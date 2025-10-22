Skubas w Ośrodku Kultury Ochoty. Wystąpi jako jeden z „7 Wspaniałych”

Podczas jesienno‑zimowej trasy koncertowej, w której prezentuje przekrojowy materiał ze wszystkich swoich albumów, Skubas zagra także na Ochocie. Wystąpi 22 listopada (sobota) o godz. 19:00 w sali widowiskowej OKO przy ul. Radomskiej 13/21.



Podczas kolejnego wydarzenia w ramach cyklu „7 Wspaniałych” na scenie pojawi się Skubas – artysta, którego szczerość i emocjonalność od lat poruszają publiczność w całej Polsce.

Kim jest Skubas?

Skubas to artysta, który z wyjątkową wrażliwością zagląda w głąb ludzkich emocji.

W swoich utworach bez upiększeń opowiada o miłości, samotności i nadziei, a jego muzyka balansuje między subtelną melancholią, a surową gitarową energią. Każdy koncert to intensywne, prawdziwe przeżycie.

Szerszej publiczności dał się poznać w 2012 roku dzięki albumowi „Wilczełyko”. Od tego czasu wydał cztery autorskie płyty i wystąpił na największych polskich festiwalach – m.in. Open’er, Orange Warsaw Festival czy Jarocin. W 2024 roku jego utwór „Gdy jest brzydko” (nagrany z Józefiną) zwyciężył w Konkursie Premier Festiwalu w Opolu.