Startuje XIX Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina

We czwartek, 2 października, rozpocznie się XIX Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina. To jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych na świecie, podczas którego w stolicy odbędą się wydarzenia towarzyszące.



Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina, zapoczątkowany w 1927 roku, jest jednym z najstarszych wydarzeń muzycznych na świecie. Tegoroczna edycja jest również rozpoczęciem obchodów 100-lecia konkursu.

Na przestrzeni minionego wieku nieustannie doskonalono jego formułę: zmieniała się liczba etapów, program, sposób oceniania uczestników, nagrody, a także media, za pośrednictwem których można śledzić konkursowe recitale. Jednak od początku stałym i nieodłącznym elementem konkursu jest muzyka Fryderyka Chopina.

Eliminacje do Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina

W eliminacjach, które odbywały się w Warszawie od 23 kwietnia do 4 maja, wystąpiło 162 pianistów i pianistek z 28 krajów. Jury Eliminacji wyłoniło 66 uczestników, którzy wezmą udział w XIX Konkursie Chopinowskim, do I etapu konkursu z pominięciem eliminacji dostało się także 19 wykonawców będących laureatami wybranych konkursów chopinowskich.

Konkurs w całości będzie transmitowany na oficjalnej stronie chopincompetition.pl, w aplikacji mobilnej oraz na kanałach: Chopin Institute na YouTube, Facebooku i po raz pierwszy na Tik Toku. Wszystkich etapów konkursu będzie można także słuchać w Polskim Radiu oraz oglądać w Telewizji Polskiej na kanale TVP Kultura.