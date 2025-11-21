1.2°C
Najwyższy Jarmark Świąteczny w UE otwiera się w Varso Tower. Magia świąt 230 metrów nad ziemią

Publikacja: 21.11.2025 13:15

Wstęp na Jarmark Świąteczny jest możliwy w ramach zakupu standardowego biletu wstępu na taras widokowy

Foto: mat. pras.

Kacper Komaiszko
Taras widokowy Highline Warsaw na szczycie Varso Tower w Warszawie, najwyższego budynku w Unii Europejskiej, zapowiedział organizację Jarmarku Świątecznego. Wydarzenie rozpocznie się 1 grudnia i potrwa do końca stycznia.

Warszawa zyskuje nową, unikalną atrakcję na sezon zimowy. Highline Warsaw, taras widokowy zlokalizowany na Varso Tower, potwierdził, że w okresie świąteczno-noworocznym zorganizuje wyjątkowe wydarzenie pod nazwą „Święteczny czas powyżej chmur”. Jarmark będzie zlokalizowany na wysokości ponad 200 metrów, ustanawiając nowy rekord – będzie to najwyżej położony ogólnodostępny jarmark świąteczny w całej Unii Europejskiej.

Jarmark Świąteczny na szczycie Varso Tower

Wydarzenie „Święteczny czas powyżej chmur” ma rozpocząć się dokładnie 1 grudnia i potrwać dwa miesiące, kończąc się 31 stycznia. Chociaż taras widokowy Highline Warsaw znajduje się na 53. piętrze, strefa jarmarku zostanie utworzona w bezpośrednim sąsiedztwie – w przestrzeni HighGarden Rooftop Lounge na 49. piętrze. To tam, w ogrodzie na dachu, zostanie zainstalowana specjalna aranżacja świąteczna.

Organizatorzy zapowiadają, że atmosfera ma być subtelna i spokojna. Iluminacje zostaną wykonane w stonowanej palecie niebiesko-białych świateł, mających stworzyć efekt „zimowej poświaty” nad panoramą Warszawy. W ramach oferty dostępne będą tradycyjne świąteczne przysmaki oraz rozgrzewające napoje, w tym grzane wino. Przewidziano także specjalnie zaaranżowane miejsca do wykonywania pamiątkowych zdjęć, tzw. „instagramowe spoty”.

Wstęp na Jarmark Świąteczny jest możliwy w ramach zakupu standardowego biletu wstępu na taras widokowy Highline Warsaw. Obiekt funkcjonuje codziennie, a w okresie świątecznym godziny otwarcia to zazwyczaj 10-22.

Ceny biletów są zróżnicowane i zależne od kanału zakupu, przy czym zakup online jest znacznie korzystniejszy. Bilet normalny zaczyna się od 45 złotych w sprzedaży internetowej, podczas gdy zakup w kasie na miejscu to koszt 70 złotych. Dostępne są także zniżki dla określonych grup wiekowych: studenci i młodzież mogą liczyć na bilety od 30 złotych, dzieci w wieku 4–11 lat od 15 złotych, a dzieci do 3. roku życia wchodzą bezpłatnie.

Highline Warsaw. Parametry najwyższego tarasu w UE

Atrakcja Jarmarku Świątecznego jest uzupełnieniem standardowej oferty tarasu widokowego, który sam w sobie stanowi rekord. Główny taras widokowy Highline Warsaw znajduje się na 53. piętrze, co odpowiada wysokości 230 metrów nad ziemią. Jest to najwyżej położona, ogólnodostępna platforma widokowa w Unii Europejskiej.

Z tarasu roztacza się pełny, panoramiczny widok 360 stopni na całe miasto. Perspektywa ta pozwala na obserwację historycznych i nowoczesnych elementów zabudowy, w tym na Pałac Kultury i Nauki, który z tej wysokości wydaje się niższy. Oprócz widoku na 53. piętrze i strefy gastronomicznej na 49. piętrze, bilet uprawnia do odwiedzenia Pokoju Doświadczeń zlokalizowanego na 46. piętrze. Jest to interaktywna wystawa, wykorzystująca ekrany i filmy do prezentacji historii i rozwoju Warszawy.

Varso Tower. Architektoniczny rekord

Varso Tower, będący siedzibą Highline Warsaw, stanowi najwyższy budynek w Unii Europejskiej. Jego całkowita wysokość, wliczając iglicę, wynosi 310 metrów, natomiast wysokość do dachu to 230 metrów. Obiekt został zaprojektowany przez renomowaną brytyjską pracownię Foster + Partners.

Budynek zlokalizowany jest w ścisłym centrum Warszawy, przy ulicy Chmielnej 69, co zapewnia łatwy dostęp z każdej części miasta, zwłaszcza dzięki bliskości Dworca Centralnego.

