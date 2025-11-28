Diabelski młyn na stałe w centrum Warszawy? Nowy symbol stolicy po latach od epoki Cricolandu

Atrakcja Jarmarku Warszawskiego, gigantyczny Diabelski Młyn Sky 55, ma szanse stać się ikoną tegorocznych Świąt. Jego popularność w sieci doprowadziła do powstania spontanicznej petycji online, w której inicjatorzy domagają się, by młyn pozostał w centrum Warszawy na stałe.



Inicjatywa otwiera debatę nad docelowym charakterem Placu Defilad i nawiązuje do historii tego miejsca z pierwszych lat transformacji ustrojowej, którą w latach 90. zaznaczył lunapark Cricoland. Choć dzisiejszy obiekt ma być z założenia tymczasowy, jego powstanie w nowo zrewitalizowanym sercu stolicy, tuż obok ukończonego Muzeum Sztuki Nowoczesnej i Placu Centralnego, wywołało nadzieję na trwałe uzupełnienie miejskiej panoramy o element komercyjnej rozrywki.

Diabelski Młyn Sky 55. Tymczasowy symbol o potężnym efekcie

Diabelski Młyn Sky 55, wznoszący się u stóp Pałacu Kultury i Nauki, jest bez wątpienia najbardziej spektakularnym elementem debiutującego w tym roku Jarmarku Warszawskiego. Imponująca wysokość 55 metrów sprawia, że konstrukcja ta jest jedną z najwyższych mobilnych instalacji w Polsce. Młyn ma działać od piątku 28 listopada 2025 roku i planowo będzie cieszył warszawiaków i turystów aż do 1 stycznia 2026 roku.

W nocnej panoramie miasta, Młyn stanowi dynamiczny, barwny akcent, którego estetyka oświetlenia harmonizuje z gmachami nowoczesnego centrum, jednocześnie kontrastując z monumentalnym PKiN. W gondolach, w tym luksusowych VIP, turyści mają okazję podziwiać miasto z wysokości, co czyni Sky 55 głównym elementem całego Jarmarku. Sama świąteczna impreza, z ponad 140 stoiskami, aspiruje do europejskiego standardu, odcinając się od prowizorycznego charakteru dawnych targowisk, a Młyn jest jej najbardziej widoczną wizytówką.

Petycja mieszkańców. Walka o Młyn

W tych okolicznościach powstała w sieci petycja, w której jej inicjatorzy domagają się, aby Diabelski Młyn został na stałe w obecnej lokalizacji lub by wyznaczono dla niego inne stabilne miejsce w centrum. Sygnatariusze argumentują, że konstrukcja ta stanowi nowoczesny i przyjazny element przestrzeni, który efektywnie przyciąga turystów, wspiera lokalne biznesy, ożywia okolicę i tworzy wyjątkowy klimat stolicy.