Od kontrowersji do sukcesu? Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie bije rekordy popularności

To ostatnie dni, żeby zobaczyć pełną wersję obecnej ekspozycji Muzeum Sztuki Nowoczesnej
Historia Muzeum Sztuki Nowoczesnej, instytucji powołanej w 2005 roku, była dotychczas naznaczona poważnymi problemami. Budowę wielokrotnie opóźniano, zerwano umowę z pierwszym architektem, Christianem Kerezem, a ostateczny koszt przedsięwzięcia przekroczył 400 milionów złotych. Nawet po ukończeniu, sama minimalistyczna bryła budynku wzbudzała kontrowersje, a krytycy porównywali ją do „białego kloca”. Czy rekordowa frekwencja sprawia, że wcześniejsze problemy odeszły w cień?
Liczby mówią same za siebie. Od chwili otwarcia nowej siedziby w październiku 2024 roku, Muzeum Sztuki Nowoczesnej odwiedziło prawie 600 tysięcy gości. Szczególną popularnością cieszyła się „Wystawa niestała. 4 x kolekcja”, którą zobaczyło ponad 180 tysięcy osób.
Jak wynika z informacji stołecznego ratusza, Muzeum Sztuki Nowoczesnej bije rekordy popularności. Podkreślono, że muzeum przyciąga swoją architekturą i programem, co świadczy o tym, że miasto potrzebowało takiej przestrzeni dla sztuki współczesnej i działań performatywnych.
„Muzeum Sztuki Nowoczesnej od chwili otwarcia bije rekordy popularności. Przyciąga architekturą i programem. To jasny dowód, że w Warszawie musiało znaleźć się miejsce z przestrzenią dla artystów współczesnych i działań performatywnych, które dotykają życia społecznego. Dla miasta to z kolei bardzo ważna instytucja, bo sam budynek MSN przyciąga turystów i dopełnia architektonicznie zmieniające się centrum Warszawy” – mówi Aldona Machnowska-Góra, wiceprezydent Warszawy.
Program muzeum nie ogranicza się wyłącznie do wystaw. „Wystawa niestała” pozostaje dostępna w zmienionej formule do 5 października, a jesienią planowany jest nowy program wystaw, w tym również o charakterze performatywnym i edukacyjnym. Muzeum prowadzi również szeroką działalność poza wystawienniczą: organizuje zajęcia edukacyjne, uczestniczy w akcji „Lato w mieście” i oferuje weekendowe wydarzenia dla rodzin. Na uwagę zasługuje też Kinomuzeum z repertuarem filmów niezależnych, dokumentalnych oraz dawnych arcydzieł. W budynku na gości czekają również czytelnia i restauracja.
Sukces Muzeum, jak zauważa jego dyrektorka, Joanna Mytkowska, to okazja do publicznej dyskusji. „MSN pozostaje w centrum narodowej debaty. Jak bardzo chcemy być nowocześni? Za co nowoczesności nie znosimy? Na ile możemy być tolerancyjni i otwarci? Gdzie są granice naszej wspólnoty?” – mówi Mytkowska, sugerując, że dzięki sztuce, która odzwierciedla puls współczesności, można w pogłębiony sposób zmierzyć się z tymi pytaniami. To pokazuje, że instytucja nie tylko prezentuje sztukę, ale staje się ważnym głosem w debacie publicznej, kształtując kulturalne i społeczne życie stolicy.