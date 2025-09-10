Recitale chopinowskie na Uniwersytecie Warszawskim

18 września na Uniwersytecie Warszawskim rozpocznie się X edycja festiwalu fortepianowego „Chopin był z UW!”. Utwory kompozytora, który mieszkał w murach UW, wykonają wybitni pianiści z Polski i zagranicy. Obowiązują bezpłatne wejściówki.



Fryderyk Chopin studiował w Szkole Głównej Muzyki, która wówczas była częścią Wydziału Nauk i Sztuk Pięknych UW. Dodatkowo kompozytor przez 10 lat mieszkał z rodzicami na terenie obecnego Kampusu Głównego.

Znani pianiści na Uniwersytecie Warszawskim

Recitale w ramach festiwalu fortepianowego „Chopin był z UW!” wykonają znani pianiści, zwycięzcy i laureaci konkursów pianistycznych.

18 września wystąpi Alon Kariv (Izrael/USA), a 19 września – Mateusz Dubiel – zwycięzca 53. Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego im. F. Chopina (2025). 20 września usłyszymy Karola Radziwonowicza, prezesa Międzynarodowego Towarzystwa Muzyki Polskiej im. I. J. Paderewskiego w Warszawie, a 21 września – Avery Gagliano (USA), zwyciężczynię X Konkursu Pianistycznego im. F. Chopina w Miami (2020).

Koncerty rozpoczynać się będą o godz. 18 i będą organizowane w Auditorium Maximum na Kampusie Głównym UW. Wstęp wolny (po pobraniu zaproszenia).