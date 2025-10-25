W cieniu powrotu tramwajów startuje Nowe Centrum Warszawy

Marszałkowska według projektu Nowe Centrum Warszawy
Zmiany obejmą ponad 500 nowych drzew, innowacyjne ogrody deszczowe, a nawet... krokusowe serce zaprojektowane przez sztuczną inteligencję. Marszałkowska ma stać się zieloną wizytówką Warszawy, od Królewskiej aż po Złotą.
Właśnie otworzono oferty w przetargu na zazielenienie pasa środkowego i okolic jezdni ulicy Marszałkowskiej (od Królewskiej do Złotej). Zainteresowanie jest duże: dwie firmy chcą zająć się pasem środkowym, a trzy – odcinkiem Świętokrzyska–Królewska. Po wybraniu najlepszych ofert, wykonawcy będą mieli zaledwie 40 dni na realizację prac.
Początek nasadzeń jest ściśle powiązany z przebudową torowiska. Dopiero po jej zakończeniu rozpocznie się sadzenie zieleni.
Wizję zielonej Marszałkowskiej już znamy. Jak będzie w rzeczywistości pokaże najbliższa wiosna
Kluczowym elementem zmian będzie pas środkowy przy torowisku, który wzbogaci się o 101 wiązów. Wybrane gatunki (odmiany Columella i Fiorente) są odporne na choroby i stworzą „zielone szpalery”, wśród których będą kursować tramwaje.
Odcinek od Królewskiej do Świętokrzyskiej zyska dodatkowo 44 lipy srebrzyste, które uzupełnią istniejące szpalery (jest to gatunek rekomendowany przez Zarząd Zieleni). Część dotychczasowych drzew zostanie przesadzona w inne miejsca.
Co istotne, sześć drzew, które muszą zostać ścięte, nie trafi na śmietnik. Trwają ustalenia z warszawskim zoo, by kłody wzmocniły bioróżnorodność i stały się atrakcją dla mieszkańców słoniarni.
Projekt Marszałkowskiej to nie tylko drzewa, ale i innowacyjne podejście do miejskiej zieleni:
Dodatkowo pojawią się nowe rabaty, m.in. pagórkowa na ulicy Rysiej. Z obu stron torowiska posadzone zostaną też mieszanki cebul kwiatowych w miejskich barwach (czerwieni i żółci), które będą kwitnąć od wczesnej wiosny do lata, tworząc barwną feerię w centrum.
Docelowy plan zazielenionej Marszałkowskiej na odcinku od Placu Bankowego do ulicy Świętkorzyskiej
Choć Marszałkowska wzbogaci się o 101 wiązów i 44 lipy, kluczem jest szerszy kontekst.
Wszystkie nasadzenia w ramach programu Nowe Centrum Warszawy – obejmujące torowisko, wschodnią stronę Marszałkowskiej, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, rondo Dmowskiego oraz plac Centralny – sumują się do niemal 500 nowych drzew.
Przygotowywana jest już także dokumentacja dla kolejnego odcinka, między Nowogrodzką a placem Konstytucji. Marszałkowska sukcesywnie zmienia swoje oblicze z szarej arterii na zieloną, bezpieczną i wygodną dla wszystkich użytkowników.