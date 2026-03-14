16.3°C
1007.9 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Zarzuty dla kierowcy z Białołęki. Miał celowo najechać na psa sąsiadki

Publikacja: 14.03.2026 07:50

Z relacji właścicielki czworonoga wynikało, że jej sąsiad, przejeżdżając obok nich samochodem, nagle

Z relacji właścicielki czworonoga wynikało, że jej sąsiad, przejeżdżając obok nich samochodem, nagle zmienił tor jazdy i celowo najechał na psa.

Foto: policja

M.B.
Policjanci z warszawskiej Białołęki zatrzymali 39-latka podejrzanego o umyślne uśmiercenie psa. Mężczyzna miał wjechać samochodem w zwierzę na oczach właścicielki. Za złamanie przepisów Ustawy o ochronie zwierząt grozi mu teraz kara więzienia.

Zdarzenie miało miejsce we wtorek wieczorem. Służby otrzymały zgłoszenie przed godz. 20. Z relacji właścicielki czworonoga wynikało, że jej sąsiad, przejeżdżając obok nich samochodem, nagle zmienił tor jazdy i celowo najechał na psa. Zwierzę nie przeżyło tego zdarzenia. Kobieta jeszcze tego samego dnia pojawiła się w komisariacie, aby złożyć oficjalne zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, za zabicie zwierzęcia sprawca musi liczyć się z karą pozbawienia wolności. 

Szybkie zatrzymanie i zabezpieczenie śladów

Funkcjonariusze natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia przystąpili do działania. Podejrzewany mężczyzna został zatrzymany w swoim miejscu zamieszkania jeszcze tego samego wieczoru. W sprawę zaangażowano policyjnego technika, który przeprowadził szczegółowe oględziny miejsca, w którym doszło do potrącenia. Zabezpieczono również samochód użytkowany przez 39-latka, aby zgromadzić kompletny materiał dowodowy niezbędny do dalszego postępowania.

Konsekwencje prawne czynu

W środę zatrzymany mężczyzna został przesłuchany i usłyszał zarzuty. Prokuratura oraz policja oparły je na zapisach Ustawy o ochronie zwierząt, która surowo zabrania bezzasadnego uśmiercania żywych stworzeń. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, za zabicie zwierzęcia sprawca musi liczyć się z karą pozbawienia wolności. W tym konkretnym przypadku sąd może wymierzyć podejrzanemu wyrok do 3 lat więzienia.

Reklama
Reklama
Monitoring bezpieczeństwa zwierząt

Policjanci przypominają, że wszelkie akty przemocy wobec zwierząt są ścigane z urzędu. Reagowanie na takie sytuacje oraz szybkie zgłaszanie ich odpowiednim organom pozwala na sprawne zabezpieczenie dowodów i pociągnięcie winnych do odpowiedzialności. Sprawa z Białołęki znajdzie teraz swój finał w sądzie, który zdecyduje o wymiarze kary dla 39-letniego kierowcy.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Reklama
Reklama
© Copyright by GREMI MEDIA SA