Muzeum Powstania Warszawskiego wybrało projekt rozbudowy swojej siedziby. Inwestycja ma kosztować niemal 140 milionów złotych. Na efekty prac trzeba będzie poczekać ponad trzy lata, ale już teraz można zobaczyć wizualizację nowej przestrzeni muzeum.



Muzeum Powstania Warszawskiego wybrało najkorzystniejszą ofertę na rozbudowę swojej siedziby. Władze instytucji od lat starały się o modernizację obiektu. Projekt zakłada duże zmiany.

Będzie przebudowa Muzeum Powstania Warszawskiego. Wybrano ofertę

Budżet na przebudowę muzeum wynosił 147,6 mln złotych. Oferty złożyło 8 firm z Warszawy, Gdańska i Sopotu. Wybrano propozycję, która spełniała wymagane warunki i była najkorzystniejsza cenowo. Wygrała koncepcja konsorcjum firm NDI oraz NDI SOPOT z siedzibą w Sopocie. Następnym krokiem będzie podpisanie umowy. Realizacja projektu ma kosztować 138,9 mln zł. Konsorcjum będzie odpowiadać za całość przebudowy – od projektu po realizację prac budowlanych. Wszystko ma potrwać około trzy i pół roku.

Projekt rozbudowy Muzeum Powstania Warszawskiego Foto: Nizio Design International

Co zakłada projekt przebudowy Muzeum Powstania Warszawskiego?

Zgodnie z projektem rozbudowy Muzeum Powstania Warszawskiego, w obrębie obiektu powstaną nowe funkcjonalne przestrzenie, których do tej pory brakowało placówce. Koncepcja przewiduje m.in. stworzenie obszernej i wygodnej strefy wejściowej od strony ulicy Towarowej. Zaplanowano także nowe zagospodarowanie otoczenia muzeum.

„Projekt pokaże relację między przeszłością i współczesnością. Obszar będzie podzielony na dwie części. Pierwsza z nich, merytoryczna, będzie związana z wystawą stałą i dotychczasowym budynkiem. W otwartej na miasto drugiej części znajdzie się Pawilon Wejściowy i strefa wejściowa. Od strony głównej arterii komunikacyjnej zostanie zlokalizowane wejście główne na teren Muzeum. Istniejąca bryła budynku Muzeum, wieża muzealna wraz z nowo zaprojektowanym Pawilonem Wejściowym, stworzą w warstwie architektoniczno-plastycznej swoistą rzeźbę przestrzenną” - tak opisują założenia twórcy projektu.