwa sposoby:

  • internetowo – za pośrednictwem strony bo.um.warszawa.pl,
  • papierowo – w urzędach dzielnic.

Warto przypomnieć, że aby zgłosić projekt w budżecie obywatelskim, wystarczy mieszkać w Warszawie, nie trzeba być w niej zameldowanym. Ponadto nie trzeba mieć ukończonych 18 lat. Można zgłaszać projekty na poziomie miejskim, dzielnicowym oraz lokalnym.

Kwota na budżet obywatelski na 2026 rok dla całej Warszawy, jak podał Urząd Dzielnicy Wola, wynosi 137 867 090 zł.

13. edycja budżetu obywatelskiego w Warszawie: Spotkania informacyjne w dzielnicach

W związku ze startem 13. edycji budżetu obywatelskiego w poniedziałek 1 grudnia o godz. 18:00 w aplikacji TEAMS odbędzie się spotkanie informacyjne online – informuje w swoich mediach społecznościowych Wydział Budżetu Obywatelskiego Urzędu m.st. Warszawy. W trakcie spotkania organizatorzy opowiedzą o zasadach budżetu obywatelskiego. Ponadto wyjaśnią, jak zgłosić projekt i jakie formy wsparcia czekają na pomysłodawców przez cały okres składania wniosków.

Spotkania informacyjne dotyczące budżetu obywatelskiego organizowane będą również w urzędach poszczególnych dzielnic, w tym m.in. w:

  • Urzędzie Dzielnicy Białołęka – 7 grudnia (niedziela), w godz. 14-17,
  • Urzędzie Dzielnicy Żoliborz – 8 grudnia (poniedziałek), w godz. 16:30-19,
  • Urzędzie Dzielnicy Praga-Północ – 9 grudnia (wtorek), w godz. 16:30-19:30,
  • Urzędzie Dzielnicy Rembertów – 10 grudnia (środa), w godz. 16-19:30,
  • Urzędzie Dzielnicy Wesoła – 16 grudnia (wtorek), w godz. 16-20.
