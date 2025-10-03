10.5°C
Życie Warszawy

Tramwaj grający Chopina. Specjalne składy na warszawskich torach

Publikacja: 03.10.2025 15:35

Od 6 do 12 października, po Warszawie kursować będzie specjalny tramwaj z pianinem i muzykami grając

Od 6 do 12 października, po Warszawie kursować będzie specjalny tramwaj z pianinem i muzykami grającymi utwory Chopina

Foto: S. Pulcyn/UM Warszawa

rbi
Na stołeczne szyny wyjechały dwa specjalne składy „chopinowskie” – tramwajowy i metra. Promują XIX Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina, który odbywa się w Warszawie.

Zarówno tramwaj, jak i wagony podziemnej kolejki w specjalnej kolorystyce, nawiązującej do chopinowskiego konkursu, kursować będą po stolicy do 23 października, czyli do zakończenia wydarzenia.

Pociąg metra w barwach konkursu chopinowskiego

Chopinowski pociąg metra można spotkać – zamiennie  – na obu liniach podziemnej kolei. Do końca tego weekendu kursuje na linii M1, od poniedziałku 6 października spotkamy go na linii M2.

Przygotowania do koncertu inauguracyjnego Konkursu Chopinowskiego
XIX Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina
Braterska rywalizacja i wietnamski talent. Wyjątkowa reprezentacja Warszawy

Codziennie natomiast zmienia się trasa chopinowskiego tramwaju – w piątek, 3 października, kursuje na linii 26, a w weekend 4-5 października pojedzie jako „siódemka”. Rozkład jazdy „Chopina” można sprawdzać na facebookowym profilu Tramwajów Warszawskich.

Specjalny tramwaj z pianinem

Dodatkowo od 6 do 12 października, po Warszawie kursować będzie specjalny tramwaj z pianinem i muzykami grającymi utwory Chopina. Tramwaj promocyjny pojedzie na trasie jednokierunkowej: Zajezdnia Wola – Wolska – Towarowa – Aleje Jerozolimskie – al. Zieleniecka – Targowa – al. „Solidarności” – Wolska – Skierniewicka. Wyjazdy z Zajezdni Wola zaplanowano o godz. 13:00, 14, 15, 16:30 i 17:30, a przejazd pełnej trasy zajmie ok. 50 min.

Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina, zapoczątkowany w 1927 roku, jest jednym z
od czwartku
XIX Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina ruszył

Pianiści będą grać w pojazdach odjeżdżających o godz. 13, 15 i 17:30, natomiast w kursach o godz. 14 i 16:30 mikrofon przejmą varsavianiści.

