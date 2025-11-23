Zabytkowa piekarnia w Warszawie popada w ruinę. Dlaczego dzielnica zwleka z remontem?

Zakupiony przez dzielnicę zabytek na warszawskim Grochowie popada w ruinę
Piekarnia Rajcherta na rogu Grochowskiej i Wiatracznej to budynek, który przez ponad sto lat wpisywał się w pejzaż Grochowa. Wzniesiony na przełomie lat 1918–1926 przez Teodora Rajcherta, służył nie tylko jako zakład produkcyjny, lecz także jako sklep i kamienica mieszkalna. Dziś, mimo że formalnie należący do Dzielnicy Praga-Południe, popada w coraz większą degradację: zniszczony dach, odpadające tynki, widoczne na elewacjach ślady historycznych zniszczeń i graffiti, które dodatkowo potęgują wrażenie ruiny.
Rajchert rozpoczął działalność tuż po I wojnie światowej. Piekarnia stała się ważnym punktem lokalnej gospodarki i życia społecznego. W czasie II wojny światowej budynek ucierpiał w wyniku bombardowań, a sam właściciel zginął w 1944 roku. Po wojnie obiekt został upaństwowiony, a następnie przeszedł skomplikowaną drogę prawną i własnościową. Dopiero w 2012 roku spadkobiercy odzyskali część praw do nieruchomości. Elewacje i brama zostały włączone do opieki konserwatorskiej, co formalnie chroni historyczny charakter obiektu, ale równocześnie komplikuje możliwość szybkich, prostych napraw i adaptacji.
Stan techniczny budynku jest poważnym wyzwaniem. Ekspertyzy wskazywały wcześniej na wysoki stopień zużycia konstrukcji. Uszkodzony dach, zawilgocenia ścian i odpadające warstwy tynku to problemy, których nie da się rozwiązać bez znaczących nakładów finansowych. Dochodzi do tego problem estetyczny, czyli pojawiające się na elewacjach graffiti. Wszystko to świadczy o niewystarczającym zabezpieczeniu obiektu i o braku szybkiej reakcji ochrony lub służb miejskich. Usuwanie graffiti z elewacji zabytkowej wymaga konsultacji z konserwatorem, co zwiększa koszty i wydłuża procedury. Brak natychmiastowych działań ochronnych przyczynia się do lawinowego wzrostu kosztów kolejnych napraw.
W odpowiedzi na zły stan budynku władze dzielnicy zapowiadały ogłoszenie konkursu architektonicznego, który miał wyznaczyć program funkcjonalny i estetyczny rewitalizacji. W styczniu 2025 roku urzędnicy potwierdzili, że planowany jest konkurs architektoniczny na całkowitą koncepcję modernizacji dawnej piekarni, a następnie etap projektowania i realizacji. Jednak do teraz konkursu nie ogłoszono. Władze dzielnicy tłumaczą jedynie, że obecnie mają trwać „bardzo obszerne ekspertyzy w związku z rewitalizacją piekarni”.
Sam konkurs ma dotyczyć koncepcji rewitalizacji całego zespołu piekarni i przewiduje nadanie jej funkcji społeczno-kulturalnych: sali koncertowej, sali multimedialnej, galerii sztuki, biblioteki oraz kina studyjnego. Przygotowanie programu to ważny krok, ale nie rozwiązuje problemu pozyskania środków na realizację zaprojektowanych prac.
Szacunkowy koszt rewitalizacji to około 23 miliony złotych. Kwota jest znaczącym obciążeniem dla budżetu dzielnicy. Z punktu widzenia finansów Pragi-Południe inwestycja takiej skali konkurencyjnie jest ustawiona obok innych pilnych i kosztownych zobowiązań. W ostatnich latach dzielnica mierzyła się z finansowymi konsekwencjami projektów, które pochłonęły znaczne środki: zaangażowanie w modernizację Centrum Lokalnego Kamionek zakończyło się wydatkami liczonymi w milionach złotych i krytyką części społecznej oraz radnych. Równocześnie na liście pilnych zadań znajdują się decyzje o rozbiórce Osiedle Dudziarska oraz konieczne naprawy infrastrukturalne, takie jak remont kładki w Parku Skaryszewskim. W praktyce oznacza to, że samo przejęcie obiektu przez dzielnicę nie gwarantuje szybkiego remontu.
Dzielnica formalnie zabezpieczyła prawo pierwokupu, blokując w ten sposób scenariusz całkowitej rozbiórki pod inwestycję mieszkaniową. Jednak teraz stoi przed wyzwaniem, by nie dopuścić do sytuacji, w której ochrona przed deweloperem sprowadza się jedynie do długotrwałego przetrzymywania budynku w stanie stagnacji. Planowana ochrona i adaptacja są opóźnione tak długo, że należy zapytać. czy dzielnica rzeczywiście „uratowała” obiekt, skoro nadal pozwala mu niszczeć?
W najbardziej optymistycznym wariancie dzielnica przeprowadza konkurs architektoniczny, pozyskuje dotacje miejskie i ministerialne, angażuje częściowo partnera prywatnego do wkładu finansowego przy jednoczesnym zachowaniu funkcji społecznych i konserwatorskich, a prace prowadzone są etapowo w latach 2026–2028. W wariancie umiarkowanym budżetowe ograniczenia przesuwają terminy, prace wykonywane są w ograniczonym zakresie, a pełna adaptacja zostaje przesunięta na dalsze lata. W wariancie pesymistycznym brak funduszy i dalsze akty wandalizmu doprowadzają do takiego stopnia zniszczeń, że koszty odtworzenia całego zespołu urosną dramatycznie, a elementy oryginalnej substancji historycznej przepadną bezpowrotnie.
Dalszy los zabytkowej piekarni zależy od decyzji pozwalających rozpocząć realne prace. Bez tego Rajchert może zostać kolejnym przykładem zabytku, który prawnie ocalał, a faktycznie został pozostawiony samemu sobie.