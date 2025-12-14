100 mln zł na ratunek kamienicom przy Waliców. Co tu powstanie? Architekci przygotowali projekt przebudowy

Gdy w 1940 roku Niemcy zamknęli getto warszawskie, parzysta strona Waliców znalazła się w jego granicach, stając się częścią Małego Getta. Budynki natychmiast stały się przeludnione; wspomnienia mówią, że w jednym mieszkaniu gnieździło się nawet kilkanaście osób. Szlengel, obserwując tragedię, tworzył tu swoje wiersze, które stały się cennymi, choć bolesnymi, dokumentami zagłady. Kamienice stały się niemymi świadkami cierpienia i zbrodni, które zakończyły się wielką akcją deportacyjną w 1942 roku.

Ślady Powstania

Historia Waliców nie kończy się na Holocauście. We wrześniu 1944 roku kamienice odegrały kluczową rolę podczas Powstania Warszawskiego, stanowiąc ważny punkt oporu dla żołnierzy Armii Krajowej. To właśnie zacięte walki doprowadziły do zniszczenia Waliców 14, kiedy niemiecka mina samobieżna – Goliat – rozerwała front budynku. Do dziś pozostaje on "niezagojoną raną", z odsłoniętymi klatkami schodowymi i nagimi ceglanymi murami, usianymi śladami po kulach. Jest to jeden z niewielu budynków w Warszawie, który został w takim stopniu zachowany jako świadectwo zniszczeń wojennych, co przesądziło o jego wpisaniu do rejestru zabytków w 2018 roku.

Wizje rewitalizacji. Symboliczna pustka i Fundacja Auschwitz-Birkenau

Mimo zabezpieczonych ponad stu milionów złotych, wciąż nie ma oficjalnie zatwierdzonego projektu wykonawczego i szczegółowego planu zagospodarowania, który miałby być realizowany od 2026 roku. Dotychczasowe dyskusje i wizje są w dużej mierze oparte na koncepcji z 2022 roku, stworzonej przez warszawską pracownię Grupa 5 Architekci, która zakłada adaptację kompleksu na funkcję użyteczności publicznej – biurową, usługową i wystawienniczą.

Wizualizacja projektu przebudowy Waliców 14

Koncepcja ta opiera się na idei "ocalenia ran", a nie na całkowitej rekonstrukcji. Projekt zakłada:

• Waliców 10 (zachowana w najlepszym stanie) – najmniejsza ingerencja.

• Waliców 12 – uzupełnienie zburzonych fragmentów przeszkloną konstrukcją, aby nowa architektura była wyraźnie oddzielona od historycznej.

• Waliców 14 – kluczowa zmiana, polegająca na stworzeniu "wymownej pustki". Przestrzeń frontu ma zostać zadaszona, nawiązując do kształtu dachu sprzed 1944 roku, lecz bez budowania ścian. W ten sposób mur i widoczna rana zostaną chronione, lecz pozostaną połączone z przestrzenią ulicy, symbolizując ochronę i schronienie.

Wizualizacja projektu przebudowy Waliców 14

Wśród potencjalnych operatorów i użytkowników, którzy doskonale wpisują się w historyczny wymiar miejsca, wymieniana jest Fundacja Auschwitz-Birkenau, dla której kompleks mógłby stać się siedzibą i unikalną przestrzenią wystawienniczą. Niezależnie od ostatecznego wyboru instytucji, celem jest, by kamienice Waliców stały się trwałym, namacalnym miejscem pamięci i edukacji, otwartym dla wszystkich mieszkańców.