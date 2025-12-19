Podpisano umowę na nowy pawilon Muzeum Powstania Warszawskiego

Nowy budynek otworzy muzeum na miasto

Nowy pawilon Muzeum Powstania Warszawskiego powstanie wzdłuż ulicy Towarowej. Lokalizacja ta umożliwi lepszą komunikację z centrum miasta oraz wygodniejszą obsługę grup zorganizowanych i turystów indywidualnych. Jak podkreślił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, rozbudowa muzeum to nie tylko nowe sale wystawowe, ale także lepsze otwarcie całego kompleksu na przestrzeń miejską.

Architektura i funkcje nowego pawilonu

Podstawą projektu jest koncepcja wyłoniona w konkursie architektonicznym w 2018 roku, autorstwa Mirosława Nizio i pracowni Nizio Design International. To ten sam zespół, który zaprojektował wystawę stałą Muzeum Powstania Warszawskiego, od lat cieszącą się ogromnym zainteresowaniem zwiedzających.

Kompleks MPW po rozbudowie o nowy pawilon według projektu Nizio Design Foto: mat. pras.

W naziemnej części nowego budynku zaplanowano strefę kasową, kontrolę bezpieczeństwa, sale warsztatowe, sklep muzealny oraz restaurację. Dwie kondygnacje podziemne pomieszczą wielofunkcyjne audytorium na 300 osób, szatnie, sale wystaw czasowych oraz przestrzenie magazynowe.

Na dachu pawilonu powstanie zielony ogród z letnim pawilonem, umożliwiającym organizację wydarzeń plenerowych. Nowy obiekt zostanie połączony z istniejącymi, zabytkowymi budynkami muzeum za pomocą przejść podziemnych.

Dlaczego rozbudowa muzeum jest konieczna

Dotychczasowa siedziba Muzeum Powstania Warszawskiego, zrealizowana w latach 2004–2006, nie była projektowana z myślą o obsłudze tak dużej liczby odwiedzających. W ciągu ostatnich dwóch dekad znacząco zmieniło się także otoczenie muzeum – w sąsiedztwie powstała nowoczesna dzielnica biurowo-mieszkaniowa oraz nowa linia metra.

Jak zaznaczył dyrektor muzeum Jan Ołdakowski, nowy pawilon poprawi dostępność komunikacyjną, ułatwi dotarcie do muzeum i włączy je w tkankę miejską. Zielony charakter budynku oraz park na dachu mają stworzyć nową, atrakcyjną przestrzeń publiczną łączącą historię z nowoczesnością.

Harmonogram i finansowanie inwestycji

Umowa została podpisana z konsorcjum firm budowlanych reprezentowanych przez spółkę NDI S.A. z Sopotu. Obejmuje ona zarówno wykonanie projektów, uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń, jak i realizację inwestycji w formule „pod klucz”. Zakończenie prac planowane jest na 2029 rok.

Rozbudowa Muzeum Powstania Warszawskiego finansowana jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta Stołecznego Warszawy. Łączna wartość inwestycji wynosi niemal 140 milionów złotych.