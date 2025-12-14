Wielki Marsz dla Zwierząt w Warszawie. „Zerwijcie łańcuchy, odrzućcie weto”

W niedzielę 14 grudnia centrum Warszawy stało się sceną masowego protestu prozwierzęcego. Aktywiści i mieszkańcy stolicy wraz ze swoimi czworonogami wzięło udział w Wielkim Marszu dla Zwierząt, apelując do władz o przyjęcie postępowej ustawy, która wreszcie zakazałaby trzymania psów na uwięzi i odrzucenie prezydenckiego weta.



Dzisiejsza manifestacja to kulminacyjny momentem narastającego sporu wokół polskiego prawa ochrony zwierząt. Ruch prozwierzęcy, w obliczu zbliżającego się kluczowego głosowania w Sejmie, postanowił pokazać swoją siłę i determinację. Demonstracja została zorganizowana, aby wywrzeć maksymalną presję na polityków, którzy mają w najbliższych dniach zadecydować o losie setek tysięcy psów wegetujących w fatalnych warunkach. Organizatorzy podkreślają, że to historyczny moment, który albo przyniesie minimalne standardy ochrony, albo cofnie kraj o dekady w kwestii praw zwierząt.

Spod Sejmu do Pałacu Prezydenckiego

Zgromadzenie rozpoczęło się punktualnie o godzinie 13:00 przed gmachem Sejmu. Ta symboliczna lokalizacja miała przypomnieć posłom o odpowiedzialności, jaką ponoszą w procesie stanowienia prawa. Wielu uczestników przybyło ze swoimi psami, które stały się żywymi symbolami protestu. Uczestnicy, niosąc transparenty, ruszyli następnie w kierunku Pałacu Prezydenckiego. Ta trasa miała bezpośrednio zaadresować postulaty zarówno do władzy ustawodawczej, jak i do głowy państwa, będącej autorem kontrowersyjnego weta.

Wielu uczestników maszerowało wraz ze swoimi pupilami Foto: PAP / Leszek Szymański

W organizację wydarzenia zaangażowały się największe ogólnopolskie podmioty prozwierzęce, w tym m.in. Fundacja Viva!, Fundacja Człowiek i Zwierzę oraz liczne lokalne stowarzyszenia, co podkreśliło ogólnopolski i jednolity charakter inicjatywy.