Życie Warszawy

Nowa siedziba Teatru Żydowskiego i Urzędu Pracy powstanie na Woli

Publikacja: 28.10.2025 17:35

Biurowiec przy ul. Kasprzaka 22 na Czystem przejdzie generalny remont, aby służyć Teatrowi Żydowskiemu i Urzędowi Pracy

Foto: mat. pras.

Mateusz Błażkow
Wola zyska nowoczesny budynek o wyjątkowej funkcji. Przy ul. Kasprzaka 22 powstanie wspólna przestrzeń dla Teatru Żydowskiego, Centrum Kultury Jidysz oraz Urzędu Pracy m.st. Warszawy. Inwestycja połączy kulturę i administrację w jednym, odrestaurowanym zabytkowym gmachu z lat 50.

Miasto stołeczne Warszawa otworzyło oferty w przetargu na zaprojektowanie i realizację inwestycji. Najkorzystniejszą propozycję, o wartości około 115,2 mln zł, złożyła spółka Budimex S.A. Najwyższa oferta, opiewająca na ponad 189,5 mln zł, należała do firmy Tronus Polska. Wykonawca wyłoniony w postępowaniu przetargowym będzie miał 24 miesiące od podpisania umowy na zaprojektowanie i zakończenie wszystkich prac budowlanych.

Modernizacja zabytkowego budynku

Czterokondygnacyjny budynek przy Kasprzaka 22, wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków, przejdzie kompleksową modernizację. Zakres prac obejmuje rozbiórki, przebudowę i rozbudowę obiektu, remont elewacji oraz zagospodarowanie terenu – w tym modernizację chodników od strony południowej i wschodniej. Projekt ma na celu zachowanie zabytkowego charakteru obiektu przy jednoczesnym dostosowaniu go do współczesnych standardów użytkowych i bezpieczeństwa.

Teatr Żydowski i Centrum Kultury Jidysz w nowej siedzibie

Dwie dolne kondygnacje budynku – od strony ul. Kasprzaka – zajmie Teatr Żydowski wraz z Centrum Kultury Jidysz. Przestrzeń teatralna będzie nowoczesna i w pełni dostępna dla osób z niepełnosprawnościami.

W nowej siedzibie powstaną m.in.:

  • scena główna z widownią na minimum 350 osób,
  • scena kameralna dla około 100 widzów,
  • sale prób i studio nagrań,
  • garderoby, pracownie, magazyny i pokoje gościnne dla artystów.

Zrealizowana zostanie również pełna infrastruktura techniczna, w tym mechanika sceny, oświetlenie, elektroakustyka i systemy multimedialne.

Centrum Kultury Jidysz zyska własną bibliotekę, salę wielofunkcyjną, salę warsztatową oraz przestrzeń dla seniorów. Będzie to miejsce spotkań, warsztatów i wykładów, promujące kulturę i tradycję żydowską.

Przez wiele lat w budynku na Czystem mieściła się Scena Na Woli im. Tadeusza Łomnickiego

Przez wiele lat w budynku na Czystem mieściła się Scena Na Woli im. Tadeusza Łomnickiego

Foto: mat. pras.

Urząd Pracy m.st. Warszawy na wyższych kondygnacjach

Dwie górne kondygnacje budynku zostaną przeznaczone na Urząd Pracy m.st. Warszawy. Przestrzeń biurowa zostanie gruntownie przebudowana i dostosowana do potrzeb urzędników oraz mieszkańców korzystających z usług instytucji. Modernizacja obejmie m.in. wymianę instalacji, dostosowanie budynku do wymogów bezpieczeństwa pożarowego oraz poprawę efektywności energetycznej.

Współczesność spotyka historię

Połączenie funkcji kulturalnych i administracyjnych w jednym obiekcie pozwoli nie tylko zachować historyczną wartość zabytkowego gmachu przy. ul. Kasprzaka 22, ale również tchnąć w niego nowe życie. Zleceniodawcy projektu liczą, że nowa siedziba Teatru Żydowskiego i Urzędu Pracy stanie się ważnym punktem na mapie Woli.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

