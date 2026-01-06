34. Finał WOŚP w Warszawie. Plac budowy pod PGE Narodowym. Kto zagra na scenie 25 stycznia?

Budowa sceny 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na błoniach Stadionu PGE Narodowego Foto: PAP / Rafał Guz

Inwestycja w zdrowie najmłodszych pacjentów

Tegoroczny cel zbiórki, ukryty pod hasłem „Zdrowe brzuszki naszych dzieci”, koncentruje się na niezwykle ważnym, a często niedofinansowanym obszarze medycyny, jakim jest gastroenterologia dziecięca. Statystyki są nieubłagane, wskazując, że nawet półtora miliona dzieci w Polsce może borykać się z problemami układu pokarmowego, takimi jak choroba Leśniowskiego-Crohna, celiakia czy ciężkie wady wrodzone przełyku i żołądka.

Fundacja postawiła przed sobą ambitne zadanie doposażenia klinik w sprzęt absolutnie przełomowy. Wśród planowanych zakupów prym wiedzie innowacyjna konsola chirurgiczna da Vinci Xi, która ma trafić do wiodących ośrodków pediatrycznych. Ten nowoczesny system robotyczny pozwoli na przeprowadzanie niezwykle precyzyjnych operacji, minimalizując ból i skracając czas rekonwalescencji małych pacjentów, co w połączeniu z nowymi zestawami endoskopowymi i aparatami RTG zrewolucjonizuje polską gastrologię.

Muzyczna mapa finałowej niedzieli

Gdy minie wysiłek związany z budową, a na błoniach rozbłysną światła, warszawska publiczność zostanie zaproszona na muzyczne widowisko. Koncert plenerowy, który rozpocznie się o godz. 14 występem Lanberry, zapowiada się jako jedno z najbardziej zróżnicowanych wydarzeń artystycznych roku. Przez scenę przewinie się korowód gwiazd reprezentujących niemal każdy gatunek muzyczny, od skocznych rytmów Łydki Grubasa, przez alternatywne brzmienia IGO i rockową energię formacji Happysad, aż po heavy metalowe żarty Nocnego Kochanka.

Szczególnym dla wielu osób będzie z pewnością wieczorny występ grupy Dżem oraz Ich Troje, które od lat są nieodłącznym elementem finałowego krajobrazu. Międzynarodowego kolorytu doda słowacka grupa Heľenine Oči, a całość zwieńczy energetyczny koncert Tabu, który rozgrzeje publiczność po zmroku.

Świetlne widowisko i serce transmisji w studio

Kulminacyjnym punktem warszawskiego finału będzie Światełko do Nieba, które punktualnie o godzinie dwudziestej rozświetli niebo nad PGE Narodowym. Organizatorzy ponownie stawiają na nowoczesne, ciche rozwiązania, takie jak pokazy laserowe i drony, które w widowiskowy sposób symbolizują wysyłaną w świat dobrą energię.

Równolegle do wydarzeń na dużej scenie, wewnątrz wielkiego namiotu studyjnego będzie toczyć się niemniej fascynująca akcja. To właśnie tam, w intymnej atmosferze, odbywać się będą rozmowy z lekarzami, licytacje unikatowych przedmiotów oraz kameralne występy artystów, którzy swoimi talentami wspierają Orkiestrę.

Miasteczko WOŚP zaoferuje także liczne atrakcje dodatkowe, w tym kultowe koło widokowe, strefy edukacyjne programu „Ratujemy i Uczymy Ratować” oraz specjalny krwiobus, zachęcając warszawiaków do aktywnego i wielowymiarowego udziału w tym wyjątkowym dniu.