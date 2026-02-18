Czy jest szansa na nowe życie dla zabytku przy placu Zbawiciela? Kamienica Domańskich zabezpieczona

Przez dekady powojenne stan techniczny obiektu systematycznie się pogarszał. W latach 90. XX wieku z powodu zagrożenia dla przechodniów usunięto balkony, a w 2012 roku nadzór budowlany wyłączył budynek z użytkowania.
Na początku lutego przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie przeprowadzili wizję lokalną w kamienicy położonej u zbiegu ulicy Marszałkowskiej i placu Zbawiciela. Celem kontroli była weryfikacja działań ochronnych, które nakazał Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków w 2023 roku. Sprawdzenie potwierdziło, że obecny właściciel obiektu podjął niezbędne kroki, aby powstrzymać dalszą degradację murów i konstrukcji.
Wewnątrz budynku, w części frontowej oraz oficynie, wykonano wielokondygnacyjne stemplowanie stropów, co ma zapewnić stabilność konstrukcji.
W ramach robót zabezpieczających oczyszczono oraz zaimpregnowano preparatami ochronnymi drewniane elementy dachu. Podobne zabiegi przeszły wsporniki balkonów widoczne od strony ulicy i placu. Specjaliści uzupełnili ubytki tynku na elewacjach, stosując materiały o parametrach zgodnych z oryginałem. Wewnątrz budynku, w części frontowej oraz oficynie, wykonano wielokondygnacyjne stemplowanie stropów, co ma zapewnić stabilność konstrukcji. Z wnętrz usunięto również zalegający gruz i odpady, a puste otwory okienne zostały szczelnie zabezpieczone.
Kamienica Domańskich, zwana również kamienicą Jana Sobierajskiego, powstała w latach 1893–1894. Pierwotnie wyróżniała się bogatymi zdobieniami w stylu eklektycznym, które jednak niemal w całości skuto tuż przed wybuchem II wojny światowej. Mimo tragicznych losów stolicy budynek przetrwał powstanie warszawskie, służąc jako punkt oporu i punkt opatrunkowy dla powstańców.
Kamienica pierwotnie wyróżniała się bogatymi zdobieniami w stylu eklektycznym, które jednak niemal w całości skuto tuż przed wybuchem II wojny światowej.
Przez dekady powojenne stan techniczny obiektu systematycznie się pogarszał. W latach 90. XX wieku z powodu zagrożenia dla przechodniów usunięto balkony, a w 2012 roku nadzór budowlany wyłączył budynek z użytkowania. Problemy z uregulowaniem stanu prawnego oraz roszczenia reprywatyzacyjne sprawiły, że przez długi czas kamienica stała pusta, niszczejąc w samym centrum miasta.
Obecny etap prac ma charakter tymczasowy i służy ochronie zabytku do momentu rozpoczęcia docelowej renowacji. Właściciel nieruchomości jest w trakcie przygotowywania pełnej dokumentacji projektowej, która pozwoli na przeprowadzenie kompleksowego remontu.
Dzięki wpisaniu kamienicy do rejestru zabytków w 2008 roku, wszelkie przyszłe działania będą musiały uwzględniać zachowanie cennych detali, takich jak oryginalne witraże w klatkach schodowych czy sztukaterie zachowane w bramie i wnętrzach. Jeśli plany inwestora zostaną zrealizowane, jeden z najbardziej charakterystycznych budynków przy placu Zbawiciela odzyska swój historyczny blask.