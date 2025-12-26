Sekrety pionowego miasta. Zapomniany basen i strażnicy na czterech łapach. Co kryje Pałac Kultury?

Socrealistyczna świątynia sportu i jej nowoczesne oblicze

Zupełnie inny charakter ma jedna z najbardziej spektakularnych przestrzeni wewnątrz gmachu – basen w Pałacu Młodzieży. Przez dekady był on miejscem niemal mitycznym, w którym surowy socrealistyczny przepych spotykał się z codziennym trudem młodych sportowców. W 2015 roku obiekt przeszedł gruntowną modernizację, która pochłonęła blisko trzynaście milionów złotych z budżetu miasta. Było to wyzwanie karkołomne, ponieważ inwestor musiał pogodzić nowoczesne technologie z rygorystycznymi wymogami konserwatora zabytków. Efekt końcowy zachwyca każdego, kto przekroczy próg pływalni, gdyż udało się zachować unikalną atmosferę obiektu przy jednoczesnym wprowadzeniu rozwiązań na miarę XXI wieku.

Wieża do skoków została zmodernizowana podczas remontu w 2015 roku Foto: mat. pras.

Wnętrze pływalni to hołd dla tradycji. Odrestaurowano oryginalne plafony sufitowe i wymieniono stolarkę drzwiową na ciemnobrązowe, drewniane elementy pasujące do reszty gmachu. Zachowano także pierwotną kolorystykę, gdzie biało-żółte płytki w sekcji damskiej i biało-bordowe w męskiej sąsiadują z biało-szarą szachownicą na podłodze. Jednak pod tą historyczną warstwą kryje się nowoczesne serce: proekologiczne systemy odzysku ciepła z obiegu technologicznego oraz system przelewu typu Wiesbaden, który podniósł lustro wody do poziomu krawędzi niecki. Ta zmiana wymusiła nadbudowę platform słynnej wieży do skoków, z której wychowankowie Pałacu Młodzieży wciąż mogą trenować na wysokościach od trzech do blisko dziesięciu metrów.

Ćwierć wieku ekstremalnej służby Zegara Milenijnego

Patrząc w górę, nie sposób pominąć obiektu, który w 2025 roku obchodzi swoje dwudziestopięciolecie. Zegar Milenijny, odsłonięty hucznie w sylwestrową noc roku 2000, stał się nieodłącznym elementem tożsamości Warszawy. Umieszczony na czterdziestej kondygnacji, na wysokości około stu osiemdziesięciu metrów nad ziemią, jest wystawiony na próbę, której nie przetrwałoby żadne standardowe urządzenie. Mechanizm zegara musi nieprzerwanie pracować w warunkach ekstremalnych, gdzie zimą temperatura spada do minus dwudziestu pięciu stopni Celsjusza, a latem nagrzane mury generują upał sięgający pięćdziesięciu stopni powyżej zera.

Zegar milenijny na szczycie PKiN myli się tylko raz w roku - podczas dnia prac konserwacyjnych Foto: mat. pras.

Konstrukcja ta musi również stawiać opór wiatrom przekraczającym prędkość stu kilometrów na godzinę oraz zacinającym z każdej strony opadom. Cztery tarcze zegara, z których każda ma ponad sześć metrów średnicy, zdobi warszawska Syrenka, czuwająca nad upływającym czasem. W momencie uruchomienia był to najwyżej położony zegar wieżowy na świecie, a jego precyzja do dziś budzi podziw specjalistów. Wejście do pomieszczenia za tarczami zegara to podróż do miejsca, gdzie potężny mechanizm w niemal mistycznej ciszy walczy z siłami natury, by warszawiacy mogli zawsze precyzyjnie odliczać kolejne minuty życia stolicy.

Mózg kolosa ukryty w Technicznym Centrum Sterowania

Ostatnim, ale być może najważniejszym elementem pałacowej układanki jest jego „mózg”, czyli Techniczne Centrum Sterowania. To właśnie tutaj zbiegają się wszystkie nitki zarządzające gigantycznym organizmem. Dyspozytornia i wentylatornia to miejsca, w których czas jakby stanął w miejscu, a jednocześnie pędzi naprzód. Jest to fascynujący technologiczny pomost, gdzie potężne, analogowe urządzenia pracujące nieprzerwanie od lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych, są dziś wspierane przez najnowocześniejsze systemy komputerowe. To niewidzialne centrum dowodzenia sprawia, że w trzech tysiącach dwustu osiemdziesięciu ośmiu pomieszczeniach zawsze panuje odpowiednia temperatura, a powietrze jest właściwie filtrowane.

W podziemiach Pałacu Kultury i Nauki znajduje się techniczne centrum sterowania, które nigdy nie zasypia Foto: mat. pras.

Bezpieczeństwo funkcjonowania Pałacu opiera się na zasadzie pełnej redundancji. Wszystkie systemy są podwójne, co oznacza, że w razie jakiejkolwiek usterki, sterowanie jest automatycznie przełączane na zapasowe moduły, tak aby budynek mógł działać bez najmniejszych zakłóceń. To dzięki tej dyskretnej, ale nieustannej pracy inżynierów i techników, Pałac Kultury i Nauki pozostaje najbardziej niezawodną maszyną w mieście. Jest on dowodem na to, że nawet najbardziej kontrowersyjny pomnik historii może stać się sprawnie zarządzanym, nowoczesnym obiektem, który pod swoimi marmurami i piaskowcem kryje życie, o jakim nie śniło się przeciętnemu przechodniowi.