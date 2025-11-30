3°C
Życie Warszawy

Bezpłatne przejazdy komunikacja miejską dla seniorów. Co warto wiedzieć?

Publikacja: 30.11.2025 15:30

Osoby, które ukończyły 70 lat, mają prawo do bezpłatnych przejazdów Warszawskim Transportem Publicznym.

Foto: Adobe Stock

rbi
Od 70. roku życia można podróżować pojazdami komunikacji miejskiej bez biletu. Wystarczy mieć przy sobie dokument potwierdzający wiek lub aktualną Warszawską Kartę Miejską (WKM) – przypomina Zarząd Transportu Miejskiego.

Jak skorzystać z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską w Warszawie?

Uprawnienie to dotyczy wszystkich środków transportu objętych systemem WTP – autobusów, tramwajów, metra, pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej oraz w ramach oferty „Wspólny Bilet” także Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej.

Aby skorzystać z bezpłatnych przejazdów, podczas kontroli biletowej wystarczy okazać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem, zawierający datę urodzenia. Nie trzeba wyrabiać dodatkowych zaświadczeń czy kart.

Jednak dla osób, które często korzystają z komunikacji miejskiej bardzo wygodnym rozwiązaniem będzie wyrobienie Warszawskiej Karty Miejskiej z wgranym uprawnieniem do bezpłatnych przejazdów. Posiadacze WKM z aktywnym uprawnieniem nie muszą okazywać dokumentu potwierdzającego wiek podczas kontroli biletów – system automatycznie rozpoznaje ważność przyznanych ulg.

Jak wyrobić kartę z uprawnieniami do bezpłatnych przejazdów?

Osoby uprawnione mogą:

  • zgłosić się do jednego z Punktów Obsługi Pasażerów (POP) ZTM z dokumentem tożsamości oraz aktualną fotografią,
  • złożyć wniosek przez elektroniczny Punkt Obsługi Pasażerów, potwierdzając swoje dane profilem zaufanym – gotowa karta może zostać przesłana listem na adres zamieszkania, lub odebrana w dowolnym POP,
  • założyć konto w aplikacji mobiWAWA – uprawnienie zostanie przypisane automatycznie do konta

Wniosek o wydanie karty może złożyć również osoba upoważniona. Należy wówczas przedstawić pisemne upoważnienie zawierające dane wnioskodawcy i pełnomocnika, aktualne zdjęcie wnioskodawcy i dokument tożsamości pełnomocnika do wglądu.

Uprawnienie do bezpłatnych przejazdów dla osób powyżej 70. roku życia jest wgrywane do 31 grudnia 2050 r. Nie ma potrzeby jego odnawiania w tym okresie.

Warto pamiętać, że osoby, które nie posiadają Warszawskiej Karty Miejskiej, a chcą pojechać metrem – mogą dostać się na peron korzystając z windy, albo pobierając w POP specjalną wejściówkę. Posiadacze WKM wchodzą na peron, odbijając kartę przy bramkach.

Źródło: zyciewarszawy.pl

