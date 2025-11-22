Zrunowany tor kolarski do remontu. Miasto Jest Nasze proponuje park i pierwszy eko-basen w Warszawie

Przez lata funkcja toru malała. Transformacja ustrojowa, problemy finansowe klubów i zmiana priorytetów miejskich spowodowały, że obiekt zaczął popadać w zapomnienie. Betonowy wał zyskał roślinność, trybuny i budynki wymagały napraw, a dostępność dla mieszkańców stała się formalnie ograniczona.

Do dziś zachowały się jednak elementy istotne dla tożsamości miejsca: konstrukcja toru, hala o wartości architektonicznej oraz bramy i budynki towarzyszące – to właśnie te składniki zostały niedawno objęte ochroną konserwatorską.

Wpis do rejestru zabytków

7 października 2025 roku Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków podjął decyzję o wpisaniu zespołu budowlanego dawnego Toru Kolarskiego „RKS Orzeł” do rejestru zabytków. Wpis objął nie tylko sam betonowy tor, lecz także halę, bramy wjazdowe, kasy biletowe i wyraźne relacje przestrzenne między elementami zespołu.

Decyzja weszła w życie z rygorem natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że wszelkie prace budowlane i przebudowy muszą być od tej pory prowadzone z uwzględnieniem wymogów konserwatorskich.

Koncepcja „Nowy Orzeł”: eko-basen w śródtorzu, park i wodny plac zabaw

21 listopada 2025 stowarzyszenie Miasto Jest Nasze zaprezentowało autorski projekt rewitalizacji terenu pod hasłem „Nowy Orzeł. Dziedzictwo – Sport – Rekreacja”. Centralnym i najbardziej rozpoznawalnym elementem koncepcji jest propozycja eko-basenu umieszczonego w śródtorzu, czyli w wewnętrznej części okręgu toru. Ten zabieg architektoniczny ma symboliczną i funkcjonalną wartość: centrum dawnego toru stałoby się miejscem kąpielowym i rekreacyjnym, a sam tor pełniłby rolę ramy parku.

Projekt charakteryzuje się rozwiązaniami proekologicznymi – zastosowanie naturalnych systemów filtracji, stref z roślinnością wodną, minimalizację stosowania chemii i projektowanie oparte na tzw. naturze jako technologii. Podobne rozwiązania funkcjonują już w Polsce i Europie, przykładowo w Świętochłowicach czy w Pradze. Miasto Jest Nasze podkreśla, że chce zaproponować pierwszy tego rodzaju eko-basen w Warszawie, dostępny dla wszystkich mieszkańców.

Koncepcja przewiduje także wodny plac zabaw. Inspiracją dla tej części projektu były lokalne, popularne miejsca rekreacji wodnej, które przyciągają dzieci i młode rodziny, są bezpłatne i ogólnodostępne. MJN chce, by wodny plac zabaw był bezpłatną strefą rekreacji, tworząc przy tym strefy edukacyjne i miejsca obserwacji przyrodniczej.

Wokół toru przewidziano park miejski z alejami spacerowymi, łąkami kwietnymi, strefami piknikowymi i siłownią plenerową. Projekt zakłada czytelną integrację z miejską siecią tras pieszych i rowerowych oraz ułatwione dojścia z osiedli Kamionek i Grochów. W przestrzeni tej mają znaleźć się także elementy narracji historycznej – tablice informacyjne i miejsca ekspozycyjne, które przypominałyby o roli Orła w historii warszawskiego kolarstwa.

Wielofunkcyjne zaplecze sportowe i społeczne uzupełnia koncepcję. MJN proponuje elastyczne sale treningowe, siłownię, przestrzenie do prowadzenia zajęć oraz kawiarnie i lokale usługowe, które miałyby służyć jako miejsce integracji społecznej. W modelu zarządzania rozważane jest partnerstwo publiczno-społeczne, gdzie dzielnica współpracuje z organizacjami lokalnymi przy eksploatacji obiektu, jednocześnie zachowując powszechną dostępność.

Technika, konserwacja i realia prawne projektu

Realizacja eko-basenu w obrębie chronionego zabytku to wyzwanie techniczne i konserwatorskie. Systemy naturalnej filtracji wymagają przestrzeni i przemyślanej hydrologii, a sama ingerencja w śródtorze może napotkać na surowe wymagania z zakresu ochrony wartości zabytkowych. Konserwator będzie oczekiwał dokumentacji potwierdzającej, że proponowane prace nie zniszczą historycznej substancji toru oraz że ingerencje będą odwracalne tam, gdzie to możliwe.

Dodatkowo trzeba zaplanować kwestie bezpieczeństwa, zarówno w kontekście ratownictwa wodnego, jak i dostępu służb. Utrzymanie i eksploatacja ekosystemów kąpielowych są inne niż standardowych basenów chlorowanych, wymagają specjalistycznej obsługi i rutynowego monitoringu jakości wody. Wszystko to pociąga za sobą nakłady finansowe i organizacyjne, o których przedstawiciele MJN otwarcie mówią jako o wyzwaniach do rozwiązania.

Finanse i model etapowania

Koncepcja MJN ma silne wsparcie ideowe, ale stoi przed nią najważniejsza bariera praktyczna: finansowanie. Prace konserwatorskie, zabezpieczenie zabytkowych elementów, budowa eko-basenu i urządzenie parku z infrastrukturą to kategorie kosztowe, które wymagają precyzyjnego oszacowania. Przedstawiciele stowarzyszenia zapowiedzieli złożenie poprawek do budżetu oraz zaplanowanie etapowej realizacji projektu: w pierwszej kolejności zabezpieczenie i stworzenie parku, w kolejnych etapach budowa basenu i zaplecza.

Potencjalne źródła finansowania to środki dzielnicowe, miejskie dotacje, granty z Ministerstwa Kultury na prace przy zabytkach, fundusze unijne wspierające zieloną infrastrukturę i rewitalizację, a także partnerstwa prywatno-publiczne.

Model mieszany, w którym część inwestycji uzyskuje dofinansowanie publiczne, a część jest realizowana przy wsparciu operatorów czy sponsorów, wydaje się najbardziej realistyczny. Ważne będzie także wypracowanie modelu zarządzania i zabezpieczenia środków na bieżące utrzymanie obiektu.