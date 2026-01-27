0.2°C
Życie Warszawy
Sąd podtrzymał decyzję konserwatora. Mozaiki Fangora na Dworcu Śródmieście do pilnej renowacji

Publikacja: 27.01.2026 16:55

Zabytkowe dekoracje znajdują się w podziemnej części Dworca Warszawa-Śródmieście.

Foto: WUOZ

M.B.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę PKP S.A. dotyczącą terminu prac przy zabytkowych mozaikach Wojciecha Fangora. Konserwator zapowiada kontynuację zabezpieczenia i renowacji dzieł.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę spółki Polskie Koleje Państwowe S.A. na stanowisko Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który odmówił zmiany zaleceń pokontrolnych dotyczących pilnej konserwacji mozaik autorstwa Wojciecha Fangora. Zabytkowe dekoracje znajdują się w podziemnej części Dworca Warszawa-Śródmieście.

Dekoracje składają się ze szkliwionych elementów ceramicznych o wymiarach 4 × 3 cm, wykonanych w zakładach Fajansu we Włocławku.

Foto: WUOZ

Wyrok oznacza, że służby konserwatorskie Urzędu będą kontynuowały działania zmierzające do zabezpieczenia, a następnie renowacji cennych kompozycji mozaikowych. Decyzja sądu potwierdziła zasadność dotychczasowych zaleceń konserwatora oraz konieczność niezwłocznych prac przy najbardziej zniszczonych fragmentach dekoracji.

Zabytkowe mozaiki na Dworcu Warszawa-Śródmieście

Mozaiki powstały według koncepcji Wojciecha Fangora, a ich opracowanie przygotował Stanisław Kucharski we współpracy z Violą Damięcką i Jolantą Bieguszewską. Dekoracje składają się ze szkliwionych elementów ceramicznych o wymiarach 4 × 3 cm, wykonanych w zakładach Fajansu we Włocławku. W 2020 roku mozaiki zostały wpisane do rejestru zabytków, co objęło je szczególną ochroną konserwatorską.

Wystrój Dworca Śródmieścia przed poand 60 laty robił wrażenie swoją przestrzenią, w nią doskonale wp
sztuka
Unikatowe mozaiki Fangora z Dworca Śródmieście niszczeją
Zalecenia pokontrolne i harmonogram prac

W styczniu 2025 roku Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków przeprowadził kontrolę stanu zachowania mozaik i wydał zalecenia pokontrolne. Określono w nich szczegółowy zakres prac niezbędnych do zachowania wartości zabytkowych obiektu.

Pierwszy etap robót, którego zakończenie zaplanowano na 31 grudnia 2025 roku, obejmuje pilną interwencję oraz zabezpieczenie kompozycji znajdujących się w najgorszym stanie technicznym. Drugi etap to pozostałe prace renowacyjne, których termin realizacji wyznaczono do 1 listopada 2028 roku.

W 2020 roku mozaiki zostały wpisane do rejestru zabytków, co objęło je szczególną ochroną konserwatorską.

Foto: WUOZ

Skarga PKP oddalona przez sąd

PKP S.A. zaskarżyła decyzję konserwatora, wnioskując o zmianę terminów wykonania prac. Spółka nie wskazała jednak konkretnej ani przybliżonej daty ich realizacji, postulując powiązanie konserwacji mozaik z planowanym remontem linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia.

Brak określenia konkretnego terminu remontu mógłby w konserwatora doprowadzić do dalszej degradacji najbardziej zniszczonych kompozycji. Sąd podzielił tę opinię.

Foto: WUOZ

Zdaniem organu konserwatorskiego taki termin byłby zbyt odległy i mógłby doprowadzić do dalszej degradacji najbardziej zniszczonych kompozycji. Wojewódzki Sąd Administracyjny podzielił tę ocenę i oddalił skargę PKP, potwierdzając konieczność realizacji zaleceń w ustalonych terminach.

Wyrok otwiera drogę do dalszych działań mających na celu ochronę jednych z najcenniejszych powojennych dekoracji artystycznych w przestrzeni publicznej Warszawy.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

