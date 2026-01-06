-6.4°C
Orszak Trzech Króli 2026 w Warszawie. Tysiące osób na osiemnastym przemarszu

Publikacja: 06.01.2026 14:10

W barwnym korowodzie nie zabrakło postaci z polskiej tradycji ludowej, takich jak Gwiazdor i Turoń.

Foto: Piotr Nowak / PAP

M.B.
W mroźną, lecz słoneczną środę, 6 stycznia 2026 roku, ulicami Warszawy przeszedł osiemnasty Orszak Trzech Króli. Wydarzenie zorganizowane pod hasłem "Nadzieją się cieszą" zgromadziło rzesze mieszkańców, którzy wspólnie świętowali uroczystość Objawienia Pańskiego w formie barwnych, miejskich jasełek.

Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 11:45 na Krakowskim Przedmieściu. Przy pomniku Mikołaja Kopernika uczestnicy powitali Świętą Rodzinę – Maryję Brzemienną oraz św. Józefa, którym towarzyszył żywy osiołek. Punktualnie w samo południe Metropolita Warszawski, abp Adrian Galbas, poprowadził modlitwę Anioł Pański, dając oficjalny sygnał do wymarszu kolumny w kierunku placu Zamkowego.

Podczas drogi uczestnicy mogli podziwiać profesjonalne inscenizacje. Największe emocje wzbudził tradycyjny atak diabłów na orszaki oraz scena Olśnienia Królów Europy, Azji i Afryki. Wolontariusze na całej trasie rozdawali papierowe korony oraz śpiewniki, co pozwoliło warszawiakom na aktywne włączenie się w kolędowanie mimo niskiej temperatury.

Trzej Królowie i widowiskowe pojazdy

W tym roku w role monarchów wcielili się Mariusz Buganik, Ericsson Sing oraz Abel Mane. Każdy z królów reprezentował inny kontynent, poruszając się na specjalnie przygotowanych konstrukcjach:

  • Król Europy podróżował na platformie przypominającej rycerską warownię, otoczony przez dwórki i młodych rycerzy.
  • Król Azji przemieszczał się pojazdem z ogromnym kadzidłem, w asyście osób w tradycyjnych strojach wschodnich.
  • Król Afryki wiózł mirrę, a jego przejazd uświetnił widowiskowy taniec wielbłądów.

W barwnym korowodzie nie zabrakło postaci z polskiej tradycji ludowej, takich jak Gwiazdor i Turoń. Wśród uczestników wydarzenia obecny był także Prezydent RP Karol Nawrocki, który przeszedł trasę wraz z mieszkańcami stolicy.

Pokłon i polonez na placu Zamkowym

Około godziny 12:20 czoło orszaku dotarło na Plac Zamkowy. Przed ustawioną tam sceną główną nastąpił kulminacyjny moment uroczystości – Pokłon Pasterzy oraz Pokłon Trzech Króli. Monarchowie uroczyście przekazali Dzieciątku dary: złoto, kadzidło i mirrę.

Widzowie zgromadzeni na placu mogli obejrzeć bogaty program artystyczny, w tym tańce aniołów, musztrę legionistów rzymskich oraz występy z figurami smoków. Wyjątkowym punktem programu był wspólny polonez warszawiaków odtańczony do melodii kolędy Bóg się rodzi, który zjednoczył uczestników we wspólnym świętowaniu.

Inauguracja akcji PoKolędzie JP2

Zwieńczeniem oficjalnej części przemarszu była inauguracja 11. edycji akcji PoKolędzie JP2. Inicjatywa ta, wspierana przez Centrum Myśli Jana Pawła II, ma na celu niesienie muzyki do miejsc, w których dostęp do kultury jest utrudniony. Choć główna procesja zakończyła się wczesnym popołudniem, wspólne kolędowanie  placu Zamkowym miało potrwać według scenariusza organizatorów aż do godziny 20.

Wydarzenie zostało zrealizowane przez Fundację Orszak Trzech Króli we współpracy z  Archikatedrą św. Jana oraz instytucjami miejskimi odbyło się pod patronatem honorowym prezydenta m.st. Warszawy Rafała Trzaskowskiego.

Źródło: zyciewarszawy.pl

