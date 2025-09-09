Highline Warsaw otwarte. Zwiedziliśmy taras na Varso Tower. Zupełnie nowa perspektywa stolicy

Tutaj, z najwyższego publicznie dostępnego punktu widokowego w Unii Europejskiej, roztacza się panoramiczny widok 360 stopni. Znane ikony architektury, takie jak Pałac Kultury i Nauki czy wieżowiec „Żagiel” (Złota 44), z tej wysokości wydają się niewielkie. Doskonale widać niemal wszystkie warszawskie wysokościowce, w tym te zlokalizowane przy Rondzie Daszyńskiego, oraz detale, jak choćby dach centrum handlowego Złote Tarasy.

Na 49. piętrze, obok restauracji, znajduje się kolejny taras widokowy, wyposażony w lornetki, dzięki którym można dokładnie przyjrzeć się każdemu budynkowi. Na miejscu można również zaopatrzyć się w pamiątki, takie jak pocztówki, kubki i bluzy z logo Varso Tower.

Ceny biletów i porady dla zwiedzających

Otwarcie tarasu było niezwykle wyczekiwanym wydarzeniem – wszystkie bilety na premierę 9 września 2025 roku zostały wyprzedane, a grupy szczęśliwców, którzy zdobyli wejściówki są wpuszczane co kwadrans. Regularny bilet kosztuje 70 zł, natomiast studenci zapłacą 40 zł. Cena obejmuje dostęp do wszystkich poziomów tarasu widokowego oraz restauracji.

Organizatorzy już dziś informują, że bilety na najbliższe dni są dostępne tylko na wybrane godziny. Jutro można zwiedzać w godzinach porannych i wczesnopopołudniowych, a na weekend dostępne są jeszcze bilety na zwiedzanie wieczorem (to dane z godziny południowych we wtorek). Obsługa obiektu podkreśla, że nocne widoki są jeszcze bardziej spektakularne. Całością przedsięwzięcia zarządza firma Magnicity, operator podobnych obiektów w Paryżu, Berlinie i Chicago.

Highline Warsaw to bez wątpienia jedna z najważniejszych atrakcji turystycznych w stolicy. Zmienia ona perspektywę, z jakiej patrzymy na miasto, a jednocześnie stanowi kompleksowe doświadczenie, które na długo pozostanie w pamięci zwiedzających.