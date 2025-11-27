1.6°C
1023.5 hPa
Życie Warszawy

Wiceburmistrz Pragi-Północ nie stracił stanowiska. Jak obroniła go koalicja?

Publikacja: 27.11.2025 17:35

Krzesła radnych Lewicy i Koalicji Obywatelskiej były puste

Krzesła radnych Lewicy i Koalicji Obywatelskiej były puste

Foto: UD Praga-Północ

rbi
Radni rządzącej Pragą-Północ koalicji Lewicy, ruchów miejskich i Koalicji Obywatelskiej nie przyszli na nadzwyczajną sesję rady poświęconą odwołaniu wiceburmistrza Sylwestra Klimiuka. „Nie mieli argumentów, jak go bronić” – komentuje opozycja.

Sesja została zwołana na wniosek radnych opozycji. Wnioskodawcy zarzucają wiceburmistrzowi zaniedbania w nadzorze nad kluczowymi wydziałami urzędu i rekordowo niskie wykonanie budżetu.

Zarzuty wobec wiceburmistrza Sylwestra Klimiuka

W uzasadnieniu radni napisali, że wiceburmistrz Klimiuk nienależycie sprawował nadzór nad inwestycjami, a w efekcie jego metod zarządzania dotychczas sprawnie działające komórki urzędu odnotowały ekstremalny spadek efektywności oraz drastyczny spadek zasobów kadrowych. Zdaniem radnych nienależyty nadzór na sprawnym i terminowym wykonaniem zadań w konsekwencji może doprowadzić do utraty dotacji i narażenia dzielnicy Pragi- Północ na wielomilionowe straty..

Barbara Domańska, Kocham Pragę

To plucie w twarz mieszkańcom. Radni Lewicy i KO nie przyszli na sesję. Pieniądze podatników na jej organizację zostały świadomie zmarnotrawione.

Dodatkowo podczas październikowej sesji rady dzielnicy okazało się, że władze dzielnicy wykonały niecałe 30 proc. rocznego planu. Radni zwracają też uwagę, że prezentacja przygotowana przez Wydział Inwestycji nie tylko pokazała nieudolność, lecz także zawierała błędy językowe i merytoryczne, na co zwracali uwagę radni.

Nadzwyczajna sesja Rady Dzielnicy Praga-Północ

Z tych powodów opozycyjni radni postanowili zwołać nadzwyczajną sesję rady, by odwołać wiceburmistrza. Na posiedzenie nie przyszli jednak rajcowie z klubów Koalicji Obywatelskiej i Lewicy, którzy mają w radzie większość.

Reklama
Reklama

– Na sali widzę tylko 11 radnych, a niezbędne kworum wynosi 12. Nie mogę więc rozpocząć obrad – mówił przewodniczący rady Marcin Dąbrowski.

Polecane
Nadzwyczajna sesja rady dzielnicy ma się odbyć w czwartek, 27 listopada, w Urzędzie Dzielnicy Praga-
polityka
Praga bez inwestycji, ale za to z choinką. Radni chcą odwołać wiceburmistrza

– Niezależnie od tego, czy jest kworum czy nie, może wiceburmistrz Klimiuk podałby się sam do dymisji, co oszczędziłoby czasu i kosztów zwoływanie kolejnych posiedzeń – zaproponował radny Jacek Wachowicz z klubu Kocham Pragę. Deklaracja dymisji jednak nie padła.

Radni, którzy przyszli na sesję, nie ukrywali zażenowania zachowaniem swoich kolegów. – To plucie w twarz mieszkańcom – skomentowała Barbara Domańska (Kocham Pragę). – Radni Lewicy i KO nie przyszli na sesję. Pieniądze podatników na jej organizację zostały świadomie zmarnotrawione – dodała.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Pogoda w weekend będzie zmienna. W stolicy pojawią sie rozpogodzenia
prognoza

Pogoda na weekend szykuje niespodzianki. W niedzielę mała zmiana

Jeśli zdecydujemy się rozpocząć dokarmianie, powinniśmy robić to regularnie aż do odwilży. Ptaki szy
zwierzę warszawskie

Jak dokarmiać ptaki zimą? Poradnik dla miłośników przyrody

Od 27 listopada Brama Straceń znajdująca się na terenie Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej będz
miejsca pamięci

Tymczasowe zamknięcie Bramy Straceń. Remont historycznego obiektu

Istniało prawdopodobieństwo zmieszania alkoholu i środków psychoaktywnych, dlatego na miejsce został
bezpieczeństwo

5 promili alkoholu i tajemnicze substancje w dłoniach

Głównym celem pracy Sylwii Regulskiej jest odtworzenie utraconego portretu z maksymalną wiernością z
sztuka

Rekonstrukcja portretu Fryderyka Chopina

Nadmierna prędkość wciąż pozostaje jedną z najczęstszych przyczyn wypadków drogowych o najtragicznie
bezpieczeństwo

Noga z gazu, policjantom lżej. Ogólnopolska akcja „Prędkość”

Banki Żywności mobilizują tysiące wolontariuszy do działania na rzecz najbardziej potrzebujących
potrzebna pomoc

Godne Święta z Bankiem Żywności. Paczki dla rodzin i zbiórki

Najważniejszym punktem programu jest uroczyste spotkanie ze Świętym Mikołajem
dla dzieci

Fabryka Elfów na PGE Narodowym. Misja ratowania Świąt

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama