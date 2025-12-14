Wielki Marsz dla Zwierząt w Warszawie. „Zerwijcie łańcuchy, odrzućcie weto”

W niedzielę 14 grudnia centrum Warszawy stało się sceną masowego protestu prozwierzęcego
Dzisiejsza manifestacja to kulminacyjny momentem narastającego sporu wokół polskiego prawa ochrony zwierząt. Ruch prozwierzęcy, w obliczu zbliżającego się kluczowego głosowania w Sejmie, postanowił pokazać swoją siłę i determinację. Demonstracja została zorganizowana, aby wywrzeć maksymalną presję na polityków, którzy mają w najbliższych dniach zadecydować o losie setek tysięcy psów wegetujących w fatalnych warunkach. Organizatorzy podkreślają, że to historyczny moment, który albo przyniesie minimalne standardy ochrony, albo cofnie kraj o dekady w kwestii praw zwierząt.
Zgromadzenie rozpoczęło się punktualnie o godzinie 13:00 przed gmachem Sejmu. Ta symboliczna lokalizacja miała przypomnieć posłom o odpowiedzialności, jaką ponoszą w procesie stanowienia prawa. Wielu uczestników przybyło ze swoimi psami, które stały się żywymi symbolami protestu. Uczestnicy, niosąc transparenty, ruszyli następnie w kierunku Pałacu Prezydenckiego. Ta trasa miała bezpośrednio zaadresować postulaty zarówno do władzy ustawodawczej, jak i do głowy państwa, będącej autorem kontrowersyjnego weta.
Wielu uczestników maszerowało wraz ze swoimi pupilami
W organizację wydarzenia zaangażowały się największe ogólnopolskie podmioty prozwierzęce, w tym m.in. Fundacja Viva!, Fundacja Człowiek i Zwierzę oraz liczne lokalne stowarzyszenia, co podkreśliło ogólnopolski i jednolity charakter inicjatywy.
Wielki Marsz dla Zwierząt jest bezpośrednią reakcją na spór legislacyjny dotyczący nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Sednem protestu jest sprzeciw wobec decyzji prezydenta Karola Nawrockiego, który zawetował projekt ustawy, która po raz pierwszy w historii miała wprowadzić minimalne warunki utrzymywania psów poza domem. Był to krok mający na celu ochronę zwierząt wegetujących w skrajnie złych warunkach – na krótkich łańcuchach lub w prowizorycznych kojcach. Aktywiści podkreślają, że zapisy zwetowanej ustawy nie dotyczyły luksusu, lecz "absolutnego minimum godności i życia bez bólu".
W środę, 17 grudnia pod Sejmem ponownie zbierze się manifestacja prozwierzęca
Główna obawa aktywistów i organizatorów wynika jednak z alternatywnego projektu prezydenta. Według nich, propozycja ta, zamiast pomóc, "otwiera drogę do legalnego trzymania psów w małych klatkach". To stanowi realne zagrożenie, że zwierzęta będą jedynie zamieniane "z łańcucha do klatki", co byłoby, jak ostrzegają organizatorzy, "cofaniem ochrony zwierząt o dekady". Społeczeństwo, obecne licznie w Warszawie, domaga się stanowczo, by polskie prawo przestało traktować cierpienie psa jako normę, a Sejm postawił na realną poprawę losu tych istot.
Niedzielny marsz to dopiero preludium do decydującego starcia. Kulminacja sporu nastąpi już w najbliższą środę, 17 grudnia. W tym dniu pod Sejmem, już o godzinie 12:00, ponownie zbierze się manifestacja prozwierzęca. Powodem jest kluczowe głosowanie, w którym posłowie będą decydować, czy odrzucić prezydenckie weto i tym samym przywrócić do procedowania ustawę wprowadzającą minimalne standardy. Organizatorzy wezwali do dalszej mobilizacji, traktując to środowe zgromadzenie jako ostatni dzwonek, by wywrzeć wpływ na polityków przed podjęciem ostatecznej decyzji.