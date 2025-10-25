W cieniu powrotu tramwajów startuje Nowe Centrum Warszawy

Powrót tramwajów na Marszałkowską zdominował nagłówki, ale w ich cieniu rozgrywa się prawdziwa „zielona rewolucja” w ramach projektu Nowe Centrum Warszawy. Choć prace torowe jeszcze trwają, rusza przetarg na zazielenienie serca stolicy.



Zmiany obejmą ponad 500 nowych drzew, innowacyjne ogrody deszczowe, a nawet... krokusowe serce zaprojektowane przez sztuczną inteligencję. Marszałkowska ma stać się zieloną wizytówką Warszawy, od Królewskiej aż po Złotą.

Rusza przetarg na zieleń: 40 dni na spektakularną metamorfozę

Właśnie otworzono oferty w przetargu na zazielenienie pasa środkowego i okolic jezdni ulicy Marszałkowskiej (od Królewskiej do Złotej). Zainteresowanie jest duże: dwie firmy chcą zająć się pasem środkowym, a trzy – odcinkiem Świętokrzyska–Królewska. Po wybraniu najlepszych ofert, wykonawcy będą mieli zaledwie 40 dni na realizację prac.

Początek nasadzeń jest ściśle powiązany z przebudową torowiska. Dopiero po jej zakończeniu rozpocznie się sadzenie zieleni.

Wizję zielonej Marszałkowskiej już znamy. Jak będzie w rzeczywistości pokaże najbliższa wiosna Foto: mat. pras.

Zielone szpalery i nocna praca: 101 wiązów na pasie środkowym

Kluczowym elementem zmian będzie pas środkowy przy torowisku, który wzbogaci się o 101 wiązów. Wybrane gatunki (odmiany Columella i Fiorente) są odporne na choroby i stworzą „zielone szpalery”, wśród których będą kursować tramwaje.