Życie Warszawy
Witraże Jerzego Nowosielskiego znów pięknie przeświecają

Publikacja: 12.02.2026 11:00

Specjaliści musieli oczyścić szkło, wyprostować konstrukcje oraz wzmocnić lutowania, aby przywrócić

Specjaliści musieli oczyścić szkło, wyprostować konstrukcje oraz wzmocnić lutowania, aby przywrócić instalacjom ich pierwotną formę.

Foto: BSKZ

M.B.
Zabytkowe witraże w kościele Opatrzności Bożej w Wesołej przeszły kompleksową konserwację. Dzięki dotacji m.st. Warszawy w wysokości prawie 56 tys. zł udało się odnowić dzieła jednego z najwybitniejszych polskich twórców okresu powojennego.

Geometria barw Jerzego Nowosielskiego zdobi łącznie 19 okien świątyni przy ul. Piotra Skargi 2. Przed renowacją ich stan techniczny był określany jako zły, co wynikało głównie z dawnych błędów wykonawczych, takich jak zbyt cienkie profile ołowiane.

Wszystkie kwatery uległy deformacji, a część szybek popękała, co wymagało interwencji w pracowni konserwatorskiej. Specjaliści musieli oczyścić szkło, wyprostować konstrukcje oraz wzmocnić lutowania, aby przywrócić instalacjom ich pierwotną formę.

Dwuetapowa renowacja i wsparcie miasta

Proces odnawiania wystroju wnętrza, które artysta zaprojektował w latach 70., został rozłożony w czasie. Pierwszy etap prac zrealizowano w 2024 roku, natomiast w 2025 roku, przy finansowym wsparciu miasta pokrywającym niemal 60 proc. kosztów, zakończono konserwację pozostałych siedmiu witraży w nawie głównej oraz witraża w części z chórem. Dzięki temu całe przedsięwzięcie zostało pomyślnie sfinalizowane.

Wyjątkowa wizja artystyczna w Wesołej

Świątynia w Wesołej jest uważana za jedną z najlepszych realizacji sztuki sakralnej drugiej połowy XX wieku właśnie dzięki spójnej wizji Nowosielskiego. Artysta stworzył tam nie tylko witraże, ale również polichromie w absydzie i pod chórem oraz unikalną Drogę Krzyżową. Całe wnętrze, inspirowane tradycją bizantyjską, figuruje w rejestrze zabytków od 2004 roku.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

