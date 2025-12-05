Sobotnie zmiany w ruchu. Przejazd Mikołajów i przemarsz w centrum

Kolejna edycja akcji charytatywnej MotoMikołajki odbędzie się w sobotę
Tego dnia w stolicy odbędą się dwa niezależne wydarzenia, które spowodują czasowe wstrzymania ruchu na kluczowych arteriach: charytatywny przejazd motocyklistów w świątecznych strojach oraz zgromadzenie publiczne połączone z przemarszem.
W sobotę odbędzie się kolejna edycja akcji charytatywnej MotoMikołajki. Uczestnicy, czyli motocykliści przebrani za Mikołajów i z ozdobami świątecznymi, rozpoczną swój przejazd o godzinie 11:45.
Trasa przejazdu rozpocznie się sprzed PGE Narodowego, a następnie poprowadzi ulicami:
Przejazd zakończy się przed kościołem św. Anny około godziny 12:30. Samo wydarzenie na placu może potrwać do godziny 14:30.
Równocześnie w Śródmieściu zaplanowano zgromadzenie publiczne. Rozpocznie się ono w samo południe, o godzinie 12:00, na placu Zamkowym. Po zakończeniu zgromadzenia uczestnicy wyruszą w przemarsz.
Trasa marszu obejmie następujące ulice:
Organizatorzy zaplanowali zatrzymywanie się przed budynkami ważnych instytucji państwowych, w tym: Ministerstwa Zdrowia, Pałacu Prezydenckiego, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Sejmu, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Zgromadzenie ma potrwać do godziny 15:30.
Oba wydarzenia będą nadzorowane przez policję. Funkcjonariusze będą na bieżąco reagować na sytuację, czasowo wstrzymując ruch na ulicach i skrzyżowaniach wzdłuż obu tras, aby zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom i zminimalizować ryzyko kolizji. Kierowcy planujący podróż w centrum Warszawy w godzinach od przedpołudniowych do popołudniowych powinni uwzględnić znaczne opóźnienia lub wybrać alternatywne trasy.