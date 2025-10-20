Projekt rozbudowy Muzeum Powstania Warszawskiego
Muzeum Powstania Warszawskiego wybrało najkorzystniejszą ofertę na rozbudowę swojej siedziby. Władze instytucji od lat starały się o modernizację obiektu. Projekt zakłada duże zmiany.
Budżet na przebudowę muzeum wynosił 147,6 mln złotych. Oferty złożyło 8 firm z Warszawy, Gdańska i Sopotu. Wybrano propozycję, która spełniała wymagane warunki i była najkorzystniejsza cenowo. Wygrała koncepcja konsorcjum firm NDI oraz NDI SOPOT z siedzibą w Sopocie. Następnym krokiem będzie podpisanie umowy. Realizacja projektu ma kosztować 138,9 mln zł. Konsorcjum będzie odpowiadać za całość przebudowy – od projektu po realizację prac budowlanych. Wszystko ma potrwać około trzy i pół roku.
Projekt rozbudowy Muzeum Powstania Warszawskiego
Zgodnie z projektem rozbudowy Muzeum Powstania Warszawskiego, w obrębie obiektu powstaną nowe funkcjonalne przestrzenie, których do tej pory brakowało placówce. Koncepcja przewiduje m.in. stworzenie obszernej i wygodnej strefy wejściowej od strony ulicy Towarowej. Zaplanowano także nowe zagospodarowanie otoczenia muzeum.
„Projekt pokaże relację między przeszłością i współczesnością. Obszar będzie podzielony na dwie części. Pierwsza z nich, merytoryczna, będzie związana z wystawą stałą i dotychczasowym budynkiem. W otwartej na miasto drugiej części znajdzie się Pawilon Wejściowy i strefa wejściowa. Od strony głównej arterii komunikacyjnej zostanie zlokalizowane wejście główne na teren Muzeum. Istniejąca bryła budynku Muzeum, wieża muzealna wraz z nowo zaprojektowanym Pawilonem Wejściowym, stworzą w warstwie architektoniczno-plastycznej swoistą rzeźbę przestrzenną” - tak opisują założenia twórcy projektu.
Projekt rozbudowy Muzeum Powstania Warszawskiego
Starania o rozbudowę placówki trwały od dawna. Władze instytucji podkreślały konieczność powiększenia przestrzeni muzeum, które cieszy się ogromnych zainteresowaniem zwiedzających. Rocznie odwiedza je około 650 tysięcy osób. Aktualna siedziba nie jest przygotowana do obsługi tak dużej liczby gości, co generuje duże kolejki. Rząd przekazał na przebudowę obiektu 100 mln zł z budżetu państwa, a pozostałe 45 mln zł będzie pochodzić z budżetu miasta.
Projekt rozbudowy Muzeum Powstania Warszawskiego
Muzeum Powstania Warszawskiego mieści się przy ulicy Grzybowskiej i zostało otwarte w 2004 roku w hołdzie Powstańcom. Multimedialne muzeum ukazuje zwiedzającym, jak wyglądała rzeczywistość na ulicach wojennej Warszawy. Prezentacji historycznych przedmiotów i dokumentów towarzyszą filmy i dźwięki przypominające wydarzenia tamtych czasów. To jedno z najchętniej odwiedzanych muzeów w Warszawie.