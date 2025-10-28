Nowa siedziba Teatru Żydowskiego i Urzędu Pracy powstanie na Woli

Biurowiec przy ul. Kasprzaka 22 na Czystem przejdzie generalny remont, aby służyć Teatrowi Żydowskiemu i Urzędowi Pracy
Miasto stołeczne Warszawa otworzyło oferty w przetargu na zaprojektowanie i realizację inwestycji. Najkorzystniejszą propozycję, o wartości około 115,2 mln zł, złożyła spółka Budimex S.A. Najwyższa oferta, opiewająca na ponad 189,5 mln zł, należała do firmy Tronus Polska. Wykonawca wyłoniony w postępowaniu przetargowym będzie miał 24 miesiące od podpisania umowy na zaprojektowanie i zakończenie wszystkich prac budowlanych.
Czterokondygnacyjny budynek przy Kasprzaka 22, wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków, przejdzie kompleksową modernizację. Zakres prac obejmuje rozbiórki, przebudowę i rozbudowę obiektu, remont elewacji oraz zagospodarowanie terenu – w tym modernizację chodników od strony południowej i wschodniej. Projekt ma na celu zachowanie zabytkowego charakteru obiektu przy jednoczesnym dostosowaniu go do współczesnych standardów użytkowych i bezpieczeństwa.
Dwie dolne kondygnacje budynku – od strony ul. Kasprzaka – zajmie Teatr Żydowski wraz z Centrum Kultury Jidysz. Przestrzeń teatralna będzie nowoczesna i w pełni dostępna dla osób z niepełnosprawnościami.
W nowej siedzibie powstaną m.in.:
Zrealizowana zostanie również pełna infrastruktura techniczna, w tym mechanika sceny, oświetlenie, elektroakustyka i systemy multimedialne.
Centrum Kultury Jidysz zyska własną bibliotekę, salę wielofunkcyjną, salę warsztatową oraz przestrzeń dla seniorów. Będzie to miejsce spotkań, warsztatów i wykładów, promujące kulturę i tradycję żydowską.
Przez wiele lat w budynku na Czystem mieściła się Scena Na Woli im. Tadeusza Łomnickiego
Dwie górne kondygnacje budynku zostaną przeznaczone na Urząd Pracy m.st. Warszawy. Przestrzeń biurowa zostanie gruntownie przebudowana i dostosowana do potrzeb urzędników oraz mieszkańców korzystających z usług instytucji. Modernizacja obejmie m.in. wymianę instalacji, dostosowanie budynku do wymogów bezpieczeństwa pożarowego oraz poprawę efektywności energetycznej.
Połączenie funkcji kulturalnych i administracyjnych w jednym obiekcie pozwoli nie tylko zachować historyczną wartość zabytkowego gmachu przy. ul. Kasprzaka 22, ale również tchnąć w niego nowe życie. Zleceniodawcy projektu liczą, że nowa siedziba Teatru Żydowskiego i Urzędu Pracy stanie się ważnym punktem na mapie Woli.