28.5°C
1014.5 hPa
Życie Warszawy

Unikatowe mozaiki Fangora z Dworca Śródmieście niszczeją

Publikacja: 16.08.2025 11:00

Wystrój Dworca Śródmieścia przed poand 60 laty robił wrażenie swoją przestrzenią, w nią doskonale wp

Wystrój Dworca Śródmieścia przed poand 60 laty robił wrażenie swoją przestrzenią, w nią doskonale wpisywały się moaziki Fangora

Foto: mat. pras.

M.B.
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków przeprowadził kontrolę na warszawskim Dworcu Śródmieście, która ujawniła zły stan mozaik autorstwa Wojciecha Fangora.

Dzieła sztuki, wpisane do rejestru zabytków w 2020 roku, są zagrożone z powodu zawilgocenia, zniszczeń i aktów wandalizmu. PKP otrzymało zalecenia pokontrolne z precyzyjnym harmonogramem prac, których celem jest przywrócenie mozaikom dawnego blasku.

Stan mozaik Fangora na Dworcu Śródmieście wymaga pilnej interwencji

Kontrola Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ujawniła, że mozaiki na Dworcu Śródmieście są w złym stanie. Główne problemy to:

  • Destrukcja spowodowana zawilgoceniem: Nieszczelności w budowli doprowadzają do nieodwracalnych uszkodzeń.
Stan mozaik jest niepokojący, wymagają pilnej renowacji

Stan mozaik jest niepokojący, wymagają pilnej renowacji

Foto: mat. pras.

  • Wytarcie powłoki barwnej: Kolory, które miały prowadzić podróżnych, z czasem straciły swoją intensywność.
Mozaiki autorstwa Wojciecha Fangora miały za zadnie pomóc orientować się w przestrzeni Dworca Śródmi

Mozaiki autorstwa Wojciecha Fangora miały za zadnie pomóc orientować się w przestrzeni Dworca Śródmieście

Foto: mat. pras.

  • Ubytki płytek: Brakuje wielu elementów, co negatywnie wpływa na estetykę i integralność kompozycji.
Wiele płytek odpadło inne wyblakły

Wiele płytek odpadło inne wyblakły

Foto: mat. pras.

  • Akty wandalizmu: Dzieła są niszczone, co jest dodatkowym zagrożeniem dla ich zachowania.
Część mozaik Fagnora jest niewidoczna, bo zostały pozasałaniane przez różnego rodzaju pawilony

Część mozaik Fagnora jest niewidoczna, bo zostały pozasałaniane przez różnego rodzaju pawilony

Foto: mat. pras.

Konserwator nakazał PKP pilne usunięcie nieszczelności i zabezpieczenie lica mozaik przed odpadnięciem kolejnych płytek. Te działania mają zostać podjęte do końca tego roku. Docelowo, do listopada 2028 roku, konieczna jest szersza renowacja, w tym uzupełnienie brakujących płytek, oczyszczenie powierzchni i naprawa szkliwa.

Mozaiki Fangora wpisane do rejestru zabytków

Mozaiki autorstwa Wojciecha Fangora zostały wpisane do rejestru zabytków w grudniu 2020 roku. Decyzja ta została podjęta ze względu na ich wartości artystyczne i naukowe. W sumie ochroną objęto 52 mozaiki sufitowe i 27 mozaik ściennych. Uznano, że mozaiki te są unikatowym dziełem zespołu Zakładów Artystyczno-Badawczych warszawskiej ASP, którego realizacje są niezwykle oryginalnym zjawiskiem na tle polskiej architektury lat 50. i 60. XX wieku. Mozaiki Fangora nie tylko indywidualizują i ożywiają wnętrze, ale także podkreślają jego klarowną strukturę, wspierając orientację w przestrzeni. Koncepcja ta, oparta na badaniach nad percepcją ruchu, podnosi walory estetyczne i naukowe aranżacji, będąc przejawem nowoczesnego, interdyscyplinarnego podejścia do projektowania.

Wojciech Fangor eksperymentował z op-artem (sztuką optyczną). Jego kompozycje cechują się płynnymi p

Wojciech Fangor eksperymentował z op-artem (sztuką optyczną). Jego kompozycje cechują się płynnymi przejściami kolorystycznymi. Tak jest też na Dworcu Śródmieście

Foto: mat. pras.

Dworzec Śródmieście – nowatorski projekt z lat 60.

Projekt Dworca Warszawa Śródmieście powstał w latach 50. XX wieku, a podziemną część wykończono na początku lat 60. Wnętrze, jak na tamte czasy, było niezwykle nowatorskie. Halę peronową oraz przylegające do niej pomieszczenia wykończono trawertynem i płukanym betonem. Filary podtrzymujące strop obito artystycznie perforowaną blachą, a nad peronami zawieszono metalowe żebra, które nie tylko tłumiły hałas, ale i rozpraszały światło. W salach kas i poczekalni pod sufitami zainstalowano awangardowe lampy w formie czarnych tubusów, a na peronach ustawiono charakterystyczne ławki z falistymi siedziskami. Całości dopełniał specjalnie zaprojektowany krój liter dla informacji wizualnej. Dworzec, wraz z dziełami Fangora, stanowi wyraz nowoczesnego, interdyscyplinarnego myślenia o architekturze.

Wojciech Fangor: polski mistrz op-artu

Wojciech Fangor (1922-2015) był jednym z najwybitniejszych polskich artystów powojennych. Malarz, grafik, plakacista i rzeźbiarz, był docentem na warszawskiej ASP.

Prace Fangora znajdują się na ścianach i suficie Dwórca Sródmieście

Prace Fangora znajdują się na ścianach i suficie Dwórca Sródmieście

Foto: mat. pras.

Na Dworcu Śródmieście, podobnie jak w swojej dojrzałej twórczości malarskiej z lat 60. i 70., Fangor eksperymentował z op-artem (sztuką optyczną). Jego kompozycje cechują się płynnymi przejściami kolorystycznymi, które wywołują efekty optyczne, oddziałując na percepcję ruchu i przestrzeni. Fangor, zafascynowany sztuką optyczną, był także autorem projektu wystroju końcowych siedmiu stacji II linii metra w Warszawie, tworząc jedną z największych podziemnych galerii op-artu na świecie.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

W każdą niedzielę, aż do 28 września, przy dwóch ważnych pomnikach wystawiane są symboliczne posteru
81. rocznica powstania warszawskiego

Hołd Powstańcom Warszawskim w każdą niedzielę

Ogród Botaniczny PAN w Powsinie zaskakuje kolejnym odkryciem
flora stołeczna

Gość w Ogrodzie Botanicznym. Kłania się spod wielkiego kapelusza

Nielegalne rajdy to nie tylko łamanie prawa, ale przede wszystkim poważne zagrożenie dla unikalnego
ochrona przyrody

Quady i motocykle niszczą Kampinos. Park Narodowy reaguje

Psy szczególnie źle znoszą upały, bo ich organizm chłodzi się głównie przez ziajanie
zwierzę warszawskie

Jak zadbać o zwierzęta w upalne dni? Kilka kluczowych zasad

Na Cytadeli pojawił się sprzęt wojskowy, m.in. czołgi i wozy bojowe
Święto wojska polskiego

Piknik i darmowy wstęp do Muzeum Wojska Polskiego

Prezydent RP Karol Nawrocki i szef sztabu gen. Wiesław Kukuła
Święto wojska polskiego

Przeszło 4 tysiące żołnierzy, ponad 300 jednostek sprzętu

Otwarcie wystawy stałej muzeum cieszyło się dużym zainteresowaniem zwiedzających
Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku

Mundury, ordery i plakaty propagandowe. Muzeum Bitwy Warszawskiej ma stałą wystawę

Radny ze Śródmieścia nie chce doprowadzić do otwarcia nadwiślańskiego klubu
przestrzeń miejska

Hałas i spory z mieszkańcami. Powiśle kontra nocne kluby

© Copyright by GREMI MEDIA SA