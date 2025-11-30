Bezpłatne przejazdy komunikacja miejską dla seniorów. Co warto wiedzieć?

Osoby, które ukończyły 70 lat, mają prawo do bezpłatnych przejazdów Warszawskim Transportem Publicznym.
Uprawnienie to dotyczy wszystkich środków transportu objętych systemem WTP – autobusów, tramwajów, metra, pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej oraz w ramach oferty „Wspólny Bilet” także Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej.
Aby skorzystać z bezpłatnych przejazdów, podczas kontroli biletowej wystarczy okazać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem, zawierający datę urodzenia. Nie trzeba wyrabiać dodatkowych zaświadczeń czy kart.
Jednak dla osób, które często korzystają z komunikacji miejskiej bardzo wygodnym rozwiązaniem będzie wyrobienie Warszawskiej Karty Miejskiej z wgranym uprawnieniem do bezpłatnych przejazdów. Posiadacze WKM z aktywnym uprawnieniem nie muszą okazywać dokumentu potwierdzającego wiek podczas kontroli biletów – system automatycznie rozpoznaje ważność przyznanych ulg.
Osoby uprawnione mogą:
Wniosek o wydanie karty może złożyć również osoba upoważniona. Należy wówczas przedstawić pisemne upoważnienie zawierające dane wnioskodawcy i pełnomocnika, aktualne zdjęcie wnioskodawcy i dokument tożsamości pełnomocnika do wglądu.
Uprawnienie do bezpłatnych przejazdów dla osób powyżej 70. roku życia jest wgrywane do 31 grudnia 2050 r. Nie ma potrzeby jego odnawiania w tym okresie.
Warto pamiętać, że osoby, które nie posiadają Warszawskiej Karty Miejskiej, a chcą pojechać metrem – mogą dostać się na peron korzystając z windy, albo pobierając w POP specjalną wejściówkę. Posiadacze WKM wchodzą na peron, odbijając kartę przy bramkach.