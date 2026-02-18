Czy jest szansa na nowe życie dla zabytku przy placu Zbawiciela? Kamienica Domańskich zabezpieczona

Służby konserwatorskie sprawdziły stan prac zabezpieczających w zabytkowej kamienicy przy ulicy Marszałkowskiej 41. Budynek przygotowywany jest do generalnego remontu, który ma przywrócić mu dawną świetność po latach zaniedbań i niszczenia.



Na początku lutego przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie przeprowadzili wizję lokalną w kamienicy położonej u zbiegu ulicy Marszałkowskiej i placu Zbawiciela. Celem kontroli była weryfikacja działań ochronnych, które nakazał Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków w 2023 roku. Sprawdzenie potwierdziło, że obecny właściciel obiektu podjął niezbędne kroki, aby powstrzymać dalszą degradację murów i konstrukcji.

Wewnątrz budynku, w części frontowej oraz oficynie, wykonano wielokondygnacyjne stemplowanie stropów, co ma zapewnić stabilność konstrukcji. Foto: WUOZ

W ramach robót zabezpieczających oczyszczono oraz zaimpregnowano preparatami ochronnymi drewniane elementy dachu. Podobne zabiegi przeszły wsporniki balkonów widoczne od strony ulicy i placu. Specjaliści uzupełnili ubytki tynku na elewacjach, stosując materiały o parametrach zgodnych z oryginałem. Wewnątrz budynku, w części frontowej oraz oficynie, wykonano wielokondygnacyjne stemplowanie stropów, co ma zapewnić stabilność konstrukcji. Z wnętrz usunięto również zalegający gruz i odpady, a puste otwory okienne zostały szczelnie zabezpieczone.

Historia obiektu i wyzwania konserwatorskie

Kamienica Domańskich, zwana również kamienicą Jana Sobierajskiego, powstała w latach 1893–1894. Pierwotnie wyróżniała się bogatymi zdobieniami w stylu eklektycznym, które jednak niemal w całości skuto tuż przed wybuchem II wojny światowej. Mimo tragicznych losów stolicy budynek przetrwał powstanie warszawskie, służąc jako punkt oporu i punkt opatrunkowy dla powstańców.