-1.4°C
1024.5 hPa
Życie Warszawy

Trzy muzea łączą siły. Powstanie Szlak Fabryczny Warszawskiej Woli

Publikacja: 28.11.2025 09:00

Nowy projekt tworzą Muzeum Fabryki Norblina, Stacji Muzeum oraz Muzeum Gazowni Warszawskiej (na zdję

Nowy projekt tworzą Muzeum Fabryki Norblina, Stacji Muzeum oraz Muzeum Gazowni Warszawskiej (na zdjęciu wnętrze jednej z hal)

Foto: mat. pras.

M.B.
Trzy kluczowe instytucje dokumentujące industrialną przeszłość warszawskiej Woli – Muzeum Fabryki Norblina, Stacja Muzeum oraz Muzeum Gazowni Warszawskiej – oficjalnie zainaugurowały współpracę. Wydarzenie, które miało miejsce w czwartek 27 listopada 2025 roku w Fabryce Norblina, jest pierwszym krokiem do stworzenia Szlaku Fabrycznego Warszawskiej Woli

Powołanie do życia szlaku – jak donosi propertydesign.pl – ma na celu popularyzację dziedzictwa przemysłowego dzielnicy. Inicjatywa ta, objęta patronatem Burmistrza Dzielnicy Wola, ma za zadanie stworzyć nową, kompleksową propozycję dla mieszkańców Warszawy oraz turystów.

Współpraca dla zachowania dziedzictwa Woli

Formalizacja współpracy trzech placówek muzealnych ma na celu kompleksowe przedstawienie industrialnej historii Woli, która z dawnych fabrycznych peryferii stała się centrum dynamicznie rozwijającej się stolicy.

Kiedyś fabryczne peryferia, dziś tętniące życiem miejsce spotkań - Fabryka Norblina

Kiedyś fabryczne peryferia, dziś tętniące życiem miejsce spotkań - Fabryka Norblina

Foto: mat. pras.

Kinga Nowakowska, członkini zarządu w Grupie Capital Park (właściciela Fabryki Norblina), podkreśliła, że historia obiektu jest traktowana jako integralna część jego tożsamości. Idea współpracy i ukazywania dziedzictwa przemysłowego Woli w szerszym kontekście zyskała na znaczeniu, łącząc różne zakątki dzielnicy wokół wspólnej, historycznej narracji.

Szlak Fabryczny Warszawskiej Woli i wspólny bilet

Pierwszym praktycznym efektem wspólnej inicjatywy będzie wprowadzenie wspólnego biletu, który będzie dostępny od 1 grudnia 2025 roku. Rozwiązanie to pozwoli zwiedzającym na otrzymanie 50 proc. zniżki na wstęp do dwóch pozostałych muzeów w ciągu 30 dni od zakupu wejściówki w pierwszej placówce.

Reklama
Reklama
Proste skojarzenie - zabytkowe pociągi - Stacja Muzeum - dziś dalece nie opisuje całości inicjatyw p

Proste skojarzenie - zabytkowe pociągi - Stacja Muzeum - dziś dalece nie opisuje całości inicjatyw placówki

Foto: mat. pras.

Kluczowym projektem, zapowiedzianym podczas inauguracji, jest Szlak Fabryczny Warszawskiej Woli, którego start planowany jest na wiosnę 2026 roku. Będzie to prawie trzygodzinny spacer z przewodnikiem, łączący zwiedzanie trzech partnerskich muzeów z opowieścią o zachowanych reliktach przemysłowych dzielnicy. Trasa obejmie m.in. wizytę w Stacji Muzeum, przemarsz do Muzeum Gazowni Warszawskiej ze wskazaniem historycznych pozostałości (np. dawnych zakładów farmaceutycznych Polfa), a także przejazd tramwajowy i spacer obok terenów dawnych Zakłądów im. Marcina Kasprzaka oraz elektrowni tramwajowej, gdzie dziś mieści się Muzeum Powstania Warszawskiego. Zakończeniem wycieczki będzie zwiedzanie Muzeum Fabryki Norblina.

Polecane
Biurowiec przy ul. Kasprzaka 22 na Czystem przejdzie generalny remont, aby służyć Teatrowi Żydowskie
rewitalizacja
Nowa siedziba Teatru Żydowskiego i Urzędu Pracy powstanie na Woli

Artur Setniewski, dyrektor Muzeum Fabryki Norblina, zaznaczył, że pomysł stworzenia stałego produktu turystycznego narodził się po udanej współpracy podczas Nocy Muzeów. Szlak ma za zadanie odtworzyć dawną mapę fabryczną Woli i pomóc w zrozumieniu jej znaczenia jako jednego z najważniejszych ośrodków przemysłowych w historii Warszawy.

Wola: Przeszłość i teraźniejszość

Burmistrz Dzielnicy Wola, Krzysztof Strzałkowski, objął patronatem zarówno mural upamiętniający przemysłową historię, jak i współpracę muzeów nad Szlakiem Fabrycznym. Podkreślił, że dziedzictwo przemysłowe Woli stanowi dużą wartość, którą należy chronić i pokazywać kolejnym pokoleniom.

Pomysłodawcą i projektantem muralu "Wola Fabr." jest Jarosław Zuzga

Pomysłodawcą i projektantem muralu "Wola Fabr." jest Jarosław Zuzga

Foto: mat. pras.

Reklama
Reklama

Inauguracji współpracy towarzyszyło uroczyste odsłonięcie muralu „Wola Fabr.” autorstwa Jarosława Zuzgi. Kompozycja przedstawia wybrane historyczne logotypy i znaki firmowe najważniejszych fabryk, które niegdyś działały na terenie warszawskiej Woli. Finałem wydarzenia był wernisaż wystawy 21 zdjęć „Wolskie Kontrasty” autorstwa Aleksandra Małachowskiego, znanego jako Hashtagalek.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Diabelski Młyn Sky 55 to największa atrakcja jarmarku świątecznego w centrum Warszawy. Także swoiste
przestrzeń miejska

Diabelski młyn na stałe w centrum Warszawy? Nowy symbol stolicy po latach od epoki Cricolandu

Krzesła radnych Lewicy i Koalicji Obywatelskiej były puste
polityka

Wiceburmistrz Pragi-Północ nie stracił stanowiska. Jak obroniła go koalicja?

Pogoda w weekend będzie zmienna. W stolicy pojawią sie rozpogodzenia
prognoza

Pogoda na weekend szykuje niespodzianki. W niedzielę mała zmiana

Jeśli zdecydujemy się rozpocząć dokarmianie, powinniśmy robić to regularnie aż do odwilży. Ptaki szy
zwierzę warszawskie

Jak dokarmiać ptaki zimą? Poradnik dla miłośników przyrody

Od 27 listopada Brama Straceń znajdująca się na terenie Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej będz
miejsca pamięci

Tymczasowe zamknięcie Bramy Straceń. Remont historycznego obiektu

Istniało prawdopodobieństwo zmieszania alkoholu i środków psychoaktywnych, dlatego na miejsce został
bezpieczeństwo

5 promili alkoholu i tajemnicze substancje w dłoniach

Głównym celem pracy Sylwii Regulskiej jest odtworzenie utraconego portretu z maksymalną wiernością z
sztuka

Rekonstrukcja portretu Fryderyka Chopina

Nadmierna prędkość wciąż pozostaje jedną z najczęstszych przyczyn wypadków drogowych o najtragicznie
bezpieczeństwo

Noga z gazu, policjantom lżej. Ogólnopolska akcja „Prędkość”

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama