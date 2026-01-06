Pogody dla Warszawy i Mazowsza. Siarczysty mróz i opady śniegu w środę i czwartek

Według prognoz, termometry w stolicy w najcieplejszym momencie dnia wskażą ok. -10 stopni Celsjusza.
Warto przygotować się na spadki temperatur znacznie poniżej zera oraz lokalne utrudnienia na drogach spowodowane opadami śniegu.
Najbliższa doba, obejmująca środę 7 stycznia, upłynie pod znakiem gęstego zachmurzenia i niskich temperatur. Według prognoz, termometry w stolicy w najcieplejszym momencie dnia wskażą ok. -10 stopni Celsjusza. Wieczorem i w nocy z środy na czwartek warunki pogodowe mogą się pogorszyć ze względu na spodziewane przelotne opady śniegu, które przy ujemnej temperaturze będą powodować śliskość nawierzchni.
Czwartek, 8 stycznia, przyniesie kontynuację zimowej aury. Choć prognozowane jest nieznaczne podniesienie się temperatury maksymalnej do ok.-7 stopni Celsjusza, odczucie chłodu może być potęgowane przez północny wiatr. Przez cały dzień możliwe są przelotne śnieżyce, które ograniczą widoczność i pogorszą warunki dla kierowców oraz pieszych.
Instytuty meteorologiczne są zgodne co do mroźnego charakteru pogody, jednak różnią się w szczegółach dotyczących skali spadków temperatur oraz intensywności opadów:
W związku z niskimi temperaturami kierowcy muszą liczyć się z trudnymi warunkami na trasach wylotowych z Warszawy. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad monitoruje stan nawierzchni na autostradzie A2 oraz drogach ekspresowych S7 i S8. Największym zagrożeniem pozostaje zjawisko czarnego lodu oraz błoto pośniegowe, które może zalegać na pasach włączenia do ruchu i drogach lokalnych.
Nagły spadek temperatury wpływa również na infrastrukturę kolejową w regionie. Pasażerowie korzystający z usług Kolei Mazowieckich oraz warszawskiej Szybkiej Kolei Miejskiej powinni monitorować aktualne rozkłady jazdy. Mróz może powodować awarie rozjazdów oraz urządzeń sterowania ruchem, co w godzinach szczytu skutkuje opóźnieniami sięgającymi kilkunastu minut.
PKP Polskie Linie Kolejowe postawiły w stan gotowości zespoły techniczne odpowiedzialne za odśnieżanie torowisk i zabezpieczanie sieci trakcyjnej przed oblodzeniem. Informacje o bieżącej sytuacji pociągów dalekobieżnych PKP Intercity odjeżdżających z dworców Warszawa Centralna i Warszawa Zachodnia są dostępne na portalach pasażera oraz tablicach informacyjnych na stacjach.