-8.8°C
1017.7 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Pogody dla Warszawy i Mazowsza. Siarczysty mróz i opady śniegu w środę i czwartek

Publikacja: 06.01.2026 19:15

Według prognoz, termometry w stolicy w najcieplejszym momencie dnia wskażą ok. -10 stopni Celsjusza.

Według prognoz, termometry w stolicy w najcieplejszym momencie dnia wskażą ok. -10 stopni Celsjusza.

Foto: weyo

M.B.
Nadchodzące 48 godzin przyniesie mieszkańcom Warszawy oraz całego województwa mazowieckiego wyraźne ochłodzenie i typowo zimową aurę. Region dostaje się pod wpływ mroźnego powietrza, co potwierdzają najnowsze komunikaty czołowych instytutów meteorologicznych.

Warto przygotować się na spadki temperatur znacznie poniżej zera oraz lokalne utrudnienia na drogach spowodowane opadami śniegu.

Instytuty meteorologiczne są zgodne co do mroźnego charakteru pogody

Atak zimy na Mazowszu – co nas czeka w środę i czwartek?

Najbliższa doba, obejmująca środę 7 stycznia, upłynie pod znakiem gęstego zachmurzenia i niskich temperatur. Według prognoz, termometry w stolicy w najcieplejszym momencie dnia wskażą ok. -10 stopni Celsjusza. Wieczorem i w nocy z środy na czwartek warunki pogodowe mogą się pogorszyć ze względu na spodziewane przelotne opady śniegu, które przy ujemnej temperaturze będą powodować śliskość nawierzchni.

Czwartek, 8 stycznia, przyniesie kontynuację zimowej aury. Choć prognozowane jest nieznaczne podniesienie się temperatury maksymalnej do ok.-7 stopni Celsjusza, odczucie chłodu może być potęgowane przez północny wiatr. Przez cały dzień możliwe są przelotne śnieżyce, które ograniczą widoczność i pogorszą warunki dla kierowców oraz pieszych.

Polecane
Bal inaugurujący akcję „Zima w mieście” w poprzednich latach
ferie
Harmonogram rekrutacji uzupełniającej do akcji Zima w Mieście 2026
Reklama
Reklama

Porównanie prognoz: IMGW, AccuWeather i The Weather Channel

Instytuty meteorologiczne są zgodne co do mroźnego charakteru pogody, jednak różnią się w szczegółach dotyczących skali spadków temperatur oraz intensywności opadów:

  • Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW): Krajowi eksperci ostrzegają przed silnym mrozem, który lokalnie na Mazowszu może skutkować spadkami temperatury w nocy nawet do -15 lub -20 stopni Celsjusza. IMGW wydało alerty dotyczące niskich temperatur, wskazując na wpływ mroźnego powietrza pochodzenia kontynentalnego.
  • AccuWeather: Amerykański serwis prognozuje dla Warszawy stałe zachmurzenie z temperaturami oscylującymi wokół -10 stopni w ciągu dnia. Synoptycy tej platformy zwracają szczególną uwagę na temperaturę odczuwalną, która z powodu wilgotności i wiatru może wynosić nawet -14 stopni Celsjusza.
  • The Weather Channel: Prognoza ta przewiduje najbardziej stabilne warunki z lekkimi opadami śniegu w nocy ze środy na czwartek (prawdopodobieństwo około 20 proc.). Eksperci tego serwisu wskazują na czwartek jako dzień z większą liczbą przejaśnień, mimo utrzymującego się mrozu.
Polecane
Koty, wyczuwając wyższą temperaturę, wskakują do komory silnika, szukając tam bezpiecznej kryjówki.
zwierzę warszawskie
Zimowy apel do kierowców. „Sprawdź, czy pod maską nie ma kota”

Sytuacja na drogach i trasach wylotowych ze stolicy

W związku z niskimi temperaturami kierowcy muszą liczyć się z trudnymi warunkami na trasach wylotowych z Warszawy. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad monitoruje stan nawierzchni na autostradzie A2 oraz drogach ekspresowych S7 i S8. Największym zagrożeniem pozostaje zjawisko czarnego lodu oraz błoto pośniegowe, które może zalegać na pasach włączenia do ruchu i drogach lokalnych.

Polecane
Wystarczy posłać pługi i solarki - pomyśli i dziś wielu, ale sprzęt w latach 70. cierpiał na kilka z
warszawskie historie szczepańskiego
Kiedyś i mróz, i śnieg wielki bywał

Silny mróz wrogiem kolejowej infrastruktury

Nagły spadek temperatury wpływa również na infrastrukturę kolejową w regionie. Pasażerowie korzystający z usług Kolei Mazowieckich oraz warszawskiej Szybkiej Kolei Miejskiej powinni monitorować aktualne rozkłady jazdy. Mróz może powodować awarie rozjazdów oraz urządzeń sterowania ruchem, co w godzinach szczytu skutkuje opóźnieniami sięgającymi kilkunastu minut.

Reklama
Reklama

PKP Polskie Linie Kolejowe postawiły w stan gotowości zespoły techniczne odpowiedzialne za odśnieżanie torowisk i zabezpieczanie sieci trakcyjnej przed oblodzeniem. Informacje o bieżącej sytuacji pociągów dalekobieżnych PKP Intercity odjeżdżających z dworców Warszawa Centralna i Warszawa Zachodnia są dostępne na portalach pasażera oraz tablicach informacyjnych na stacjach.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Głównym punktem obiektu będzie Canopy Central – przestrzeń przeznaczona do pracy, odpoczynku i spotk
inwestycje

Nowy hotel. Budowa Canopy by Hilton zbliża się do końca

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w Warszawie było o 1,7 proc. wyższe niż w
statystyka

Rosną płace, maleje bezrobocie. W Warszawie znów warto szukać pracy

Zaplanowano szereg pokazów artystycznych, w tym tańce aniołów, musztrę legionistów rzymskich oraz wy
kościół

Orszak Trzech Króli przejdzie przez Warszawę

W barwnym korowodzie nie zabrakło postaci z polskiej tradycji ludowej, takich jak Gwiazdor i Turoń.
tradycja

Orszak Trzech Króli 2026 w Warszawie. Tysiące osób na osiemnastym przemarszu

Funkcjonariusze policji natychmiast przystąpili do reanimacji niemowlęcia
bezpieczeństwo

Tragedia na Mokotowie. Siedmiomiesięczny chłopiec nie żyje

Budowa sceny 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na błoniach Stadionu PGE Narodowego
wielka orkiestra Świątecznej pomocy

34. Finał WOŚP. Kto zagra na PGE Narodowym 25 stycznia?

o pierwszy rok od czasów pandemii, kiedy liczba na stałe zaangażowanych wolontariuszy przekroczyła 2
bilans roku

40 miesięcy do końca rozbudowy. 2025 rok w Muzeum Powstania Warszawskiego

Statystyki wskazują na spadek liczby interwencji związanych z przemocą domową w miejscowościach obję
sprzedaż alkoholu

Nocna prohibicja kroczy przez Mazowsze. Dołączają kolejni

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama