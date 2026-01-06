Nowy hotel. Budowa Canopy by Hilton zbliża się do końca

Warszawa wzbogaci się o nowy obiekt noclegowy w standardzie lifestylowym. Hotel Canopy by Hilton Warsaw, powstający przy ulicy Wilczej 50/52, wejdzie w finalny etap realizacji.



Jak wynika z informacji serwisu investmap.pl, otwarcie obiektu zaplanowano na połowę 2026 roku. Inwestycja realizowana w miejscu dawnego biurowca Wilcza House zaoferuje 169 pokoi i stanie się pierwszym hotelem tej marki w Polsce.

Finalizacja prac budowlanych i generalny wykonawca

Prace nad nowym obiektem wkraczają w kluczową fazę. Inwestor, firma TFG Hotels, rozstrzygnął przetarg na generalne wykonawstwo dalszych etapów budowy. Wybór padł na spółkę PORR S.A., która wcześniej odpowiadała za prace rozbiórkowe poprzedniego budynku znajdującego się na tej działce. Współpraca ta ma zapewnić terminowe zakończenie inwestycji i oddanie budynku do użytku zgodnie z harmonogramem przewidzianym na 2026 rok.

Prace nad nowym obiektem wkraczają w kluczową fazę. Foto: mat. pras.

Architektura i wkomponowanie w tkankę miejską

Projekt architektoniczny przygotowała pracownia APA Wojciechowski. Budynek charakteryzuje się siatką jednolitych, kwadratowych okien, co ma pozwolić na zachowanie spójności z przedwojenną architekturą ulicy Wilczej. Projektanci zdecydowali się na zastosowanie zakrzywionych balkonów, nawiązujących do łuków barokowych spotykanych zwłaszcza tej części w stolicy. Parter budynku zostanie w dużej mierze przeszklony, co ma zatrzeć wizualną granicę między wnętrzem hotelu a przestrzenią publiczną miasta.