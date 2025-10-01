Startuje XIX Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina

Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina, zapoczątkowany w 1927 roku, jest jednym z najstarszych wydarzeń muzycznych na świecie.
Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina, zapoczątkowany w 1927 roku, jest jednym z najstarszych wydarzeń muzycznych na świecie. Tegoroczna edycja jest również rozpoczęciem obchodów 100-lecia konkursu.
Na przestrzeni minionego wieku nieustannie doskonalono jego formułę: zmieniała się liczba etapów, program, sposób oceniania uczestników, nagrody, a także media, za pośrednictwem których można śledzić konkursowe recitale. Jednak od początku stałym i nieodłącznym elementem konkursu jest muzyka Fryderyka Chopina.
W eliminacjach, które odbywały się w Warszawie od 23 kwietnia do 4 maja, wystąpiło 162 pianistów i pianistek z 28 krajów. Jury Eliminacji wyłoniło 66 uczestników, którzy wezmą udział w XIX Konkursie Chopinowskim, do I etapu konkursu z pominięciem eliminacji dostało się także 19 wykonawców będących laureatami wybranych konkursów chopinowskich.
Konkurs w całości będzie transmitowany na oficjalnej stronie chopincompetition.pl, w aplikacji mobilnej oraz na kanałach: Chopin Institute na YouTube, Facebooku i po raz pierwszy na Tik Toku. Wszystkich etapów konkursu będzie można także słuchać w Polskim Radiu oraz oglądać w Telewizji Polskiej na kanale TVP Kultura.
29 września w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej odbyła się uroczysta premiera filmu „Chopin, Chopin”, który opowiada o mniej znanych wydarzeniach z życia pianisty i kompozytora. Za reżyserię odpowiada Michał Kwieciński, a w tytułową rolę wcielił się Eryk Kulm. Film wejdzie do kin 10 października. Będzie go można zobaczyć także podczas Warszawskiego Festiwalu Filmowego. Realizację wsparł Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy.
Warszawskie domy kultury również włączają się w chopinowskie świętowanie. Recitale uczestników Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina odbędą się m.in.: w Promie Kultury Saska Kępa – 11, 12, 18 i 19 października (godz. 18:00), w Ursynowskim Centrum Kultury „Alternatywy” – 15 i 16 października (godz. 19:00) i w Domu Kultury Kadr – 8 października (godz. 19.00) oraz 18 października (godz. 17:00 i 19:00).
Publiczność może zanurzyć się również w 30-minutowym widowisku immersyjnym opartym na muzyce i listach kompozytora – ekspozycji „Romantyczny Chopin” w Art Box Experience. Wystawę tworzą nowoczesne technologie: interaktywna rzeźba muzyczna, wirtualna rzeczywistość oraz multimedialne drzewo z postaciami, które kształtowały życie i twórczość Chopina.