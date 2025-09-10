Recitale chopinowskie na Uniwersytecie Warszawskim

Recitale w ramach festiwalu fortepianowego „Chopin był z UW!” wykonają znani pianiści, zwycięzcy i laureaci konkursów pianistycznych.
Fryderyk Chopin studiował w Szkole Głównej Muzyki, która wówczas była częścią Wydziału Nauk i Sztuk Pięknych UW. Dodatkowo kompozytor przez 10 lat mieszkał z rodzicami na terenie obecnego Kampusu Głównego.
18 września wystąpi Alon Kariv (Izrael/USA), a 19 września – Mateusz Dubiel – zwycięzca 53. Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego im. F. Chopina (2025). 20 września usłyszymy Karola Radziwonowicza, prezesa Międzynarodowego Towarzystwa Muzyki Polskiej im. I. J. Paderewskiego w Warszawie, a 21 września – Avery Gagliano (USA), zwyciężczynię X Konkursu Pianistycznego im. F. Chopina w Miami (2020).
Koncerty rozpoczynać się będą o godz. 18 i będą organizowane w Auditorium Maximum na Kampusie Głównym UW. Wstęp wolny (po pobraniu zaproszenia).
Cykl recitali chopinowskich trwa nieprzerwanie od 2016 roku.
Choć koncerty chopinowskie w Łazienkach już w tym roku się zakończyły utwory wybitnego kompozytora można usłyszeć także w innych miejscach. W Muzeum Fryderyka Chopina regularnie organizowane są recitale fortepianowe – trzy razy dziennie, w weekendy, oferujące kameralną atmosferę i możliwość bliższego kontaktu z muzyką Chopinia. Dla fanów muzyki kameralnej dostępne są koncerty w salach takich jak Chopin Point Warsaw na Starym Mieście czy Sala Koncertowa Fryderyk, gdzie pianistyczne interpretacje Chopina towarzyszą wyjątkowym wydarzeniom przez cały sezon.
We wrześniu w Warszawie rozpocznie się XIX Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina, podczas którego usłyszymy najwybitniejszych pianistów z całego świata walczących o prestiżowy tytuł. Towarzyszące konkursowi koncerty i recitale będą stanowić prawdziwą ucztę dla melomanów.