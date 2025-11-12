Tramwaj na Rakowieckiej coraz bliżej. Kiedy powstanie odcinek łączący Mokotów z Ochotą?

Prace budowlane nad nowym odcinkiem trasy tramwajowej wzdłuż ulicy Rakowieckiej wkraczają w kluczową fazę. Jak informują odpowiedzialni za inwestycję, ułożenie szyn na całej długości, od ulicy Puławskiej do alei Niepodległości, zostało już zakończone. Czas pomyśleć o łączniku wzdłuż ulicy Rostafińskich.



Obecnie trwają intensywne przygotowania do uruchomienia linii prowadzącej nowym torowiskiem na Rakowieckiej, które ma nastąpić jeszcze w tym roku.

Stan zaawansowania robót torowych

Zgodnie z planem inwestycyjnym, wykonawcy z powodzeniem zakończyli etap układania torowiska na całym projektowanym fragmencie ulicy Rakowieckiej. Szyny są na miejscu, co pozwoliło na przejście do kolejnego, równie ważnego etapu prac. Aktualnie główne działania koncentrują się na rozwieszaniu sieci trakcyjnej, która jest niezbędna do zasilania pojazdów szynowych i finalizacji przygotowań do eksploatacji.

Prognozowany termin uruchomienia i zmiany w ruchu drogowym

Zakłada się, że pasażerowie będą mogli skorzystać z nowego odcinka trasy tramwajowej do końca bieżącego roku. Ostateczny termin otwarcia jest jednak uzależniony od czynników zewnętrznych, przede wszystkim od warunków pogodowych, które mogą wpłynąć na tempo prac końcowych. Równolegle z uruchomieniem tramwaju, planowane jest otwarcie drugiej jezdni alei Niepodległości oraz wlotu ulicy Rakowieckiej. Te skoordynowane działania mają na celu usprawnienie komunikacji miejskiej oraz drogowej w tej części miasta.

Inwestycja o znaczeniu strategicznym

Inwestycja na Rakowieckiej jest projektem oznaczonym jako operacja o znaczeniu strategicznym. Projekt ten jest dofinansowany ze środków zewnętrznych, pochodzących z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027 (FEnIKS). Użycie tych funduszy podkreśla istotność przedsięwzięcia dla rozwoju infrastruktury miejskiej oraz ekologicznego transportu publicznego w stolicy.