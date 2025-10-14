10.6°C
1020.5 hPa
Życie Warszawy

Radni Ochoty zaapelują do prezydenta. „Pospieszcie się z tym tramwajem”

Publikacja: 14.10.2025 12:00

Szybka budowa odcinka „C” ma spowodować, że mocno obciążona sieć tramwajowa biegnąca ulicą Grójecką

Szybka budowa odcinka „C” ma spowodować, że mocno obciążona sieć tramwajowa biegnąca ulicą Grójecką nie zostanie dodatkowo dociążona tramwajami z Dworca Zachodniego.

Foto: mat. pras.

rbi
Podczas wtorkowej sesji Rady Dzielnicy Ochota radni planują przyjąć stanowisko w sprawie pilnej realizacji budowy odcinka „C” (Banacha – Rakowiecka) linii tramwajowej z Dworca Zachodniego do Wilanowa.

Stanowisko, które planują przyjąć radni, jest lakoniczne.

Radni apelują o przyspieszenie budowy linii tramwajowej na Ochocie

„Rada Dzielnicy Ochota zwraca się do Pana Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy o szybkie rozpoczęcie i realizację inwestycji związanej z budową odcinka „C” (Banacha - Rakowiecka) linii tramwajowej prowadzącej z Dworca Zachodniego do Miasteczka Wilanów. Odcinek ten, zdaniem Rady, jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania komunikacji tramwajowej miasta” – brzmi jego treść.

Polecane
Wzdłuż Grójeckiej tramwajarze kończą prace przy pasach przytorowych
remont na torach
Tramwaje na Grójeckiej i Marszałkowskiej. To nie koniec prac

W uzasadnieniu radni przestrzegają, że jeśli miasto nie zbuduje szybko torowiska na odcinku Banacha-Rakowiecka, „cała kosztowna inwestycja związana z budową i modernizacją linii tramwajowej z Dworca Zachodniego do Miasteczka Wilanów nie przyniesie oczekiwanych efektów poprawy komunikacji w Warszawie”.

Tramwajowa gehenna na Ochocie

Dodają, że szybka budowa odcinka „C” i włączenie go do budowanej sieci tramwajowej Dworzec Zachodni – Miasteczko Wilanów spowoduje, że dotychczasowa, mocno obciążona sieć tramwajowa biegnąca ulicą Grójecką nie zostanie dodatkowo dociążona tramwajami z Dworca Zachodniego.

Reklama
Reklama

Dodatkowo ruch tramwajowy na odcinku Banacha – Plac Narutowicza i dalej do Placu Zawiszy nie będzie się korkował a „bardzo kolizyjne” skrzyżowanie z ul. Wawelską nie zablokuje ruchu z Okęcia czy Dworca Zachodniego w kierunku Centrum.

Polecane
Tramwaje Warszawskie postanowiły o przedłużeniu działalności specjalnego wozu
XIX Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina
Tramwaj Chopina zostaje w Warszawie na dłużej

Plac Narutowicza nie będzie przeciążony dodatkowym tranzytem co pozwoli na przeprowadzenie niezbędnych remontów (także torowisk), a spowolniony ruch tramwajowy (ograniczenie prędkości do 30 km/h) na ul. Filtrowej nie zostanie dociążony tramwajami z Dworca Zachodniego.

Wreszcie budowa nowego odcinka pozwoli na zmniejszenie uciążliwości komunikacyjnych podczas remontu torów na odcinku Pl. Narutowicza- Pl. Zawiszy. Jak zauważają radni, są one w fatalnym stanie – obowiązuje ograniczenie do 10 km/h.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Docelowo na odcinku Warszawa Wawer – Otwock zaplanowano rozdzielenie ruchu pociągów dalekobieżnych o
kolej

Do Lublina w półtorej godziny. Jest umowa na remont linii otwockiej

Leo Express chce uruchomić połączenie kolejowe między Warszawą a Gdańskiem
KOLEJ

Pięć pociągów dziennie do Gdańska. I nie będą to połączenia PKP

Podczas remontu na ulice wyjadą autobusy zastępcze
przebudowa

Węższa Kijowska i paraliż tramwajów. Duży remont przy Dworcu Wschodnim

Wiadukt ma być gotowy do użytku do grudnia 2025 roku
infrastruktura drogowa

Olbrzymie ciężarówki sprawdziły nowy wiadukt w Rembertowie

Air China Airbus A330-300
samolot

Air China zmienia typ samolotu na trasie Warszawa-Pekin

Dworzec Warszawa Centralna
kolej

Zamkną dworzec Warszawa Centralna. Jak pojadą pociągi?

Do wypadku doszło w rejonie przystanku Warszawa Gocławek
wypadek

Paraliż kolejowy w Warszawie. Utrudnienia w pociągach SKM i KM

Wzdłuż Grójeckiej tramwajarze kończą prace przy pasach przytorowych
remont na torach

Tramwaje na Grójeckiej i Marszałkowskiej. To nie koniec prac

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama