Życie Warszawy

Tramwaj Chopina zostaje w Warszawie na dłużej

Publikacja: 10.10.2025 17:15

Tramwaje Warszawskie postanowiły o przedłużeniu działalności specjalnego wozu

Foto: mat. pras.

M.B.
Miłośnicy muzyki klasycznej i warszawskich historii mają powód do radości. Tramwaj grający Chopina pozostanie na ulicach stolicy o kolejny tydzień dłużej! Specjalny pojazd, w którym rozbrzmiewają utwory Fryderyka Chopina, ponownie wyruszy w trasę po Warszawie od 13 do 19 października.

Od przyszłego tygodnia tramwaj Chopina będzie kursował w godzinach 14-18, oferując mieszkańcom i turystom wyjątkową podróż z muzyką najsłynniejszego polskiego kompozytora.

Trasa pełna muzyki i warszawskiego klimatu

Muzyczny tramwaj wyruszy jak dotychczas z Zajezdni Wola i przemierzy trasę: Wolska – Towarowa – Aleje Jerozolimskie – al. Zieleniecka – Targowa – al. „Solidarności” – Wolska – Skierniewicka. To trasa prowadząca przez Warszawę, podczas której można jednocześnie posłuchać Chopina i podziwiać najważniejsze ulice i zabytki miasta.

Od 6 do 12 października, po Warszawie kursować będzie specjalny tramwaj z pianinem i muzykami grając
XIX Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina
Tramwaj grający Chopina. Specjalne składy na torach

Rozkład jazdy tramwaju grającego Chopina (13–19 października)

Odjazdy z przystanku Zajezdnia Wola 03 (w kierunku Okopowej):

  • 14:00 – kurs z pianistą
  • 15:00 – kurs z varsavianistą
  • 16:30 – kurs z varsavianistą
  • 17:30 – kurs z pianistą
Każdy przejazd ma niepowtarzalny klimat – podczas niektórych kursów można usłyszeć Chopina na żywo, a podczas innych poznać ciekawostki o dawnej Warszawie z ust varsavianisty.

Tramwaj grający Chopina to część inicjatywy popularyzującej kulturę w przestrzeni miejskiej. To nie tylko atrakcja turystyczna, ale też pomysł na spędzenie jesiennego popołudnia w wyjątkowej atmosferze.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

