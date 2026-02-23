4.1°C
Warszawa świętuje 50. rocznicę powstania KOR i wydarzeń Czerwca ’76

Publikacja: 23.02.2026 23:30

Celem inicjatywy jest przypomnienie o solidarności robotników i inteligencji, która była kluczowa dla powstania Komitetu Obrony Robotników

Foto: mat. pras.

M.B.
Stolica zainaugurowała całoroczny program obchodów upamiętniających narodziny zorganizowanej opozycji demokratycznej w Polsce. Mieszkańcy mogą liczyć na liczne wystawy, koncerty oraz spacery historyczne przybliżające historię roku 1976.

Program rocznicowy został przygotowany przez miasto we współpracy z instytucjami kultury, takimi jak Dom Spotkań z Historią czy Teatr Dramatyczny, a także z Dzielnicą Ursus. Celem inicjatywy jest przypomnienie o solidarności robotników i inteligencji, która była kluczowa dla powstania Komitetu Obrony Robotników. Rok 2026 został oficjalnie ustanowiony przez Radę m.st. Warszawy Rokiem KOR.

Szczególne miejsce w kalendarzu obchodów zajmuje dzielnica Ursus, gdzie w 1976 roku doszło do kluczowych strajków. 

W ramach oficjalnego otwarcia obchodów odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą Halinie Mikołajskiej. Wybitna aktorka i reżyserka była jedną z kluczowych postaci opozycji, łączącą świat sztuki z odwagą obywatelską. Tablica autorstwa Marka Moderaua znajduje się w Teatrze Dramatycznym, z którym artystka była związana zawodowo.

Tablica poświęcona Halinie Mikołajskiej odsłonięta 23 lutego w hallu Teatru Dramatycznego

Foto: Karolina Jóźwiak

Oferta kulturalna Domu Spotkań z Historią

Głównym koordynatorem działań edukacyjnych jest Dom Spotkań z Historią, który od lutego do grudnia realizuje cykl wydarzeń pod hasłem „Siła w jedności”. W czerwcu na Krakowskim Przedmieściu pojawi się wystawa poświęcona roli kobiet w opozycji, natomiast we wrześniu zostanie otwarta ekspozycja koncentrująca się na samym Komitecie Obrony Robotników.

Dla osób preferujących treści cyfrowe przygotowano serie multimedialne. W mediach społecznościowych pojawią się cykle przybliżające genezę KOR oraz nagrania ze wspomnieniami członków i współpracowników komitetu. Program uzupełniają spacery historyczne oraz spotkania z dawnymi opozycjonistami.

Ursus przypomina o robotniczym buncie

Szczególne miejsce w kalendarzu obchodów zajmuje dzielnica Ursus, gdzie w 1976 roku doszło do kluczowych strajków. Lokalne wydarzenia będą realizowane głównie od kwietnia do września. Zaplanowano między innymi Tydzień Historii Lokalnej, skierowany do najmłodszych mieszkańców, oraz grę terenową inspirowaną życiem w drugim obiegu wydawniczym.

Kulminacja działań w Ursusie nastąpi w czerwcu. W rocznicę strajków odbędzie się rajd rowerowy, plenerowy spektakl zatytułowany „Bunt na torach” oraz zlot zabytkowych traktorów. Trwałym śladem rocznicy w przestrzeni dzielnicy stanie się nowy mural, który zostanie odsłonięty przy ulicy Mariana Keniga.

Więcej informacji znajduje się na stronie: dsh.waw.plursus.um.warszawa.pl.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

