Ryk silników na Karowej. Za nami 63. Warszawski Rajd Barbórka. Znamy zwycięzców

Wielką sensacją i jednocześnie obietnicą na przyszłość był występ załogi Adrian Rzeźnik/Kamil Kozdroń. Młody, zaledwie 19-letni rzeszowski kierowca, w swoim pierwszym starcie samochodem topowej kategorii Rally2 (Škoda Fabia Rally2), zdołał wywalczyć imponujące piąte miejsce w klasyfikacji generalnej Rajdu, tracąc do zwycięzcy 41,216 sekundy. Rzeźnik i Kozdroń przez cały rajd prezentowali bardzo równe i szybkie tempo, notując czasy w czołowej piątce na sześciu z ośmiu rozegranych prób, a dwukrotnie plasując się nawet na drugiej pozycji – na odcinku u stóp Twierdzy Modlin oraz na finałowym przejeździe Autodromu Bemowo.

Po zaciętej walce na wszystkich odcinkach specjalnych, zwycięstwo w klasyfikacji generalnej 63. Rajdu Barbórka 2025 odniosła załoga Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk. Foto: PAP / Leszek Szymański

Kryterium Asów na Karowej. Najszybsi w ulicznym klasyku

Choć to klasyfikacja generalna wyłania triumfatora Rajdu, największą widownię i najwięcej emocji co roku generuje „Kryterium Asów” na ulicy Karowej. Ten kultowy, uliczny odcinek, rozgrywany wieczorem w samym centrum Warszawy, tradycyjnie kończy rywalizację, choć nie jest wliczany do głównej klasyfikacji.

W tym roku na śliskiej, kostkowej nawierzchni najszybsi okazali się Adam Sroka i Patryk Kielar w Toyocie, którzy pokonali trasę w czasie 1 minuty i 54,022 sekundy. O ułamki sekund wyprzedzili oni zwycięzców Rajdu, Marczyka i Gospodarczyka.

Dramat, który jednocześnie podkreślił waleczność, rozegrał się na Karowej z udziałem Adriana Rzeźnika. Mimo że wszystko szło pięknie, kierowca złapał "kapcia". Pomimo awarii, załoga Rzeźnik/Kozdroń zdołała dowieźć siódmy czas na mecie tego zdradliwego odcinka, udowadniając swój potencjał.

Po tak udanym debiucie, Adrian Rzeźnik nie krył radości: "Jestem bardzo szczęśliwy z możliwości startu w Barbórce i przetestowania nowego samochodu, który jest po prostu obłędny, a jazda nim była prawdziwą harmonią. Barbórka to podchwytliwy, niełatwy rajd. Na Karowej wszystko szło pięknie, aż złapaliśmy kapcia, jednak to był świetny rajd, bo w pierwszym starcie Fabią RS Rally2 walczyliśmy w czołówce."

Radość z tempa podzielił pilot Kamil Kozdroń, który podkreślił, że pierwszy start z Adrianem w Rally2 był bardzo udany. "Tempo podczas Rajdu Barbórka było naprawdę dobre. Oby tak dalej" – dodał, podsumowując emocjonujący sezon.

Tegoroczna, 63. edycja Rajdu Barbórka po raz kolejny potwierdziła swój wyjątkowy charakter. Widowiskowa walka na odcinkach specjalnych i spektakularne przejazdy na Kryterium Karowa sprawiły, że rywalizacja trzymała w napięciu do samego końca, stanowiąc godne pożegnanie z rajdowym sezonem 2025.