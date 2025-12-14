Ryk silników na Karowej. Za nami 63. Warszawski Rajd Barbórka. Znamy zwycięzców

Warszawski Rajd Barbórka to krótka i intensywna, ale niezwykle wymagająca próba sportowa
Zgodnie z wieloletnią tradycją, na początku grudnia, w okolicach dnia św. Barbary, motoryzacyjny świat Polski zjeżdża do Warszawy, by uczestniczyć w największym rajdowym święcie – Rajdzie Barbórka. Impreza ta, choć nie jest wliczana do mistrzostw kraju, ma ogromny prestiż i od 1964 roku przyciąga nie tylko najlepszych krajowych kierowców, ale także gości z zagranicy. 63. edycja tej prestiżowej rywalizacji rozegrała się w sobotę, 13 grudnia i dostarczyła kibicom emocji na najwyższym poziomie. O końcowych wynikach decydowały ułamki sekund.
Warszawski Rajd Barbórka to krótka i intensywna, ale niezwykle wymagająca próba sportowa, która testuje precyzję i odwagę kierowców w warunkach miejskich i podmiejskich. W tegorocznej edycji zawodnicy zmierzyli się z 8 Odcinkami Specjalnymi, których łączna długość wyniosła 42 kilometry. Trasa poprowadziła przez znane i lubiane przez kibiców miejsca, takie jak Autodrom Bemowo i tereny Polfy Tarchomin, a także obiekty historyczne, jak Tor Modlin i tereny u stóp Twierdzy Modlin. Krótki dystans sprawił, że margines błędu był znikomy, a każdy odcinek niósł ze sobą ogromne ryzyko straty cennych sekund.
Po zaciętej walce na wszystkich odcinkach specjalnych, zwycięstwo w klasyfikacji generalnej 63. Rajdu Barbórka 2025 odniosła załoga Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk. Startując w Škodzie Fabii RS Rally2, uzyskali łączny czas 39 minut i 20,348 sekundy. Drugie miejsce, ze stratą 22,634 sekundy, przypadło Adamowi Sroce i Patrykowi Kielarowi w Toyocie GR Yaris Rally2, a podium uzupełnili Kołtun i Pleskot.
Wielką sensacją i jednocześnie obietnicą na przyszłość był występ załogi Adrian Rzeźnik/Kamil Kozdroń. Młody, zaledwie 19-letni rzeszowski kierowca, w swoim pierwszym starcie samochodem topowej kategorii Rally2 (Škoda Fabia Rally2), zdołał wywalczyć imponujące piąte miejsce w klasyfikacji generalnej Rajdu, tracąc do zwycięzcy 41,216 sekundy. Rzeźnik i Kozdroń przez cały rajd prezentowali bardzo równe i szybkie tempo, notując czasy w czołowej piątce na sześciu z ośmiu rozegranych prób, a dwukrotnie plasując się nawet na drugiej pozycji – na odcinku u stóp Twierdzy Modlin oraz na finałowym przejeździe Autodromu Bemowo.
Po zaciętej walce na wszystkich odcinkach specjalnych, zwycięstwo w klasyfikacji generalnej 63. Rajdu Barbórka 2025 odniosła załoga Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk.
Choć to klasyfikacja generalna wyłania triumfatora Rajdu, największą widownię i najwięcej emocji co roku generuje „Kryterium Asów” na ulicy Karowej. Ten kultowy, uliczny odcinek, rozgrywany wieczorem w samym centrum Warszawy, tradycyjnie kończy rywalizację, choć nie jest wliczany do głównej klasyfikacji.
W tym roku na śliskiej, kostkowej nawierzchni najszybsi okazali się Adam Sroka i Patryk Kielar w Toyocie, którzy pokonali trasę w czasie 1 minuty i 54,022 sekundy. O ułamki sekund wyprzedzili oni zwycięzców Rajdu, Marczyka i Gospodarczyka.
Dramat, który jednocześnie podkreślił waleczność, rozegrał się na Karowej z udziałem Adriana Rzeźnika. Mimo że wszystko szło pięknie, kierowca złapał "kapcia". Pomimo awarii, załoga Rzeźnik/Kozdroń zdołała dowieźć siódmy czas na mecie tego zdradliwego odcinka, udowadniając swój potencjał.
Po tak udanym debiucie, Adrian Rzeźnik nie krył radości: "Jestem bardzo szczęśliwy z możliwości startu w Barbórce i przetestowania nowego samochodu, który jest po prostu obłędny, a jazda nim była prawdziwą harmonią. Barbórka to podchwytliwy, niełatwy rajd. Na Karowej wszystko szło pięknie, aż złapaliśmy kapcia, jednak to był świetny rajd, bo w pierwszym starcie Fabią RS Rally2 walczyliśmy w czołówce."
Wielką sensacją i jednocześnie obietnicą na przyszłość był występ załogi Adrian Rzeźnik/Kamil Kozdroń
Radość z tempa podzielił pilot Kamil Kozdroń, który podkreślił, że pierwszy start z Adrianem w Rally2 był bardzo udany. "Tempo podczas Rajdu Barbórka było naprawdę dobre. Oby tak dalej" – dodał, podsumowując emocjonujący sezon.
Tegoroczna, 63. edycja Rajdu Barbórka po raz kolejny potwierdziła swój wyjątkowy charakter. Widowiskowa walka na odcinkach specjalnych i spektakularne przejazdy na Kryterium Karowa sprawiły, że rywalizacja trzymała w napięciu do samego końca, stanowiąc godne pożegnanie z rajdowym sezonem 2025.