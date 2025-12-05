8.3°C
1015.2 hPa
Życie Warszawy

Sobotnie zmiany w ruchu. Przejazd Mikołajów i przemarsz w centrum

Publikacja: 05.12.2025 13:30

Kolejna edycja akcji charytatywnej MotoMikołajki odbędzie się w sobotę

Kolejna edycja akcji charytatywnej MotoMikołajki odbędzie się w sobotę

Foto: mat. pras.

M.B.
Mieszkańcy Warszawy muszą liczyć się ze znacznymi utrudnieniami w ruchu drogowym, zwłaszcza w Śródmieściu, w najbliższą sobotę, 6 grudnia.

Tego dnia w stolicy odbędą się dwa niezależne wydarzenia, które spowodują czasowe wstrzymania ruchu na kluczowych arteriach: charytatywny przejazd motocyklistów w świątecznych strojach oraz zgromadzenie publiczne połączone z przemarszem.

Charytatywny przejazd MotoMikołajów

W sobotę odbędzie się kolejna edycja akcji charytatywnej MotoMikołajki. Uczestnicy, czyli motocykliści przebrani za Mikołajów i z ozdobami świątecznymi, rozpoczną swój przejazd o godzinie 11:45.

Trasa przejazdu rozpocznie się sprzed PGE Narodowego, a następnie poprowadzi ulicami:

  • Zamoyskiego,
  • Targową,
  • aleją Zieleniecką,
  • przez rondo Waszyngtona,
  • aleją i most Poniatowskiego,
  • Aleje Jerozolimskie,
  • przez ronda de Gaulle’a i Dmowskiego,
  • Marszałkowską,
  • Królewską,
  • Krakowskie Przedmieście.

Przejazd zakończy się przed kościołem św. Anny około godziny 12:30. Samo wydarzenie na placu może potrwać do godziny 14:30.

Zgromadzenie publiczne i przemarsz w Śródmieściu

Równocześnie w Śródmieściu zaplanowano zgromadzenie publiczne. Rozpocznie się ono w samo południe, o godzinie 12:00, na placu Zamkowym. Po zakończeniu zgromadzenia uczestnicy wyruszą w przemarsz.

Trasa marszu obejmie następujące ulice:

  • Senatorską,
  • Miodową,
  • Krakowskie Przedmieście,
  • Nowy Świat,
  • Mysią,
  • Bracką,
  • plac Trzech Krzyży,
  • Matejki,
  • Aleje Ujazdowskie,
  • plac Na Rozdrożu
  • aleję Szucha do Alei Ujazdowskich.

Organizatorzy zaplanowali zatrzymywanie się przed budynkami ważnych instytucji państwowych, w tym: Ministerstwa Zdrowia, Pałacu Prezydenckiego, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Sejmu, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Zgromadzenie ma potrwać do godziny 15:30.

Ograniczenia i bezpieczeństwo

Oba wydarzenia będą nadzorowane przez policję. Funkcjonariusze będą na bieżąco reagować na sytuację, czasowo wstrzymując ruch na ulicach i skrzyżowaniach wzdłuż obu tras, aby zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom i zminimalizować ryzyko kolizji. Kierowcy planujący podróż w centrum Warszawy w godzinach od przedpołudniowych do popołudniowych powinni uwzględnić znaczne opóźnienia lub wybrać alternatywne trasy.

Źródło: zyciewarszawy.pl

