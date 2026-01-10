Warszawa drugą najciekawszą destynacją świata. Stolica wyróżniona w rankingu New York Timesa

Warszawa zajęła drugie miejsce w prestiżowym rankingu „52 Places to Go in 2026” dziennika The New York Times. Polska stolica wyprzedziła światowe metropolie, stając się najgorętszym kierunkiem turystycznym nadchodzącego roku.



To historyczny moment dla polskiej turystyki. Jeszcze nigdy żadne polskie miasto nie znalazło się tak wysoko w zestawieniu, które dla milionów podróżników z całego globu stanowi kompas przy planowaniu wakacyjnych wypraw. Redakcja jednego z najbardziej wpływowych dzienników świata nie miała wątpliwości, że to właśnie nad Wisłą bije obecnie jedno z najmocniejszych serc współczesnej kultury i nowoczesnej urbanistyki.

Prestiżowe wyróżnienie i globalny kontekst sukcesu

Coroczna lista przygotowywana przez redakcję The New York Times to starannie wyselekcjonowany zbiór miejsc, które w danym roku oferują coś unikalnego, przełomowego i autentycznego. Znalezienie się na tej liście gwarantuje zainteresowanie największych mediów i napływ gości z najdalszych zakątków świata. W edycji na rok 2026 Warszawa dokonała rzeczy niemal niemożliwej, ustępując miejsca jedynie zbiorczej kategorii „Rewolucyjnej Ameryki”, co w praktyce czyni ją najwyżej ocenioną, pojedynczą destynacją miejską na świecie.

Skala tego sukcesu staje się jeszcze bardziej wyraźna, gdy spojrzymy na to, kogo stolica Polski pozostawiła w polu pokonanym. Za plecami Warszawy znalazły się turystyczne legendy, takie jak egzotyczny i tętniący życiem Bangkok, słoneczna Barcelona, mroźna, ale fascynująca Islandia czy dynamiczne australijskie Melbourne.

Architektoniczny przełom i nowa ikona panoramy miasta

Głównym bohaterem warszawskiego sukcesu w oczach dziennikarzy z Nowego Jorku stało się nowe Muzeum Sztuki Nowoczesnej, którego gmach stanął w samym centrum miasta. Budynek zaprojektowany przez uznanego architekta Thomasa Phifera został opisany jako całkowicie biała, lśniąca bryła, która w sposób odważny i świeży redefiniuje przestrzeń wokół Placu Defilad. Autorzy zestawienia zwracają uwagę, że ta minimalistyczna architektura stanowi fascynujący kontrast dla monumentalnego i ciężkiego Pałacu Kultury i Nauki, tworząc nową, intrygującą wizytówkę Warszawy.