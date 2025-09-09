Highline Warsaw otwarte. Zwiedziliśmy taras na Varso Tower. Zupełnie nowa perspektywa stolicy

Zwiedzający podziwiają widoki przez potężne przeszklenia
Wreszcie jest! Highline Warsaw w Varso Tower, od dawna zapowiadana atrakcja, dziś po raz pierwszy powitał gości. Taras widokowy, położony na 53. piętrze, zapewnia zupełnie nową, zapierającą dech w piersiach perspektywę stolicy. Zanim jednak zobaczymy panoramę miasta, musimy pokonać drogę, która sama w sobie jest już elementem interesującego doświadczenia.
Wizyta na szczycie Varso Tower rozpoczyna się od szczegółowej kontroli bezpieczeństwa, która w niczym nie ustępuje tej lotniskowej. Ochrona skrupulatnie sprawdza plecaki i kieszenie gości. Należy wyjąć wszystkie metalowe przedmioty – klucze, telefony, monety – i przejść przez bramkę z wykrywaczem metalu. Po pozytywnej weryfikacji wkraczamy do windy, która z prędkością najszybszej w Polsce, w zaledwie pół minuty, wznosi nas na wysokość 46. piętra.
Na 46. piętrze czeka zwiedzających multimedialna wystawa poświęcona historii Warszawy, której tłem są już pierwsze, imponujące widoki przez przeszklone ściany. To doskonały wstęp do tego, co zobaczymy wyżej. Wrażenia z oglądania znanych budynków z perspektywy lotu ptaka są coraz silniejsze, ale prawdziwy efekt „wow” osiągamy, gdy wjeżdżamy na 53. piętro.
Tutaj, z najwyższego publicznie dostępnego punktu widokowego w Unii Europejskiej, roztacza się panoramiczny widok 360 stopni. Znane ikony architektury, takie jak Pałac Kultury i Nauki czy wieżowiec „Żagiel” (Złota 44), z tej wysokości wydają się niewielkie. Doskonale widać niemal wszystkie warszawskie wysokościowce, w tym te zlokalizowane przy Rondzie Daszyńskiego, oraz detale, jak choćby dach centrum handlowego Złote Tarasy.
Na 49. piętrze, obok restauracji, znajduje się kolejny taras widokowy, wyposażony w lornetki, dzięki którym można dokładnie przyjrzeć się każdemu budynkowi. Na miejscu można również zaopatrzyć się w pamiątki, takie jak pocztówki, kubki i bluzy z logo Varso Tower.
Otwarcie tarasu było niezwykle wyczekiwanym wydarzeniem – wszystkie bilety na premierę 9 września 2025 roku zostały wyprzedane, a grupy szczęśliwców, którzy zdobyli wejściówki są wpuszczane co kwadrans. Regularny bilet kosztuje 70 zł, natomiast studenci zapłacą 40 zł. Cena obejmuje dostęp do wszystkich poziomów tarasu widokowego oraz restauracji.
Organizatorzy już dziś informują, że bilety na najbliższe dni są dostępne tylko na wybrane godziny. Jutro można zwiedzać w godzinach porannych i wczesnopopołudniowych, a na weekend dostępne są jeszcze bilety na zwiedzanie wieczorem (to dane z godziny południowych we wtorek). Obsługa obiektu podkreśla, że nocne widoki są jeszcze bardziej spektakularne. Całością przedsięwzięcia zarządza firma Magnicity, operator podobnych obiektów w Paryżu, Berlinie i Chicago.
Highline Warsaw to bez wątpienia jedna z najważniejszych atrakcji turystycznych w stolicy. Zmienia ona perspektywę, z jakiej patrzymy na miasto, a jednocześnie stanowi kompleksowe doświadczenie, które na długo pozostanie w pamięci zwiedzających.