Największy ekologiczny hurt w Polsce budują w Warszawie. EkoHala Bronisze za miliony

Drugim kluczowym elementem jest Sektor Targowy, o powierzchni 3650 m2, zorganizowany na dwóch kondygnacjach. Ten sektor jest przeznaczony dla tzw. małego hurtu i półhurtowej sprzedaży owoców i warzyw ekologicznych. Zostanie on podzielony na mniejsze moduły handlowe o powierzchni od 60 do 130 m2. Najważniejszym elementem tej części będzie wspólna przestrzeń targowa wykorzystywana podczas cyklicznych, cotygodniowych targów ekologicznych. Prezes WRSRH Bronisze, Krzysztof Karpa, podkreślił, że będzie to największy ekologiczny hurt w Warszawie.

Innowacje przyjazne środowisku

Projekt EkoHali stawia na niskoemisyjną infrastrukturę. Obiekt zostanie wyposażony w nowoczesne rozwiązania przyjazne środowisku, takie jak pompy ciepła oraz instalacja fotowoltaiczna, które mają przyczynić się do znacznej oszczędności energii i redukcji śladu węglowego całego kompleksu. W trosce o efektywność energetyczną, rampy rozładunkowe zostaną zabudowane, co umożliwi zachowanie stabilnej temperatury wewnątrz obiektu niezależnie od pory roku. Powstanie również dodatkowa hala – tzw. „wózkownia” – przeznaczona do garażowania i ładowania elektrycznych wózków widłowych, co dodatkowo wpisuje się w dążenie do ograniczenia emisji spalin na terenie rynku.

EkoHala znacząco ułatwi dostęp do świeżej i certyfikowanej żywności ekologicznej Foto: mat. pras.

Korzyści dla warszawiaków i dla rolników

EkoHala znacząco ułatwi dostęp do świeżej i certyfikowanej żywności ekologicznej dla sklepów detalicznych, warzywniaków oraz sektora HoReCa (hotele, restauracje, catering) z całej aglomeracji warszawskiej. Większa oferta, lepsza logistyka i konsolidacja ekologicznego handlu mają szansę w dłuższej perspektywie wpłynąć na dostępność i adekwatne ceny tych produktów dla konsumentów.

Inwestycja będzie też wsparciem dla polskich producentów ekologicznych. W czasach dominacji sieci handlowych, które często narzucają niskie ceny, EkoHala ma ambicje stworzyć alternatywny kanał sprzedaży. Poseł Mirosław Maliszewski zauważył, że budowa hali jest próbą przełamania tego impasu na rynku i zwiększenia udziału producentów w łańcuchu dystrybucji. Nowoczesna infrastruktura pomoże niemal 25 tysiącom polskich producentów w sprzedaży w certyfikowanym systemie i uzyskaniu godziwej ceny.

Reklama Reklama

Minister Krajewski przypomniał, że wybór żywności ekologicznej przez konsumentów wiąże się z wymiernymi korzyściami środowiskowymi: poprawą jakości gleby i wody, zwiększeniem bioróżnorodności oraz ograniczeniem zanieczyszczeń. Inwestycja służy zatem nie tylko handlowi, ale również budowaniu świadomych relacji między producentem a konsumentem. Z tego względu resort rolnictwa prowadzi kampanię informacyjną „Kupuj świadomie – produkt ekologiczny”, mającą na celu zwiększenie rozpoznawalności unijnego znaku ekologicznego, który obecnie zna niespełna 27 proc. Polaków.

Oddanie obiektu do użytku w listopadzie 2026 roku ma definitywnie ugruntować rynkową pozycję WRSRH w Broniszach jako nowoczesnego, polskiego rynku rolno-spożywczego.