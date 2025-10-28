8.5°C
Życie Warszawy

Kolejne torowiska tramwajowe zostaną zazielenione

Publikacja: 28.10.2025 16:15

Dominującym elementem zielonych torowisk są mieszanki rozchodników, czyli roślin odpornych na suszę,

Dominującym elementem zielonych torowisk są mieszanki rozchodników, czyli roślin odpornych na suszę, mróz i trudne warunki miejskie

Foto: mat. pras.

M.B.
Podpisano umowy na zazielenienie kolejnych odcinków torowisk tramwajowych na Bródnie, Żoliborzu, Ochocie i w Śródmieściu. Do końca roku stolica będzie mogła pochwalić się ponad 50 kilometrami zielonych torowisk, co czyni ją liderem w zakresie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce.

Obecnie Warszawa dysponuje już około 48,4 km torów tramwajowych z roślinną zabudową, zajmującą powierzchnię ponad 16 hektarów. Nowe zielone odcinki powstają tam, gdzie w ostatnich miesiącach przeprowadzono remonty – między innymi przy ulicach Słomińskiego (od Ronda Zgrupowania AK „Radosław” do Dworca Gdańskiego) oraz Marszałkowskiej (między Królewską a Świętokrzyską).

Dominującym elementem zielonych torowisk są mieszanki rozchodników, czyli roślin odpornych na suszę, mróz i trudne warunki miejskie. Rozchodniki nie wymagają regularnego podlewania ani koszenia, a przy tym efektownie zmieniają kolor w ciągu roku, dodając torowiskom atrakcyjności wizualnej.

Ziołowo-rozchodnikowy dywan na nowych trasach tramwajowych

Najbliższe inwestycje obejmą cztery kolejne odcinki torów tramwajowych. Zazielenione zostaną trasy wzdłuż ulic Rembielińskiej i Matki Teresy z Kalkuty, a także fragmenty torów remontowane w tym roku:

  • dojazdy do wiaduktów w ciągu al. Jana Pawła II (od strony Śródmieścia i Żoliborza),
  • Słomińskiego – od wiaduktu przy Andersa do mostu Gdańskiego,
  • Grójecka – między pl. Narutowicza a Siewierską.
Na wszystkich tych odcinkach pojawią się maty rozchodnikowo-ziołowe, które wcześniej z powodzeniem zastosowano m.in. przy ul. Obozowej i Chałubińskiego.

Zielone torowiska bez utrudnień dla pasażerów

Tramwaje Warszawskie zapewniają, że prace przy zazielenianiu torowisk nie wpłyną na ruch tramwajowy. Po zakończeniu inwestycji na koniec 2025 roku w mieście znajdzie się około 54 km zielonych torów o łącznej powierzchni 18 hektarów. Zieleń pojawi się również na nowo budowanych trasach, takich jak linia na ul. Rakowieckiej i do Dworca Zachodniego.

Ekologiczne korzyści dla miasta i mieszkańców

Zielone torowiska to nie tylko estetyczne urozmaicenie przestrzeni miejskiej, ale także konkretne korzyści środowiskowe. W tym roku mija 20 lat od wprowadzenia pierwszego w Warszawie odcinka torowiska z roślinnością. Jak pokazują doświadczenia, takie rozwiązania:

  • retencjonują wodę opadową,
  • łagodzą efekt miejskiej wyspy ciepła,
  • zwiększają bioróżnorodność,
  • pochłaniają zanieczyszczenia i pyły,
  • oraz obniżają poziom hałasu w sąsiedztwie torów.
Warszawa konsekwentnie inwestuje w zieloną infrastrukturę transportową, udowadniając, że nowoczesne miasto może być zarówno funkcjonalne, jak i przyjazne dla środowiska.

