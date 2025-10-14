Radni Ochoty zaapelują do prezydenta. „Pospieszcie się z tym tramwajem”

Szybka budowa odcinka „C” ma spowodować, że mocno obciążona sieć tramwajowa biegnąca ulicą Grójecką nie zostanie dodatkowo dociążona tramwajami z Dworca Zachodniego.
Stanowisko, które planują przyjąć radni, jest lakoniczne.
„Rada Dzielnicy Ochota zwraca się do Pana Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy o szybkie rozpoczęcie i realizację inwestycji związanej z budową odcinka „C” (Banacha - Rakowiecka) linii tramwajowej prowadzącej z Dworca Zachodniego do Miasteczka Wilanów. Odcinek ten, zdaniem Rady, jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania komunikacji tramwajowej miasta” – brzmi jego treść.
W uzasadnieniu radni przestrzegają, że jeśli miasto nie zbuduje szybko torowiska na odcinku Banacha-Rakowiecka, „cała kosztowna inwestycja związana z budową i modernizacją linii tramwajowej z Dworca Zachodniego do Miasteczka Wilanów nie przyniesie oczekiwanych efektów poprawy komunikacji w Warszawie”.
Dodają, że szybka budowa odcinka „C” i włączenie go do budowanej sieci tramwajowej Dworzec Zachodni – Miasteczko Wilanów spowoduje, że dotychczasowa, mocno obciążona sieć tramwajowa biegnąca ulicą Grójecką nie zostanie dodatkowo dociążona tramwajami z Dworca Zachodniego.
Dodatkowo ruch tramwajowy na odcinku Banacha – Plac Narutowicza i dalej do Placu Zawiszy nie będzie się korkował a „bardzo kolizyjne” skrzyżowanie z ul. Wawelską nie zablokuje ruchu z Okęcia czy Dworca Zachodniego w kierunku Centrum.
Plac Narutowicza nie będzie przeciążony dodatkowym tranzytem co pozwoli na przeprowadzenie niezbędnych remontów (także torowisk), a spowolniony ruch tramwajowy (ograniczenie prędkości do 30 km/h) na ul. Filtrowej nie zostanie dociążony tramwajami z Dworca Zachodniego.
Wreszcie budowa nowego odcinka pozwoli na zmniejszenie uciążliwości komunikacyjnych podczas remontu torów na odcinku Pl. Narutowicza- Pl. Zawiszy. Jak zauważają radni, są one w fatalnym stanie – obowiązuje ograniczenie do 10 km/h.