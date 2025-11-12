Tramwaj na Rakowieckiej coraz bliżej. Kiedy powstanie odcinek łączący Mokotów z Ochotą?

Ręczne szlifowanie torów na Rakowieckiej
Obecnie trwają intensywne przygotowania do uruchomienia linii prowadzącej nowym torowiskiem na Rakowieckiej, które ma nastąpić jeszcze w tym roku.
Zgodnie z planem inwestycyjnym, wykonawcy z powodzeniem zakończyli etap układania torowiska na całym projektowanym fragmencie ulicy Rakowieckiej. Szyny są na miejscu, co pozwoliło na przejście do kolejnego, równie ważnego etapu prac. Aktualnie główne działania koncentrują się na rozwieszaniu sieci trakcyjnej, która jest niezbędna do zasilania pojazdów szynowych i finalizacji przygotowań do eksploatacji.
Zakłada się, że pasażerowie będą mogli skorzystać z nowego odcinka trasy tramwajowej do końca bieżącego roku. Ostateczny termin otwarcia jest jednak uzależniony od czynników zewnętrznych, przede wszystkim od warunków pogodowych, które mogą wpłynąć na tempo prac końcowych. Równolegle z uruchomieniem tramwaju, planowane jest otwarcie drugiej jezdni alei Niepodległości oraz wlotu ulicy Rakowieckiej. Te skoordynowane działania mają na celu usprawnienie komunikacji miejskiej oraz drogowej w tej części miasta.
Inwestycja na Rakowieckiej jest projektem oznaczonym jako operacja o znaczeniu strategicznym. Projekt ten jest dofinansowany ze środków zewnętrznych, pochodzących z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027 (FEnIKS). Użycie tych funduszy podkreśla istotność przedsięwzięcia dla rozwoju infrastruktury miejskiej oraz ekologicznego transportu publicznego w stolicy.
Po zakończeniu prac na Rakowieckiej i wobec dobiegających także finału robót na ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku coraz mocniej zaznacza się pytanie o łącznik tramwajowy pomiędzy Mokotowem a Ochotą. Koncepcja realizacji łącznika przez skraj Pola Mokotowskiego wzdłuż ulicy Rostafińskich jest przesuwana na późniejszy czas.
Dzieje się to wszystko mimo apeli radnych Ochoty i głosów specjalistów od miejskiej komunikacji oraz aktywistów, aby budować jak najszybciej wspomniany łącznik. Inwestycja pozwoliłaby bowiem zdecydowanie odciążyć linie prowadzące przez centrum miasta i niezależnie od niego połączyć Wolę via Ochotę i Mokotów z Wilanowem. Umożliwiłoby to także bardzo dogodny dojazd do Dworca Zachodniego, który wraz z kończącą się rozbudową przejmuje na siebie rolę najważniejszej stacji kolejowej w Warszawie.
Schematyczny układ łącznika tramwajowego pomiędzy Ochotą a Mokotowem wzdłuż ulicy Rostafińskich
Kwestią wartą podkreślenia jest również fakt, że wobec łącznika tramwajowego na ulicy Rostafińskich nie protestowały dotąd żadne znaczące organizacje społeczne wbrew ostatnim stwierdzeniom prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Czas pokaże czy rosnąca presja mieszkańców oraz ruchów miejskich przełamie, podobnie jak to było w przypadku nocnej prohibicji, opór rządzącej w mieście koalicji.