Życie Warszawy

Przymusowa naprawa torów na Pawińskiego

Publikacja: 28.11.2025 11:45

Remont na Pawińskiego wpłynie również na komunikację miejską.

M.B.
W związku z planowanym na grudzień powrotem tramwajów na pętlę Banacha, warszawscy tramwajarze muszą przeprowadzić pilną naprawę przejazdu przez tory na ulicy Pawińskiego.

Prace, które obejmą wymianę nawierzchni i regulację torów, rozpoczną się w nocy z soboty na niedzielę, z 29 na 30 listopada, i potrwają do poniedziałku, 1 grudnia, do godziny 4:30. W tym czasie kierowcy oraz pasażerowie linii autobusowej 186 muszą liczyć się ze znacznymi utrudnieniami.

Szczegóły remontu i organizacja ruchu drogowego

Prace remontowe koncentrują się na skrzyżowaniu ulic Pawińskiego i Banacha. Celem działań jest wymiana uszkodzonej nawierzchni przejazdu na asfaltową oraz precyzyjna regulacja torów tramwajowych.

W trakcie trwania robót przejazd przez tory tramwajowe na tym skrzyżowaniu zostanie całkowicie zamknięty, co oznacza brak możliwości wjazdu i wyjazdu z ulicy Pawińskiego w kierunku Banacha.

Dla kierowców jadących ulicą Banacha od strony Żwirki i Wigury wprowadzono następujące zmiany:

  • Przed remontowanym skrzyżowaniem obowiązkowy będzie skręt w prawo, w ulicę Wolnej Wszechnicy.
  • Otwarta pozostanie zawrotka znajdująca się przy ulicy Pasteura.

Utrudnienia w ruchu można będzie ominąć, korzystając z alternatywnych tras prowadzących przez ulice: Dickensa, Księcia Trojdena i Żwirki i Wigury.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

