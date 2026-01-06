Rozpoczyna się kolejny etap zapisów na półkolonie organizowane w ramach warszawskiej akcji Zima w Mieście 2026. Rodzice i opiekunowie, którzy nie zdążyli zgłosić dzieci w pierwszym terminie, będą mogli skorzystać z rekrutacji na wolne miejsca, która rusza w połowie stycznia.



Zgodnie z oficjalnym harmonogramem, 14 stycznia 2026 roku o godzinie 16:00 zostanie udostępniona informacja o wolnych miejscach w poszczególnych placówkach edukacyjnych i feryjnych punktach rekrutacyjnych. Zestawienie to pozwoli rodzicom na sprawdzenie, które szkoły i ośrodki dysponują jeszcze wolnymi limitami przyjęć na nadchodzące ferie zimowe.

Reklama Reklama

Foto: mat. pras.

Zasady zapisów w trybie uzupełniającym

Właściwy proces rekrutacji na pozostałe wolne miejsca rozpocznie się 15 stycznia 2026 roku o godzinie 08:00. Należy zwrócić uwagę, że na tym etapie zasady zgłoszeń różnią się od procedury podstawowej. Zapisy nie są już obsługiwane za pośrednictwem centralnego systemu elektronicznego. Rodzic lub opiekun prawny powinien zgłosić chęć udziału dziecka bezpośrednio w wybranej placówce, która posiada wolne miejsca.

Procedura decyzyjna i kontakt z placówkami

Zapisy odbywają się w godzinach ustalonych indywidualnie przez dane szkoły lub placówki biorące udział w projekcie. Ostateczną decyzję o przyjęciu uczestnika do akcji podejmuje organizator wypoczynku w konkretnym punkcie. Szczegółowe informacje dotyczące lokalizacji punktów feryjnych oraz pełny harmonogram działań są dostępne na oficjalnej stronie internetowej dedykowanej warszawskiej akcji Zima w Mieście.