Przymusowa naprawa torów na Pawińskiego

W związku z planowanym na grudzień powrotem tramwajów na pętlę Banacha, warszawscy tramwajarze muszą przeprowadzić pilną naprawę przejazdu przez tory na ulicy Pawińskiego.



Prace, które obejmą wymianę nawierzchni i regulację torów, rozpoczną się w nocy z soboty na niedzielę, z 29 na 30 listopada, i potrwają do poniedziałku, 1 grudnia, do godziny 4:30. W tym czasie kierowcy oraz pasażerowie linii autobusowej 186 muszą liczyć się ze znacznymi utrudnieniami.

Reklama Reklama

Foto: mat. pras.

Szczegóły remontu i organizacja ruchu drogowego

Prace remontowe koncentrują się na skrzyżowaniu ulic Pawińskiego i Banacha. Celem działań jest wymiana uszkodzonej nawierzchni przejazdu na asfaltową oraz precyzyjna regulacja torów tramwajowych.

W trakcie trwania robót przejazd przez tory tramwajowe na tym skrzyżowaniu zostanie całkowicie zamknięty, co oznacza brak możliwości wjazdu i wyjazdu z ulicy Pawińskiego w kierunku Banacha.

Dla kierowców jadących ulicą Banacha od strony Żwirki i Wigury wprowadzono następujące zmiany: