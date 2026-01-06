Pogody dla Warszawy i Mazowsza. Siarczysty mróz i opady śniegu w środę i czwartek

Porównanie prognoz: IMGW, AccuWeather i The Weather Channel

Instytuty meteorologiczne są zgodne co do mroźnego charakteru pogody, jednak różnią się w szczegółach dotyczących skali spadków temperatur oraz intensywności opadów:

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW): Krajowi eksperci ostrzegają przed silnym mrozem, który lokalnie na Mazowszu może skutkować spadkami temperatury w nocy nawet do -15 lub -20 stopni Celsjusza. IMGW wydało alerty dotyczące niskich temperatur, wskazując na wpływ mroźnego powietrza pochodzenia kontynentalnego.

AccuWeather: Amerykański serwis prognozuje dla Warszawy stałe zachmurzenie z temperaturami oscylującymi wokół -10 stopni w ciągu dnia. Synoptycy tej platformy zwracają szczególną uwagę na temperaturę odczuwalną, która z powodu wilgotności i wiatru może wynosić nawet -14 stopni Celsjusza.

The Weather Channel: Prognoza ta przewiduje najbardziej stabilne warunki z lekkimi opadami śniegu w nocy ze środy na czwartek (prawdopodobieństwo około 20 proc.). Eksperci tego serwisu wskazują na czwartek jako dzień z większą liczbą przejaśnień, mimo utrzymującego się mrozu.

Sytuacja na drogach i trasach wylotowych ze stolicy

W związku z niskimi temperaturami kierowcy muszą liczyć się z trudnymi warunkami na trasach wylotowych z Warszawy. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad monitoruje stan nawierzchni na autostradzie A2 oraz drogach ekspresowych S7 i S8. Największym zagrożeniem pozostaje zjawisko czarnego lodu oraz błoto pośniegowe, które może zalegać na pasach włączenia do ruchu i drogach lokalnych.

Silny mróz wrogiem kolejowej infrastruktury

Nagły spadek temperatury wpływa również na infrastrukturę kolejową w regionie. Pasażerowie korzystający z usług Kolei Mazowieckich oraz warszawskiej Szybkiej Kolei Miejskiej powinni monitorować aktualne rozkłady jazdy. Mróz może powodować awarie rozjazdów oraz urządzeń sterowania ruchem, co w godzinach szczytu skutkuje opóźnieniami sięgającymi kilkunastu minut.

PKP Polskie Linie Kolejowe postawiły w stan gotowości zespoły techniczne odpowiedzialne za odśnieżanie torowisk i zabezpieczanie sieci trakcyjnej przed oblodzeniem. Informacje o bieżącej sytuacji pociągów dalekobieżnych PKP Intercity odjeżdżających z dworców Warszawa Centralna i Warszawa Zachodnia są dostępne na portalach pasażera oraz tablicach informacyjnych na stacjach.