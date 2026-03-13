Rozbój na Amerykaninie i jego synu. Zatrzymani czterej nastolatkowie

Czterech nastolatków zaatakowało na Mokotowie obywatela USA i jego syna. Sprawcy użyli gazu pieprzowego i ukradli plecak z rzeczami. Policja szybko ustaliła ich tożsamość. Trzech trafiło do schroniska dla nieletnich.



Do zdarzenia doszło na terenie Mokotowa. Policjanci z Komendy Rejonowej Policji Warszawa II, we współpracy z funkcjonariuszami zajmującymi się zwalczaniem przestępczości pseudokibiców z Komendy Stołecznej Policji, zatrzymali cztery osoby podejrzane o udział w rozboju na obywatelu Stanów Zjednoczonych i jego synu.

Zatrzymani to młodzi mężczyźni w wieku od 14 do 16 lat. Według ustaleń śledczych najpierw śledzili swoje ofiary w metrze, a później zaatakowali je już po wyjściu ze stacji.

W trakcie rozboju zabrali im plecak. W środku znajdowały się m.in. ubrania oraz szaliki klubu sportowego. Foto: policja

Śledzili ofiary od Śródmieścia

Z ustaleń policjantów wynika, że grupa nastolatków zaczęła obserwować mężczyzn jeszcze w Śródmieściu. Wsiadła do tego samego pociągu metra i jechała razem z nimi.

Gdy wszyscy wysiedli na jednej ze stacji na Mokotowie, sprawcy ruszyli za nimi. W pewnym momencie doszło do ataku. Nastolatkowie użyli wobec pokrzywdzonych gazu pieprzowego oraz przemocy fizycznej.