W weekend podłączanie trakcji na Rakowieckiej. Część druga

W ostatni weekend listopada na Mokotowie zaplanowano kluczowy etap prac przy budowie nowego odcinka torowiska na ulicy Rakowieckiej. Tramwajarze po zeszłoweekendowych pracach na skrzyżowaniu z Puławską podłączą sieć trakcyjną na skrzyżowaniu z aleją Niepodległości.



Jeśli wszystkie prace w rejonie Szkoły Głównej Handlowej oraz stacji metra Pole Mokotowskie przebiegną zgodnie z planem, po nowej trasie przejedzie testowo pierwszy tramwaj.

Podłączenie sieci trakcyjnej – konieczne przerwy w ruchu

Prace zaplanowano na weekend 29–30 listopada. Jak informują tramwajarze, roboty sieciowe nie mogą być wykonywane przy włączonym napięciu, dlatego wymagają całkowitego wstrzymania ruchu tramwajowego.

W związku z tym nie będą kursować tramwaje wzdłuż: