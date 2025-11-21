Najwyższy Jarmark Świąteczny w UE otwiera się w Varso Tower. Magia świąt 230 metrów nad ziemią

Wstęp na Jarmark Świąteczny jest możliwy w ramach zakupu standardowego biletu wstępu na taras widokowy Highline Warsaw. Obiekt funkcjonuje codziennie, a w okresie świątecznym godziny otwarcia to zazwyczaj 10-22.

Ceny biletów są zróżnicowane i zależne od kanału zakupu, przy czym zakup online jest znacznie korzystniejszy. Bilet normalny zaczyna się od 45 złotych w sprzedaży internetowej, podczas gdy zakup w kasie na miejscu to koszt 70 złotych. Dostępne są także zniżki dla określonych grup wiekowych: studenci i młodzież mogą liczyć na bilety od 30 złotych, dzieci w wieku 4–11 lat od 15 złotych, a dzieci do 3. roku życia wchodzą bezpłatnie.

Highline Warsaw. Parametry najwyższego tarasu w UE

Atrakcja Jarmarku Świątecznego jest uzupełnieniem standardowej oferty tarasu widokowego, który sam w sobie stanowi rekord. Główny taras widokowy Highline Warsaw znajduje się na 53. piętrze, co odpowiada wysokości 230 metrów nad ziemią. Jest to najwyżej położona, ogólnodostępna platforma widokowa w Unii Europejskiej.

Z tarasu roztacza się pełny, panoramiczny widok 360 stopni na całe miasto. Perspektywa ta pozwala na obserwację historycznych i nowoczesnych elementów zabudowy, w tym na Pałac Kultury i Nauki, który z tej wysokości wydaje się niższy. Oprócz widoku na 53. piętrze i strefy gastronomicznej na 49. piętrze, bilet uprawnia do odwiedzenia Pokoju Doświadczeń zlokalizowanego na 46. piętrze. Jest to interaktywna wystawa, wykorzystująca ekrany i filmy do prezentacji historii i rozwoju Warszawy.

Reklama Reklama

Varso Tower. Architektoniczny rekord

Varso Tower, będący siedzibą Highline Warsaw, stanowi najwyższy budynek w Unii Europejskiej. Jego całkowita wysokość, wliczając iglicę, wynosi 310 metrów, natomiast wysokość do dachu to 230 metrów. Obiekt został zaprojektowany przez renomowaną brytyjską pracownię Foster + Partners.

Budynek zlokalizowany jest w ścisłym centrum Warszawy, przy ulicy Chmielnej 69, co zapewnia łatwy dostęp z każdej części miasta, zwłaszcza dzięki bliskości Dworca Centralnego.