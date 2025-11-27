1.6°C
Życie Warszawy

W weekend podłączanie trakcji na Rakowieckiej. Część druga

Publikacja: 27.11.2025 16:05

W weekend podłączanie trakcji na Rakowieckiej. Część druga

Foto: mat. pras.

M.B.
W ostatni weekend listopada na Mokotowie zaplanowano kluczowy etap prac przy budowie nowego odcinka torowiska na ulicy Rakowieckiej. Tramwajarze po zeszłoweekendowych pracach na skrzyżowaniu z Puławską podłączą sieć trakcyjną na skrzyżowaniu z aleją Niepodległości.

Jeśli wszystkie prace w rejonie Szkoły Głównej Handlowej oraz stacji metra Pole Mokotowskie przebiegną zgodnie z planem, po nowej trasie przejedzie testowo pierwszy tramwaj.

Podłączenie sieci trakcyjnej – konieczne przerwy w ruchu

Prace zaplanowano na weekend 29–30 listopada. Jak informują tramwajarze, roboty sieciowe nie mogą być wykonywane przy włączonym napięciu, dlatego wymagają całkowitego wstrzymania ruchu tramwajowego.

W związku z tym nie będą kursować tramwaje wzdłuż:

  • al. Niepodległości,
  • ul. Rakowieckiej,
  • ul. Boboli,
  • ul. Wołoskiej – na odcinku od ul. Nowowiejskiej do ul. Woronicza.
Tydzień wcześniej podobne prace prowadzono na skrzyżowaniu z ul. Puławską, czyli na drugim końcu powstającej trasy.

Prace montażowe trakcji tramwajowej na Rakowieckiej dobiegają szczęśliwego finału
przebudowa na torach
Podłączanie Rakowieckiej wyłączy Puławską i Marszałkowską

Zmiany w kursowaniu linii tramwajowych

Pasażerowie muszą przygotować się na zmiany w kursowaniu trzech linii:

  • Linia 14 – zostaje zawieszona.
  • Linia 17 – jadąc z Winnicy na PKP Służewiec, ominie wyłączony odcinek, kierując się przez: Nowowiejską – Marszałkowską – Puławską – Woronicza.
  • Linia 33 – zostanie skierowana na pętlę Plac Narutowicza, trasą: Nowowiejska – Krzywickiego – Filtrowa.

Komunikacja zastępcza i linia uzupełniająca

Aby ułatwić pasażerom przemieszczanie się, uruchomiona zostanie zastępcza linia autobusowa Z-1, kursująca pomiędzy Dworcem Centralnym a ul. Woronicza.

Dodatkowo pojawi się tramwajowa linia uzupełniająca 71, która połączy Miasteczko Wilanów z Metrem Marymont. Jej trasa poprowadzi przez: Aleję Rzeczypospolitej – Jana III Sobieskiego – Belwederską – Spacerową – Goworka – Puławską – Marszałkowską – Nowowiejską – Aleję Niepodległości – Chałubińskiego – Aleję Jana Pawła II – Popiełuszki – Słowackiego.

Ręczne szlifowanie torów na Rakowieckiej
remont na torach
Tramwaj na Rakowieckiej coraz bliżej. Kiedy powstanie odcinek łączący Mokotów z Ochotą?

Kiedy tramwaje wrócą na swoje trasy?

Regularny ruch tramwajowy zostanie przywrócony w poniedziałek, 1 grudnia, od pierwszych porannych kursów. Zgodnie z planem nowy odcinek torowiska na Rakowieckiej ma zostać oddany do użytku jeszcze w grudniu.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Źródło: zyciewarszawy.pl

© Copyright by GREMI MEDIA SA

