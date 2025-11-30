Bezpłatne przejazdy komunikacja miejską dla seniorów. Co warto wiedzieć?

Od 70. roku życia można podróżować pojazdami komunikacji miejskiej bez biletu. Wystarczy mieć przy sobie dokument potwierdzający wiek lub aktualną Warszawską Kartę Miejską (WKM) – przypomina Zarząd Transportu Miejskiego.



Osoby, które ukończyły 70 lat, mają prawo do bezpłatnych przejazdów Warszawskim Transportem Publicznym.

Jak skorzystać z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską w Warszawie?

Uprawnienie to dotyczy wszystkich środków transportu objętych systemem WTP – autobusów, tramwajów, metra, pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej oraz w ramach oferty „Wspólny Bilet” także Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej.

Aby skorzystać z bezpłatnych przejazdów, podczas kontroli biletowej wystarczy okazać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem, zawierający datę urodzenia. Nie trzeba wyrabiać dodatkowych zaświadczeń czy kart.

Jednak dla osób, które często korzystają z komunikacji miejskiej bardzo wygodnym rozwiązaniem będzie wyrobienie Warszawskiej Karty Miejskiej z wgranym uprawnieniem do bezpłatnych przejazdów. Posiadacze WKM z aktywnym uprawnieniem nie muszą okazywać dokumentu potwierdzającego wiek podczas kontroli biletów – system automatycznie rozpoznaje ważność przyznanych ulg.