Warszawa świętuje 50. rocznicę powstania KOR i wydarzeń Czerwca ’76

Stolica zainaugurowała całoroczny program obchodów upamiętniających narodziny zorganizowanej opozycji demokratycznej w Polsce. Mieszkańcy mogą liczyć na liczne wystawy, koncerty oraz spacery historyczne przybliżające historię roku 1976.



Program rocznicowy został przygotowany przez miasto we współpracy z instytucjami kultury, takimi jak Dom Spotkań z Historią czy Teatr Dramatyczny, a także z Dzielnicą Ursus. Celem inicjatywy jest przypomnienie o solidarności robotników i inteligencji, która była kluczowa dla powstania Komitetu Obrony Robotników. Rok 2026 został oficjalnie ustanowiony przez Radę m.st. Warszawy Rokiem KOR.

Reklama Reklama

Szczególne miejsce w kalendarzu obchodów zajmuje dzielnica Ursus, gdzie w 1976 roku doszło do kluczowych strajków.

W ramach oficjalnego otwarcia obchodów odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą Halinie Mikołajskiej. Wybitna aktorka i reżyserka była jedną z kluczowych postaci opozycji, łączącą świat sztuki z odwagą obywatelską. Tablica autorstwa Marka Moderaua znajduje się w Teatrze Dramatycznym, z którym artystka była związana zawodowo.

Tablica poświęcona Halinie Mikołajskiej odsłonięta 23 lutego w hallu Teatru Dramatycznego Foto: Karolina Jóźwiak

Oferta kulturalna Domu Spotkań z Historią

Głównym koordynatorem działań edukacyjnych jest Dom Spotkań z Historią, który od lutego do grudnia realizuje cykl wydarzeń pod hasłem „Siła w jedności”. W czerwcu na Krakowskim Przedmieściu pojawi się wystawa poświęcona roli kobiet w opozycji, natomiast we wrześniu zostanie otwarta ekspozycja koncentrująca się na samym Komitecie Obrony Robotników.