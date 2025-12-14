4.9°C
1024.3 hPa
Życie Warszawy

Wielki Marsz dla Zwierząt w Warszawie. „Zerwijcie łańcuchy, odrzućcie weto”

Publikacja: 14.12.2025 15:44

W niedzielę 14 grudnia centrum Warszawy stało się sceną masowego protestu prozwierzęcego

W niedzielę 14 grudnia centrum Warszawy stało się sceną masowego protestu prozwierzęcego

Foto: PAP / Leszek Szymański

Kacper Komaiszko
W niedzielę 14 grudnia centrum Warszawy stało się sceną masowego protestu prozwierzęcego. Aktywiści i mieszkańcy stolicy wraz ze swoimi czworonogami wzięło udział w Wielkim Marszu dla Zwierząt, apelując do władz o przyjęcie postępowej ustawy, która wreszcie zakazałaby trzymania psów na uwięzi i odrzucenie prezydenckiego weta.

Dzisiejsza manifestacja to kulminacyjny momentem narastającego sporu wokół polskiego prawa ochrony zwierząt. Ruch prozwierzęcy, w obliczu zbliżającego się kluczowego głosowania w Sejmie, postanowił pokazać swoją siłę i determinację. Demonstracja została zorganizowana, aby wywrzeć maksymalną presję na polityków, którzy mają w najbliższych dniach zadecydować o losie setek tysięcy psów wegetujących w fatalnych warunkach. Organizatorzy podkreślają, że to historyczny moment, który albo przyniesie minimalne standardy ochrony, albo cofnie kraj o dekady w kwestii praw zwierząt.

Polecane
Do Domu Spokojnej Kotości w zielonej części Warszawy trafiają koty, których nikt nie chciał:
zwierzę warszawskie
Ruszyła zbiórka pieniędzy na drugi Dom Spokojnej Kotości

Spod Sejmu do Pałacu Prezydenckiego

Zgromadzenie rozpoczęło się punktualnie o godzinie 13:00 przed gmachem Sejmu. Ta symboliczna lokalizacja miała przypomnieć posłom o odpowiedzialności, jaką ponoszą w procesie stanowienia prawa. Wielu uczestników przybyło ze swoimi psami, które stały się żywymi symbolami protestu. Uczestnicy, niosąc transparenty, ruszyli następnie w kierunku Pałacu Prezydenckiego. Ta trasa miała bezpośrednio zaadresować postulaty zarówno do władzy ustawodawczej, jak i do głowy państwa, będącej autorem kontrowersyjnego weta.

Wielu uczestników maszerowało wraz ze swoimi pupilami

Wielu uczestników maszerowało wraz ze swoimi pupilami

Foto: PAP / Leszek Szymański

W organizację wydarzenia zaangażowały się największe ogólnopolskie podmioty prozwierzęce, w tym m.in. Fundacja Viva!, Fundacja Człowiek i Zwierzę oraz liczne lokalne stowarzyszenia, co podkreśliło ogólnopolski i jednolity charakter inicjatywy.

Reklama
Reklama

Sedno kontrowersji

Wielki Marsz dla Zwierząt jest bezpośrednią reakcją na spór legislacyjny dotyczący nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Sednem protestu jest sprzeciw wobec decyzji prezydenta Karola Nawrockiego, który zawetował projekt ustawy, która po raz pierwszy w historii miała wprowadzić minimalne warunki utrzymywania psów poza domem. Był to krok mający na celu ochronę zwierząt wegetujących w skrajnie złych warunkach – na krótkich łańcuchach lub w prowizorycznych kojcach. Aktywiści podkreślają, że zapisy zwetowanej ustawy nie dotyczyły luksusu, lecz "absolutnego minimum godności i życia bez bólu".

W środę, 17 grudnia pod Sejmem ponownie zbierze się manifestacja prozwierzęca

W środę, 17 grudnia pod Sejmem ponownie zbierze się manifestacja prozwierzęca

Foto: PAP / Leszek Szymański

Główna obawa aktywistów i organizatorów wynika jednak z alternatywnego projektu prezydenta. Według nich, propozycja ta, zamiast pomóc, "otwiera drogę do legalnego trzymania psów w małych klatkach". To stanowi realne zagrożenie, że zwierzęta będą jedynie zamieniane "z łańcucha do klatki", co byłoby, jak ostrzegają organizatorzy, "cofaniem ochrony zwierząt o dekady". Społeczeństwo, obecne licznie w Warszawie, domaga się stanowczo, by polskie prawo przestało traktować cierpienie psa jako normę, a Sejm postawił na realną poprawę losu tych istot.

Polecane
Schronisko Na Paluchu co roku przypomina, że zwierzęta nie powinny być traktowane jako świąteczne up
zwierzę warszawskie
„Zwierzęta to nie prezent”. Schronisko Na Paluchu wstrzymuje adopcje na święta

Ostatni dzwonek w najbliższą środę

Niedzielny marsz to dopiero preludium do decydującego starcia. Kulminacja sporu nastąpi już w najbliższą środę, 17 grudnia. W tym dniu pod Sejmem, już o godzinie 12:00, ponownie zbierze się manifestacja prozwierzęca. Powodem jest kluczowe głosowanie, w którym posłowie będą decydować, czy odrzucić prezydenckie weto i tym samym przywrócić do procedowania ustawę wprowadzającą minimalne standardy. Organizatorzy wezwali do dalszej mobilizacji, traktując to środowe zgromadzenie jako ostatni dzwonek, by wywrzeć wpływ na polityków przed podjęciem ostatecznej decyzji.

 

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Na rewitalizację obiektu przeznaczono kwotę 103,5 miliona złotych
rewitalizacja

Jest ratunek dla kamienic przy Waliców. Co tu powstanie?

W Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie w służbie cywilnej pracuje 1,1 tys. osób.
administracja

Czym zajmują się przedstawiciele rządu na Mazowszu?

Warszawski Rajd Barbórka to krótka i intensywna, ale niezwykle wymagająca próba sportowa
warszawski rajd barbórka

Ryk silników na Karowej. Znamy zwycięzców prestiżowego wyścigu

Do Domu Spokojnej Kotości w zielonej części Warszawy trafiają koty, których nikt nie chciał:
zwierzę warszawskie

Ruszyła zbiórka pieniędzy na drugi Dom Spokojnej Kotości

Miasto przyznało kolejne 77 milionów na dokończenie remontu Sali Kongresowej
rewitalizacja

Kolejne dziesiątki milionów w remont Sali Kongresowej. Termin otwarcia się oddala

Atmosfera w Polsce była napięta, przez miasta przetaczały się demonstracje żądające poprawy zaopatrz
warszawskie historie Szczepańskiego

Mroźny grudzień 1981 roku

Mężczyzna nie był zaskoczony poranną wizytą i doskonale wiedział, z czym wiąże się obecność funkcjon
bezpieczeństwo

Składał intymne propozycje 12-latce. Jego mieszkanie szokuje

Projekt budowy basenu na Bemowie z 2018 upadł z powodu braku środków na inwestycję
infrastruktura sportowa

65 mln zł na budowę basenu. Sukces ogłoszono przedwcześnie

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama