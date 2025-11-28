Trzy muzea łączą siły. Powstanie Szlak Fabryczny Warszawskiej Woli

Trzy kluczowe instytucje dokumentujące industrialną przeszłość warszawskiej Woli – Muzeum Fabryki Norblina, Stacja Muzeum oraz Muzeum Gazowni Warszawskiej – oficjalnie zainaugurowały współpracę. Wydarzenie, które miało miejsce w czwartek 27 listopada 2025 roku w Fabryce Norblina, jest pierwszym krokiem do stworzenia Szlaku Fabrycznego Warszawskiej Woli



Powołanie do życia szlaku – jak donosi propertydesign.pl – ma na celu popularyzację dziedzictwa przemysłowego dzielnicy. Inicjatywa ta, objęta patronatem Burmistrza Dzielnicy Wola, ma za zadanie stworzyć nową, kompleksową propozycję dla mieszkańców Warszawy oraz turystów.

Reklama Reklama

Współpraca dla zachowania dziedzictwa Woli

Formalizacja współpracy trzech placówek muzealnych ma na celu kompleksowe przedstawienie industrialnej historii Woli, która z dawnych fabrycznych peryferii stała się centrum dynamicznie rozwijającej się stolicy.

Kiedyś fabryczne peryferia, dziś tętniące życiem miejsce spotkań - Fabryka Norblina Foto: mat. pras.

Kinga Nowakowska, członkini zarządu w Grupie Capital Park (właściciela Fabryki Norblina), podkreśliła, że historia obiektu jest traktowana jako integralna część jego tożsamości. Idea współpracy i ukazywania dziedzictwa przemysłowego Woli w szerszym kontekście zyskała na znaczeniu, łącząc różne zakątki dzielnicy wokół wspólnej, historycznej narracji.

Szlak Fabryczny Warszawskiej Woli i wspólny bilet

Pierwszym praktycznym efektem wspólnej inicjatywy będzie wprowadzenie wspólnego biletu, który będzie dostępny od 1 grudnia 2025 roku. Rozwiązanie to pozwoli zwiedzającym na otrzymanie 50 proc. zniżki na wstęp do dwóch pozostałych muzeów w ciągu 30 dni od zakupu wejściówki w pierwszej placówce.