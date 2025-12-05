Sobotnie zmiany w ruchu. Przejazd Mikołajów i przemarsz w centrum

Mieszkańcy Warszawy muszą liczyć się ze znacznymi utrudnieniami w ruchu drogowym, zwłaszcza w Śródmieściu, w najbliższą sobotę, 6 grudnia.



Tego dnia w stolicy odbędą się dwa niezależne wydarzenia, które spowodują czasowe wstrzymania ruchu na kluczowych arteriach: charytatywny przejazd motocyklistów w świątecznych strojach oraz zgromadzenie publiczne połączone z przemarszem.

Charytatywny przejazd MotoMikołajów

W sobotę odbędzie się kolejna edycja akcji charytatywnej MotoMikołajki. Uczestnicy, czyli motocykliści przebrani za Mikołajów i z ozdobami świątecznymi, rozpoczną swój przejazd o godzinie 11:45.

Trasa przejazdu rozpocznie się sprzed PGE Narodowego, a następnie poprowadzi ulicami:

Zamoyskiego,

Targową,

aleją Zieleniecką,

przez rondo Waszyngtona,

aleją i most Poniatowskiego,

Aleje Jerozolimskie,

przez ronda de Gaulle’a i Dmowskiego,

Marszałkowską,

Królewską,

Krakowskie Przedmieście.

Przejazd zakończy się przed kościołem św. Anny około godziny 12:30. Samo wydarzenie na placu może potrwać do godziny 14:30.