Tramwaj Chopina zostaje w Warszawie na dłużej

Tramwaje Warszawskie postanowiły o przedłużeniu działalności specjalnego wozu
Od przyszłego tygodnia tramwaj Chopina będzie kursował w godzinach 14-18, oferując mieszkańcom i turystom wyjątkową podróż z muzyką najsłynniejszego polskiego kompozytora.
Muzyczny tramwaj wyruszy jak dotychczas z Zajezdni Wola i przemierzy trasę: Wolska – Towarowa – Aleje Jerozolimskie – al. Zieleniecka – Targowa – al. „Solidarności” – Wolska – Skierniewicka. To trasa prowadząca przez Warszawę, podczas której można jednocześnie posłuchać Chopina i podziwiać najważniejsze ulice i zabytki miasta.
Odjazdy z przystanku Zajezdnia Wola 03 (w kierunku Okopowej):
Każdy przejazd ma niepowtarzalny klimat – podczas niektórych kursów można usłyszeć Chopina na żywo, a podczas innych poznać ciekawostki o dawnej Warszawie z ust varsavianisty.
Tramwaj grający Chopina to część inicjatywy popularyzującej kulturę w przestrzeni miejskiej. To nie tylko atrakcja turystyczna, ale też pomysł na spędzenie jesiennego popołudnia w wyjątkowej atmosferze.