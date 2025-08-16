Unikatowe mozaiki Fangora z Dworca Śródmieście niszczeją

Mozaiki autorstwa Wojciecha Fangora miały za zadnie pomóc orientować się w przestrzeni Dworca Śródmieście Foto: mat. pras.

Ubytki płytek: Brakuje wielu elementów, co negatywnie wpływa na estetykę i integralność kompozycji.

Wiele płytek odpadło inne wyblakły Foto: mat. pras.

Akty wandalizmu: Dzieła są niszczone, co jest dodatkowym zagrożeniem dla ich zachowania.

Część mozaik Fagnora jest niewidoczna, bo zostały pozasałaniane przez różnego rodzaju pawilony Foto: mat. pras.

Konserwator nakazał PKP pilne usunięcie nieszczelności i zabezpieczenie lica mozaik przed odpadnięciem kolejnych płytek. Te działania mają zostać podjęte do końca tego roku. Docelowo, do listopada 2028 roku, konieczna jest szersza renowacja, w tym uzupełnienie brakujących płytek, oczyszczenie powierzchni i naprawa szkliwa.

Reklama

Mozaiki Fangora wpisane do rejestru zabytków

Mozaiki autorstwa Wojciecha Fangora zostały wpisane do rejestru zabytków w grudniu 2020 roku. Decyzja ta została podjęta ze względu na ich wartości artystyczne i naukowe. W sumie ochroną objęto 52 mozaiki sufitowe i 27 mozaik ściennych. Uznano, że mozaiki te są unikatowym dziełem zespołu Zakładów Artystyczno-Badawczych warszawskiej ASP, którego realizacje są niezwykle oryginalnym zjawiskiem na tle polskiej architektury lat 50. i 60. XX wieku. Mozaiki Fangora nie tylko indywidualizują i ożywiają wnętrze, ale także podkreślają jego klarowną strukturę, wspierając orientację w przestrzeni. Koncepcja ta, oparta na badaniach nad percepcją ruchu, podnosi walory estetyczne i naukowe aranżacji, będąc przejawem nowoczesnego, interdyscyplinarnego podejścia do projektowania.

Wojciech Fangor eksperymentował z op-artem (sztuką optyczną). Jego kompozycje cechują się płynnymi przejściami kolorystycznymi. Tak jest też na Dworcu Śródmieście Foto: mat. pras.

Dworzec Śródmieście – nowatorski projekt z lat 60.

Projekt Dworca Warszawa Śródmieście powstał w latach 50. XX wieku, a podziemną część wykończono na początku lat 60. Wnętrze, jak na tamte czasy, było niezwykle nowatorskie. Halę peronową oraz przylegające do niej pomieszczenia wykończono trawertynem i płukanym betonem. Filary podtrzymujące strop obito artystycznie perforowaną blachą, a nad peronami zawieszono metalowe żebra, które nie tylko tłumiły hałas, ale i rozpraszały światło. W salach kas i poczekalni pod sufitami zainstalowano awangardowe lampy w formie czarnych tubusów, a na peronach ustawiono charakterystyczne ławki z falistymi siedziskami. Całości dopełniał specjalnie zaprojektowany krój liter dla informacji wizualnej. Dworzec, wraz z dziełami Fangora, stanowi wyraz nowoczesnego, interdyscyplinarnego myślenia o architekturze.

Wojciech Fangor: polski mistrz op-artu

Wojciech Fangor (1922-2015) był jednym z najwybitniejszych polskich artystów powojennych. Malarz, grafik, plakacista i rzeźbiarz, był docentem na warszawskiej ASP.

Prace Fangora znajdują się na ścianach i suficie Dwórca Sródmieście Foto: mat. pras.

Na Dworcu Śródmieście, podobnie jak w swojej dojrzałej twórczości malarskiej z lat 60. i 70., Fangor eksperymentował z op-artem (sztuką optyczną). Jego kompozycje cechują się płynnymi przejściami kolorystycznymi, które wywołują efekty optyczne, oddziałując na percepcję ruchu i przestrzeni. Fangor, zafascynowany sztuką optyczną, był także autorem projektu wystroju końcowych siedmiu stacji II linii metra w Warszawie, tworząc jedną z największych podziemnych galerii op-artu na świecie.