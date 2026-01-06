-6.4°C
1015.1 hPa
Życie Warszawy
34. Finał WOŚP w Warszawie. Plac budowy pod PGE Narodowym. Kto zagra na scenie 25 stycznia?

Publikacja: 06.01.2026 08:45

Budowa sceny 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na błoniach Stadionu PGE Narodowego

Foto: PAP / Rafał Guz

Kacper Komaiszko
Mroźna aura nie studzi zapału budowniczych na błoniach PGE Narodowego. Powstaje tam miasteczko 34. Finału WOŚP, który już 25 stycznia połączy Polaków w walce o zdrowe brzuszki dzieci. Oto szczegóły przygotowań i harmonogram gwiazd.

Choć do oficjalnego startu imprezy pozostało jeszcze kilkanaście dni, Warszawiacy już teraz są świadkami przygotowań do tego święta solidarności. Na błoniach PGE Narodowego, które tradycyjnie stają się centrum operacyjnym fundacji, od świtu do nocy trwają intensywne prace montażowe.

Zimowa sceneria i padający śnieg nie stanowią przeszkody dla ekip technicznych, które wznoszą konstrukcje mające pomieścić tysiące wolontariuszy, artystów i darczyńców.

Budowa sceny 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na błoniach Stadionu PGE Narodowego

Foto: PAP / Rafał Guz

Wielka mobilizacja na Błoniach PGE Narodowego

Proces budowy finałowego miasteczka ruszył z pełnym rozmachem od pierwszych dni stycznia, kiedy na teren przylegający do warszawskiego stadionu wjechał ciężki sprzęt. Na miejscu widać potężne białe hale namiotowe, które wkrótce zamienią się w tętniące życiem studio telewizyjne oraz zaplecze logistyczne.

Charakterystyczne czerwone serca już zdobią elementy konstrukcyjne, a tablice informacyjne przypominają mieszkańcom o zmianach w organizacji ruchu i zakazie parkowania, co jest jasnym sygnałem, że przygotowania weszły w decydującą fazę. To właśnie tutaj, w sercu warszawskiej Pragi, powstaje centrum dowodzenia, z którego Jerzy Owsiak wyśle w świat sygnał do rozpoczęcia zbiórki.

Budowa sceny 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na błoniach Stadionu PGE Narodowego

Foto: PAP / Rafał Guz

Inwestycja w zdrowie najmłodszych pacjentów

Tegoroczny cel zbiórki, ukryty pod hasłem „Zdrowe brzuszki naszych dzieci”, koncentruje się na niezwykle ważnym, a często niedofinansowanym obszarze medycyny, jakim jest gastroenterologia dziecięca. Statystyki są nieubłagane, wskazując, że nawet półtora miliona dzieci w Polsce może borykać się z problemami układu pokarmowego, takimi jak choroba Leśniowskiego-Crohna, celiakia czy ciężkie wady wrodzone przełyku i żołądka.

Fundacja postawiła przed sobą ambitne zadanie doposażenia klinik w sprzęt absolutnie przełomowy. Wśród planowanych zakupów prym wiedzie innowacyjna konsola chirurgiczna da Vinci Xi, która ma trafić do wiodących ośrodków pediatrycznych. Ten nowoczesny system robotyczny pozwoli na przeprowadzanie niezwykle precyzyjnych operacji, minimalizując ból i skracając czas rekonwalescencji małych pacjentów, co w połączeniu z nowymi zestawami endoskopowymi i aparatami RTG zrewolucjonizuje polską gastrologię.

Muzyczna mapa finałowej niedzieli

Gdy minie wysiłek związany z budową, a na błoniach rozbłysną światła, warszawska publiczność zostanie zaproszona na muzyczne widowisko. Koncert plenerowy, który rozpocznie się o godz. 14 występem Lanberry, zapowiada się jako jedno z najbardziej zróżnicowanych wydarzeń artystycznych roku. Przez scenę przewinie się korowód gwiazd reprezentujących niemal każdy gatunek muzyczny, od skocznych rytmów Łydki Grubasa, przez alternatywne brzmienia IGO i rockową energię formacji Happysad, aż po heavy metalowe żarty Nocnego Kochanka.

Szczególnym dla wielu osób będzie z pewnością wieczorny występ grupy Dżem oraz Ich Troje, które od lat są nieodłącznym elementem finałowego krajobrazu. Międzynarodowego kolorytu doda słowacka grupa Heľenine Oči, a całość zwieńczy energetyczny koncert Tabu, który rozgrzeje publiczność po zmroku.

Budowa sceny 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na błoniach Stadionu PGE Narodowego

Foto: PAP / Rafał Guz

Świetlne widowisko i serce transmisji w studio

Kulminacyjnym punktem warszawskiego finału będzie Światełko do Nieba, które punktualnie o godzinie dwudziestej rozświetli niebo nad PGE Narodowym. Organizatorzy ponownie stawiają na nowoczesne, ciche rozwiązania, takie jak pokazy laserowe i drony, które w widowiskowy sposób symbolizują wysyłaną w świat dobrą energię.

Równolegle do wydarzeń na dużej scenie, wewnątrz wielkiego namiotu studyjnego będzie toczyć się niemniej fascynująca akcja. To właśnie tam, w intymnej atmosferze, odbywać się będą rozmowy z lekarzami, licytacje unikatowych przedmiotów oraz kameralne występy artystów, którzy swoimi talentami wspierają Orkiestrę.

Miasteczko WOŚP zaoferuje także liczne atrakcje dodatkowe, w tym kultowe koło widokowe, strefy edukacyjne programu „Ratujemy i Uczymy Ratować” oraz specjalny krwiobus, zachęcając warszawiaków do aktywnego i wielowymiarowego udziału w tym wyjątkowym dniu.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

