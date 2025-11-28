Trzy muzea łączą siły. Powstanie Szlak Fabryczny Warszawskiej Woli

Nowy projekt tworzą Muzeum Fabryki Norblina, Stacji Muzeum oraz Muzeum Gazowni Warszawskiej (na zdjęciu wnętrze jednej z hal)
Powołanie do życia szlaku – jak donosi propertydesign.pl – ma na celu popularyzację dziedzictwa przemysłowego dzielnicy. Inicjatywa ta, objęta patronatem Burmistrza Dzielnicy Wola, ma za zadanie stworzyć nową, kompleksową propozycję dla mieszkańców Warszawy oraz turystów.
Formalizacja współpracy trzech placówek muzealnych ma na celu kompleksowe przedstawienie industrialnej historii Woli, która z dawnych fabrycznych peryferii stała się centrum dynamicznie rozwijającej się stolicy.
Kiedyś fabryczne peryferia, dziś tętniące życiem miejsce spotkań - Fabryka Norblina
Kinga Nowakowska, członkini zarządu w Grupie Capital Park (właściciela Fabryki Norblina), podkreśliła, że historia obiektu jest traktowana jako integralna część jego tożsamości. Idea współpracy i ukazywania dziedzictwa przemysłowego Woli w szerszym kontekście zyskała na znaczeniu, łącząc różne zakątki dzielnicy wokół wspólnej, historycznej narracji.
Pierwszym praktycznym efektem wspólnej inicjatywy będzie wprowadzenie wspólnego biletu, który będzie dostępny od 1 grudnia 2025 roku. Rozwiązanie to pozwoli zwiedzającym na otrzymanie 50 proc. zniżki na wstęp do dwóch pozostałych muzeów w ciągu 30 dni od zakupu wejściówki w pierwszej placówce.
Proste skojarzenie - zabytkowe pociągi - Stacja Muzeum - dziś dalece nie opisuje całości inicjatyw placówki
Kluczowym projektem, zapowiedzianym podczas inauguracji, jest Szlak Fabryczny Warszawskiej Woli, którego start planowany jest na wiosnę 2026 roku. Będzie to prawie trzygodzinny spacer z przewodnikiem, łączący zwiedzanie trzech partnerskich muzeów z opowieścią o zachowanych reliktach przemysłowych dzielnicy. Trasa obejmie m.in. wizytę w Stacji Muzeum, przemarsz do Muzeum Gazowni Warszawskiej ze wskazaniem historycznych pozostałości (np. dawnych zakładów farmaceutycznych Polfa), a także przejazd tramwajowy i spacer obok terenów dawnych Zakłądów im. Marcina Kasprzaka oraz elektrowni tramwajowej, gdzie dziś mieści się Muzeum Powstania Warszawskiego. Zakończeniem wycieczki będzie zwiedzanie Muzeum Fabryki Norblina.
Artur Setniewski, dyrektor Muzeum Fabryki Norblina, zaznaczył, że pomysł stworzenia stałego produktu turystycznego narodził się po udanej współpracy podczas Nocy Muzeów. Szlak ma za zadanie odtworzyć dawną mapę fabryczną Woli i pomóc w zrozumieniu jej znaczenia jako jednego z najważniejszych ośrodków przemysłowych w historii Warszawy.
Burmistrz Dzielnicy Wola, Krzysztof Strzałkowski, objął patronatem zarówno mural upamiętniający przemysłową historię, jak i współpracę muzeów nad Szlakiem Fabrycznym. Podkreślił, że dziedzictwo przemysłowe Woli stanowi dużą wartość, którą należy chronić i pokazywać kolejnym pokoleniom.
Pomysłodawcą i projektantem muralu "Wola Fabr." jest Jarosław Zuzga
Inauguracji współpracy towarzyszyło uroczyste odsłonięcie muralu „Wola Fabr.” autorstwa Jarosława Zuzgi. Kompozycja przedstawia wybrane historyczne logotypy i znaki firmowe najważniejszych fabryk, które niegdyś działały na terenie warszawskiej Woli. Finałem wydarzenia był wernisaż wystawy 21 zdjęć „Wolskie Kontrasty” autorstwa Aleksandra Małachowskiego, znanego jako Hashtagalek.