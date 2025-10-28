Kolejne torowiska tramwajowe zostaną zazielenione

Podpisano umowy na zazielenienie kolejnych odcinków torowisk tramwajowych na Bródnie, Żoliborzu, Ochocie i w Śródmieściu. Do końca roku stolica będzie mogła pochwalić się ponad 50 kilometrami zielonych torowisk, co czyni ją liderem w zakresie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce.



Obecnie Warszawa dysponuje już około 48,4 km torów tramwajowych z roślinną zabudową, zajmującą powierzchnię ponad 16 hektarów. Nowe zielone odcinki powstają tam, gdzie w ostatnich miesiącach przeprowadzono remonty – między innymi przy ulicach Słomińskiego (od Ronda Zgrupowania AK „Radosław” do Dworca Gdańskiego) oraz Marszałkowskiej (między Królewską a Świętokrzyską).

Reklama Reklama

Dominującym elementem zielonych torowisk są mieszanki rozchodników, czyli roślin odpornych na suszę, mróz i trudne warunki miejskie. Rozchodniki nie wymagają regularnego podlewania ani koszenia, a przy tym efektownie zmieniają kolor w ciągu roku, dodając torowiskom atrakcyjności wizualnej.

Ziołowo-rozchodnikowy dywan na nowych trasach tramwajowych

Najbliższe inwestycje obejmą cztery kolejne odcinki torów tramwajowych. Zazielenione zostaną trasy wzdłuż ulic Rembielińskiej i Matki Teresy z Kalkuty, a także fragmenty torów remontowane w tym roku: