Nowa siedziba Teatru Żydowskiego i Urzędu Pracy powstanie na Woli

Wola zyska nowoczesny budynek o wyjątkowej funkcji. Przy ul. Kasprzaka 22 powstanie wspólna przestrzeń dla Teatru Żydowskiego, Centrum Kultury Jidysz oraz Urzędu Pracy m.st. Warszawy. Inwestycja połączy kulturę i administrację w jednym, odrestaurowanym zabytkowym gmachu z lat 50.



Miasto stołeczne Warszawa otworzyło oferty w przetargu na zaprojektowanie i realizację inwestycji. Najkorzystniejszą propozycję, o wartości około 115,2 mln zł, złożyła spółka Budimex S.A. Najwyższa oferta, opiewająca na ponad 189,5 mln zł, należała do firmy Tronus Polska. Wykonawca wyłoniony w postępowaniu przetargowym będzie miał 24 miesiące od podpisania umowy na zaprojektowanie i zakończenie wszystkich prac budowlanych.

Modernizacja zabytkowego budynku

Czterokondygnacyjny budynek przy Kasprzaka 22, wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków, przejdzie kompleksową modernizację. Zakres prac obejmuje rozbiórki, przebudowę i rozbudowę obiektu, remont elewacji oraz zagospodarowanie terenu – w tym modernizację chodników od strony południowej i wschodniej. Projekt ma na celu zachowanie zabytkowego charakteru obiektu przy jednoczesnym dostosowaniu go do współczesnych standardów użytkowych i bezpieczeństwa.

Teatr Żydowski i Centrum Kultury Jidysz w nowej siedzibie

Dwie dolne kondygnacje budynku – od strony ul. Kasprzaka – zajmie Teatr Żydowski wraz z Centrum Kultury Jidysz. Przestrzeń teatralna będzie nowoczesna i w pełni dostępna dla osób z niepełnosprawnościami.

W nowej siedzibie powstaną m.in.: