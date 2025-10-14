Radni Ochoty zaapelują do prezydenta. „Pospieszcie się z tym tramwajem”

Podczas wtorkowej sesji Rady Dzielnicy Ochota radni planują przyjąć stanowisko w sprawie pilnej realizacji budowy odcinka „C” (Banacha – Rakowiecka) linii tramwajowej z Dworca Zachodniego do Wilanowa.



Stanowisko, które planują przyjąć radni, jest lakoniczne.

Radni apelują o przyspieszenie budowy linii tramwajowej na Ochocie

„Rada Dzielnicy Ochota zwraca się do Pana Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy o szybkie rozpoczęcie i realizację inwestycji związanej z budową odcinka „C” (Banacha - Rakowiecka) linii tramwajowej prowadzącej z Dworca Zachodniego do Miasteczka Wilanów. Odcinek ten, zdaniem Rady, jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania komunikacji tramwajowej miasta” – brzmi jego treść.

W uzasadnieniu radni przestrzegają, że jeśli miasto nie zbuduje szybko torowiska na odcinku Banacha-Rakowiecka, „cała kosztowna inwestycja związana z budową i modernizacją linii tramwajowej z Dworca Zachodniego do Miasteczka Wilanów nie przyniesie oczekiwanych efektów poprawy komunikacji w Warszawie”.

Tramwajowa gehenna na Ochocie

Dodają, że szybka budowa odcinka „C” i włączenie go do budowanej sieci tramwajowej Dworzec Zachodni – Miasteczko Wilanów spowoduje, że dotychczasowa, mocno obciążona sieć tramwajowa biegnąca ulicą Grójecką nie zostanie dodatkowo dociążona tramwajami z Dworca Zachodniego.