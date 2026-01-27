Sąd podtrzymał decyzję konserwatora. Mozaiki Fangora na Dworcu Śródmieście do pilnej renowacji

Zalecenia pokontrolne i harmonogram prac

W styczniu 2025 roku Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków przeprowadził kontrolę stanu zachowania mozaik i wydał zalecenia pokontrolne. Określono w nich szczegółowy zakres prac niezbędnych do zachowania wartości zabytkowych obiektu.

Pierwszy etap robót, którego zakończenie zaplanowano na 31 grudnia 2025 roku, obejmuje pilną interwencję oraz zabezpieczenie kompozycji znajdujących się w najgorszym stanie technicznym. Drugi etap to pozostałe prace renowacyjne, których termin realizacji wyznaczono do 1 listopada 2028 roku.

W 2020 roku mozaiki zostały wpisane do rejestru zabytków, co objęło je szczególną ochroną konserwatorską. Foto: WUOZ

Skarga PKP oddalona przez sąd

PKP S.A. zaskarżyła decyzję konserwatora, wnioskując o zmianę terminów wykonania prac. Spółka nie wskazała jednak konkretnej ani przybliżonej daty ich realizacji, postulując powiązanie konserwacji mozaik z planowanym remontem linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia.

Brak określenia konkretnego terminu remontu mógłby w konserwatora doprowadzić do dalszej degradacji najbardziej zniszczonych kompozycji. Sąd podzielił tę opinię. Foto: WUOZ

Zdaniem organu konserwatorskiego taki termin byłby zbyt odległy i mógłby doprowadzić do dalszej degradacji najbardziej zniszczonych kompozycji. Wojewódzki Sąd Administracyjny podzielił tę ocenę i oddalił skargę PKP, potwierdzając konieczność realizacji zaleceń w ustalonych terminach.

Reklama Reklama

Wyrok otwiera drogę do dalszych działań mających na celu ochronę jednych z najcenniejszych powojennych dekoracji artystycznych w przestrzeni publicznej Warszawy.