Świąteczne paczki i gorąca zupa. Służby ze wsparciem dla bezdomnych w najtrudniejszym momencie roku

W obliczu najniższych temperatur i zbliżającego się okresu świątecznego, warszawska Straż Miejska, Policja i organizacje pozarządowe łączą siły, aby ratować życie i zapewniać godne warunki osobom w kryzysie bezdomności. Służby apelują do mieszkańców o wrażliwość i solidarność.



Zima to czas ekstremalnego wyzwania dla służb miejskich, ale dla osób w kryzysie bezdomności jest to często kwestia przetrwania. W stolicy system pomocy opiera się na trzech filarach: interwencjach ratujących życie, opiece medycznej oraz humanitarnym wsparciu świątecznym.

Działania koordynowane m.in. przez Urząd Miasta we współpracy z partnerami, takimi jak Caritas Polska. Celem jest dotarcie do każdego potrzebującego, niezależnie od miejsca przebywania, w myśl zasady, że nikt nie powinien być pozostawiony samemu sobie w najtrudniejszym okresie roku.

Akcja „Trochę ciepła dla bezdomnego”

Wieloletnim elementem zimowej pomocy jest akcja „Trochę ciepła dla bezdomnego”, prowadzona wspólnie przez Straż Miejską Warszawy i Caritas. Jest to już jedenasta edycja tego przedsięwzięcia. Akcja koncentruje się na wsparciu osób w kryzysie bezdomności w okresie największych mrozów.

Strażnicy miejscy angażują się w nią regularnie, udając się do najbardziej odosobnionych i trudno dostępnych miejsc, takich jak opuszczone baraki, namioty, altanki działkowe czy pustostany, w których często szukają schronienia osoby bez dachu nad głową.