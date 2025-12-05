7.2°C
Życie Warszawy

Świąteczne paczki i gorąca zupa. Służby ze wsparciem dla bezdomnych w najtrudniejszym momencie roku

Publikacja: 05.12.2025 11:00

Policjanci z Bielan niosą wsparcie osobom starszym, samotnym i w kryzysie bezdomności

Foto: Policja

Kacper Komaiszko
W obliczu najniższych temperatur i zbliżającego się okresu świątecznego, warszawska Straż Miejska, Policja i organizacje pozarządowe łączą siły, aby ratować życie i zapewniać godne warunki osobom w kryzysie bezdomności. Służby apelują do mieszkańców o wrażliwość i solidarność.

Zima to czas ekstremalnego wyzwania dla służb miejskich, ale dla osób w kryzysie bezdomności jest to często kwestia przetrwania. W stolicy system pomocy opiera się na trzech filarach: interwencjach ratujących życie, opiece medycznej oraz humanitarnym wsparciu świątecznym.

Działania koordynowane m.in. przez Urząd Miasta we współpracy z partnerami, takimi jak Caritas Polska. Celem jest dotarcie do każdego potrzebującego, niezależnie od miejsca przebywania, w myśl zasady, że nikt nie powinien być pozostawiony samemu sobie w najtrudniejszym okresie roku.

Akcja „Trochę ciepła dla bezdomnego”

Wieloletnim elementem zimowej pomocy jest akcja „Trochę ciepła dla bezdomnego”, prowadzona wspólnie przez Straż Miejską Warszawy i Caritas. Jest to już jedenasta edycja tego przedsięwzięcia. Akcja koncentruje się na wsparciu osób w kryzysie bezdomności w okresie największych mrozów.

Strażnicy miejscy angażują się w nią regularnie, udając się do najbardziej odosobnionych i trudno dostępnych miejsc, takich jak opuszczone baraki, namioty, altanki działkowe czy pustostany, w których często szukają schronienia osoby bez dachu nad głową.

Patrole straży miejskiej docierają do potrzebujących z transportem gorącej zupy

Foto: Straż Miejska Warszawa

Dwa razy w tygodniu, do końca zimy, patrole Straży Miejskiej odbierają z kuchni Fundacji Caritas termosy wypełnione gorącą, pożywną zupą, która dla wielu staje się jedynym dziennym posiłkiem. Oprócz żywności, patrole dystrybuują również niezbędną ciepłą odzież oraz obuwie, które pomagają minimalizować skutki wychłodzenia organizmu.

Funkcjonariusze podkreślają, że ich rola wykracza poza obowiązki służbowe; każda taka wizyta to również gest zrozumienia i dowód, że ktoś o tych osobach pamięta, co jest nieocenionym elementem ludzkiej bliskości w odosobnieniu. W kontekście tak intensywnych działań, służby konsekwentnie apelują o pomoc również do mieszkańców. W przypadku zauważenia osoby potrzebującej, wystarczy wykonać telefon na numer alarmowy 986, aby Straż Miejska mogła podjąć interwencję ratującą życie.

Paczki świąteczne od policjantów

Okres Świąt Bożego Narodzenia, choć dla wielu jest czasem radości i bliskości, dla osób w kryzysie bezdomności czy samotności bywa szczególnie trudny. W tym wyjątkowym czasie do pomocy włączają się również funkcjonariusze policji, co doskonale ilustruje inicjatywa prowadzona na Bielanach. Aspirant sztabowy Krzysztof Tomczak, we współpracy z Urzędem Dzielnicy Bielany, koordynuje akcję wsparcia osób starszych, samotnych i bezdomnych.

Świąteczne paczki żywnościowe trafiają do najbardziej potrzebujących osób

Foto: Policja

W ramach tej inicjatywy, przygotowywane są i dostarczane paczki świąteczne. Zawierają one podstawowe produkty spożywcze oraz artykuły umożliwiające przygotowanie świątecznego stołu. W ten sposób policjanci, wnoszą do tymczasowych schronień odrobinę świątecznej atmosfery i ciepła.

Podczas wizyt funkcjonariusze nie tylko przekazują dary, ale także informują o dostępnych formach wsparcia, noclegowniach i adresach, gdzie można uzyskać długofalową pomoc.

