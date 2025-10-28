Kolejne torowiska tramwajowe zostaną zazielenione

Dominującym elementem zielonych torowisk są mieszanki rozchodników, czyli roślin odpornych na suszę, mróz i trudne warunki miejskie
Obecnie Warszawa dysponuje już około 48,4 km torów tramwajowych z roślinną zabudową, zajmującą powierzchnię ponad 16 hektarów. Nowe zielone odcinki powstają tam, gdzie w ostatnich miesiącach przeprowadzono remonty – między innymi przy ulicach Słomińskiego (od Ronda Zgrupowania AK „Radosław” do Dworca Gdańskiego) oraz Marszałkowskiej (między Królewską a Świętokrzyską).
Dominującym elementem zielonych torowisk są mieszanki rozchodników, czyli roślin odpornych na suszę, mróz i trudne warunki miejskie. Rozchodniki nie wymagają regularnego podlewania ani koszenia, a przy tym efektownie zmieniają kolor w ciągu roku, dodając torowiskom atrakcyjności wizualnej.
Najbliższe inwestycje obejmą cztery kolejne odcinki torów tramwajowych. Zazielenione zostaną trasy wzdłuż ulic Rembielińskiej i Matki Teresy z Kalkuty, a także fragmenty torów remontowane w tym roku:
Na wszystkich tych odcinkach pojawią się maty rozchodnikowo-ziołowe, które wcześniej z powodzeniem zastosowano m.in. przy ul. Obozowej i Chałubińskiego.
Tramwaje Warszawskie zapewniają, że prace przy zazielenianiu torowisk nie wpłyną na ruch tramwajowy. Po zakończeniu inwestycji na koniec 2025 roku w mieście znajdzie się około 54 km zielonych torów o łącznej powierzchni 18 hektarów. Zieleń pojawi się również na nowo budowanych trasach, takich jak linia na ul. Rakowieckiej i do Dworca Zachodniego.
Zielone torowiska to nie tylko estetyczne urozmaicenie przestrzeni miejskiej, ale także konkretne korzyści środowiskowe. W tym roku mija 20 lat od wprowadzenia pierwszego w Warszawie odcinka torowiska z roślinnością. Jak pokazują doświadczenia, takie rozwiązania:
Warszawa konsekwentnie inwestuje w zieloną infrastrukturę transportową, udowadniając, że nowoczesne miasto może być zarówno funkcjonalne, jak i przyjazne dla środowiska.