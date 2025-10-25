11.6°C
W cieniu powrotu tramwajów startuje Nowe Centrum Warszawy

Publikacja: 25.10.2025 07:35

Marszałkowska według projektu Nowe Centrum Warszawy

Marszałkowska według projektu Nowe Centrum Warszawy

Foto: Zarząd Dróg Miejskich

M.B.
Powrót tramwajów na Marszałkowską zdominował nagłówki, ale w ich cieniu rozgrywa się prawdziwa „zielona rewolucja” w ramach projektu Nowe Centrum Warszawy. Choć prace torowe jeszcze trwają, rusza przetarg na zazielenienie serca stolicy.

Zmiany obejmą ponad 500 nowych drzew, innowacyjne ogrody deszczowe, a nawet... krokusowe serce zaprojektowane przez sztuczną inteligencję. Marszałkowska ma stać się zieloną wizytówką Warszawy, od Królewskiej aż po Złotą.

Rusza przetarg na zieleń: 40 dni na spektakularną metamorfozę

Właśnie otworzono oferty w przetargu na zazielenienie pasa środkowego i okolic jezdni ulicy Marszałkowskiej (od Królewskiej do Złotej). Zainteresowanie jest duże: dwie firmy chcą zająć się pasem środkowym, a trzy – odcinkiem Świętokrzyska–Królewska. Po wybraniu najlepszych ofert, wykonawcy będą mieli zaledwie 40 dni na realizację prac.

Początek nasadzeń jest ściśle powiązany z przebudową torowiska. Dopiero po jej zakończeniu rozpocznie się sadzenie zieleni.

Wizję zielonej Marszałkowskiej już znamy. Jak będzie w rzeczywistości pokaże najbliższa wiosna

Wizję zielonej Marszałkowskiej już znamy. Jak będzie w rzeczywistości pokaże najbliższa wiosna

Foto: mat. pras.

Zielone szpalery i nocna praca: 101 wiązów na pasie środkowym

Kluczowym elementem zmian będzie pas środkowy przy torowisku, który wzbogaci się o 101 wiązów. Wybrane gatunki (odmiany Columella i Fiorente) są odporne na choroby i stworzą „zielone szpalery”, wśród których będą kursować tramwaje.

  • Wymagające nasadzenia: Ze względu na konieczność wyłączenia trakcji, drzewa muszą być sadzone nocami.
  • Kompromis projektantów: Ze względu na podziemne sieci, projektanci musieli zastosować nieduże bryły korzeniowe, co jest kompromisem, lecz kluczowym dla utrzymania zieleni w ciasnym, miejskim centrum.
  • Podszycie: Wiązy zostaną podsadzone irgą błyszczącą oraz neutralnymi bylinami.

Kluczowym elementem zmian będzie pas środkowy przy torowisku, który wzbogaci się o 101 wiązów.

Lipy, przesadzanie i dar dla słoni

Odcinek od Królewskiej do Świętokrzyskiej zyska dodatkowo 44 lipy srebrzyste, które uzupełnią istniejące szpalery (jest to gatunek rekomendowany przez Zarząd Zieleni). Część dotychczasowych drzew zostanie przesadzona w inne miejsca.

Co istotne, sześć drzew, które muszą zostać ścięte, nie trafi na śmietnik. Trwają ustalenia z warszawskim zoo, by kłody wzmocniły bioróżnorodność i stały się atrakcją dla mieszkańców słoniarni.

Ogrody deszczowe „stumpery” i serce z krokusów – pomysłowość projektantów

Projekt Marszałkowskiej to nie tylko drzewa, ale i innowacyjne podejście do miejskiej zieleni:

  1. Ogrody deszczowe w stylu stumpery
  2. Serce z krokusów od AI
Dodatkowo pojawią się nowe rabaty, m.in. pagórkowa na ulicy Rysiej. Z obu stron torowiska posadzone zostaną też mieszanki cebul kwiatowych w miejskich barwach (czerwieni i żółci), które będą kwitnąć od wczesnej wiosny do lata, tworząc barwną feerię w centrum.

Docelowy plan zazielenionej Marszałkowskiej na odcinku od Placu Bankowego do ulicy Świętkorzyskiej

Docelowy plan zazielenionej Marszałkowskiej na odcinku od Placu Bankowego do ulicy Świętkorzyskiej

Foto: mat. pras.

Ponad 500 nowych drzew: Nowe Centrum Warszawy nabiera kształtów

Choć Marszałkowska wzbogaci się o 101 wiązów i 44 lipy, kluczem jest szerszy kontekst.

Wszystkie nasadzenia w ramach programu Nowe Centrum Warszawy – obejmujące torowisko, wschodnią stronę Marszałkowskiej, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, rondo Dmowskiego oraz plac Centralny – sumują się do niemal 500 nowych drzew.

Przygotowywana jest już także dokumentacja dla kolejnego odcinka, między Nowogrodzką a placem Konstytucji. Marszałkowska sukcesywnie zmienia swoje oblicze z szarej arterii na zieloną, bezpieczną i wygodną dla wszystkich użytkowników.

