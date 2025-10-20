9.1°C
Muzeum Powstania Warszawskiego zmieni się bardzo. Wiadomo, jak ma wyglądać

Publikacja: 20.10.2025 15:00

Anna Rogalska
Muzeum Powstania Warszawskiego wybrało projekt rozbudowy swojej siedziby. Inwestycja ma kosztować niemal 140 milionów złotych. Na efekty prac trzeba będzie poczekać ponad trzy lata, ale już teraz można zobaczyć wizualizację nowej przestrzeni muzeum.

Muzeum Powstania Warszawskiego wybrało najkorzystniejszą ofertę na rozbudowę swojej siedziby. Władze instytucji od lat starały się o modernizację obiektu. Projekt zakłada duże zmiany.

Będzie przebudowa Muzeum Powstania Warszawskiego. Wybrano ofertę

Budżet na przebudowę muzeum wynosił 147,6 mln złotych. Oferty złożyło 8 firm z Warszawy, Gdańska i Sopotu. Wybrano propozycję, która spełniała wymagane warunki i była najkorzystniejsza cenowo. Wygrała koncepcja konsorcjum firm NDI oraz NDI SOPOT z siedzibą w Sopocie. Następnym krokiem będzie podpisanie umowy. Realizacja projektu ma kosztować 138,9 mln zł. Konsorcjum będzie odpowiadać za całość przebudowy – od projektu po realizację prac budowlanych. Wszystko ma potrwać około trzy i pół roku.

Co zakłada projekt przebudowy Muzeum Powstania Warszawskiego?

Zgodnie z projektem rozbudowy Muzeum Powstania Warszawskiego, w obrębie obiektu powstaną nowe funkcjonalne przestrzenie, których do tej pory brakowało placówce. Koncepcja przewiduje m.in. stworzenie obszernej i wygodnej strefy wejściowej od strony ulicy Towarowej. Zaplanowano także nowe zagospodarowanie otoczenia muzeum.

„Projekt pokaże relację między przeszłością i współczesnością. Obszar będzie podzielony na dwie części. Pierwsza z nich, merytoryczna, będzie związana z wystawą stałą i dotychczasowym budynkiem. W otwartej na miasto drugiej części znajdzie się Pawilon Wejściowy i strefa wejściowa. Od strony głównej arterii komunikacyjnej zostanie zlokalizowane wejście główne na teren Muzeum. Istniejąca bryła budynku Muzeum, wieża muzealna wraz z nowo zaprojektowanym Pawilonem Wejściowym, stworzą w warstwie architektoniczno-plastycznej swoistą rzeźbę przestrzenną” - tak opisują założenia twórcy projektu.

Inwestycja wyczekiwana od lat. Duże pieniądze od rządu i miasta

Starania o rozbudowę placówki trwały od dawna. Władze instytucji podkreślały konieczność powiększenia przestrzeni muzeum, które cieszy się ogromnych zainteresowaniem zwiedzających. Rocznie odwiedza je około 650 tysięcy osób. Aktualna siedziba nie jest przygotowana do obsługi tak dużej liczby gości, co generuje duże kolejki. Rząd przekazał na przebudowę obiektu 100 mln zł z budżetu państwa, a pozostałe 45 mln zł będzie pochodzić z budżetu miasta.

Muzeum Powstania Warszawskiego. Jedna z wizytówek stolicy

Muzeum Powstania Warszawskiego mieści się przy ulicy Grzybowskiej i zostało otwarte w 2004 roku w hołdzie Powstańcom. Multimedialne muzeum ukazuje zwiedzającym, jak wyglądała rzeczywistość na ulicach wojennej Warszawy. Prezentacji historycznych przedmiotów i dokumentów towarzyszą filmy i dźwięki przypominające wydarzenia tamtych czasów. To jedno z najchętniej odwiedzanych muzeów w Warszawie. 

