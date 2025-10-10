Tramwaj Chopina zostaje w Warszawie na dłużej

Każdy przejazd ma niepowtarzalny klimat – podczas niektórych kursów można usłyszeć Chopina na żywo, a podczas innych poznać ciekawostki o dawnej Warszawie z ust varsavianisty.

Tramwaj grający Chopina to część inicjatywy popularyzującej kulturę w przestrzeni miejskiej. To nie tylko atrakcja turystyczna, ale też pomysł na spędzenie jesiennego popołudnia w wyjątkowej atmosferze.