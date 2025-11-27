W weekend podłączanie trakcji na Rakowieckiej. Część druga

Jeśli wszystkie prace w rejonie Szkoły Głównej Handlowej oraz stacji metra Pole Mokotowskie przebiegną zgodnie z planem, po nowej trasie przejedzie testowo pierwszy tramwaj.
Prace zaplanowano na weekend 29–30 listopada. Jak informują tramwajarze, roboty sieciowe nie mogą być wykonywane przy włączonym napięciu, dlatego wymagają całkowitego wstrzymania ruchu tramwajowego.
W związku z tym nie będą kursować tramwaje wzdłuż:
Tydzień wcześniej podobne prace prowadzono na skrzyżowaniu z ul. Puławską, czyli na drugim końcu powstającej trasy.
Pasażerowie muszą przygotować się na zmiany w kursowaniu trzech linii:
Aby ułatwić pasażerom przemieszczanie się, uruchomiona zostanie zastępcza linia autobusowa Z-1, kursująca pomiędzy Dworcem Centralnym a ul. Woronicza.
Dodatkowo pojawi się tramwajowa linia uzupełniająca 71, która połączy Miasteczko Wilanów z Metrem Marymont. Jej trasa poprowadzi przez: Aleję Rzeczypospolitej – Jana III Sobieskiego – Belwederską – Spacerową – Goworka – Puławską – Marszałkowską – Nowowiejską – Aleję Niepodległości – Chałubińskiego – Aleję Jana Pawła II – Popiełuszki – Słowackiego.
Regularny ruch tramwajowy zostanie przywrócony w poniedziałek, 1 grudnia, od pierwszych porannych kursów. Zgodnie z planem nowy odcinek torowiska na Rakowieckiej ma zostać oddany do użytku jeszcze w grudniu.