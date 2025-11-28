Przymusowa naprawa torów na Pawińskiego

Remont na Pawińskiego wpłynie również na komunikację miejską.
Prace, które obejmą wymianę nawierzchni i regulację torów, rozpoczną się w nocy z soboty na niedzielę, z 29 na 30 listopada, i potrwają do poniedziałku, 1 grudnia, do godziny 4:30. W tym czasie kierowcy oraz pasażerowie linii autobusowej 186 muszą liczyć się ze znacznymi utrudnieniami.
Prace remontowe koncentrują się na skrzyżowaniu ulic Pawińskiego i Banacha. Celem działań jest wymiana uszkodzonej nawierzchni przejazdu na asfaltową oraz precyzyjna regulacja torów tramwajowych.
W trakcie trwania robót przejazd przez tory tramwajowe na tym skrzyżowaniu zostanie całkowicie zamknięty, co oznacza brak możliwości wjazdu i wyjazdu z ulicy Pawińskiego w kierunku Banacha.
Dla kierowców jadących ulicą Banacha od strony Żwirki i Wigury wprowadzono następujące zmiany:
Utrudnienia w ruchu można będzie ominąć, korzystając z alternatywnych tras prowadzących przez ulice: Dickensa, Księcia Trojdena i Żwirki i Wigury.
Remont na Pawińskiego wpłynie również na komunikację miejską. W niedzielę, 30 listopada, autobusy linii 186 będą kursować zmienioną trasą. Aby dotrzeć do przystanków na Banacha, autobusy pojadą objazdem, wykorzystując ulice Księcia Trojdena i Żwirki i Wigury.
Tramwaje Warszawskie apelują o zachowanie ostrożności w rejonie prowadzonych prac i uwzględnienie zmian w planowaniu podróży.