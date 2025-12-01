Ruszyła 13. edycja budżetu obywatelskiego w Warszawie. Pomysły do tej edycji mieszkańcy stolicy mogą zgłaszać do 13 stycznia 2026 roku. W tym czasie w urzędach poszczególnych dzielnic odbywać się będą także spotkania informacyjne. Na początek, czyli 1 grudnia, spotkanie internetowe dotyczące zasad budżetu obywatelskiego.



Organizatorzy zapraszają do zgłaszania pomysłów wszystkich mieszkańców, którzy chcą zmienić swoje otoczenie i tych, którym brakuje bezpłatnych wydarzeń kulturalnych, warsztatów czy zajęć sportowych.

Warszawski budżet obywatelski: Kiedy i jak zgłaszać pomysły?

Pomysły do budżetu obywatelskiego można zgłaszać od 1 grudnia 2025 roku do 13 stycznia 2026 roku na dwa sposoby:

internetowo – za pośrednictwem strony bo.um.warszawa.pl,

papierowo – w urzędach dzielnic.

Warto przypomnieć, że aby zgłosić projekt w budżecie obywatelskim, wystarczy mieszkać w Warszawie, nie trzeba być w niej zameldowanym. Ponadto nie trzeba mieć ukończonych 18 lat. Można zgłaszać projekty na poziomie miejskim, dzielnicowym oraz lokalnym.

Kwota na budżet obywatelski na 2026 rok dla całej Warszawy, jak podał Urząd Dzielnicy Wola, wynosi 137 867 090 zł.