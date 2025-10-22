Skubas w Ośrodku Kultury Ochoty. Wystąpi jako jeden z „7 Wspaniałych”

Podczas kolejnego wydarzenia w ramach cyklu „7 Wspaniałych” na scenie pojawi się Skubas – artysta, którego szczerość i emocjonalność od lat poruszają publiczność w całej Polsce
Podczas kolejnego wydarzenia w ramach cyklu „7 Wspaniałych” na scenie pojawi się Skubas – artysta, którego szczerość i emocjonalność od lat poruszają publiczność w całej Polsce.
Skubas to artysta, który z wyjątkową wrażliwością zagląda w głąb ludzkich emocji.
W swoich utworach bez upiększeń opowiada o miłości, samotności i nadziei, a jego muzyka balansuje między subtelną melancholią, a surową gitarową energią. Każdy koncert to intensywne, prawdziwe przeżycie.
Szerszej publiczności dał się poznać w 2012 roku dzięki albumowi „Wilczełyko”. Od tego czasu wydał cztery autorskie płyty i wystąpił na największych polskich festiwalach – m.in. Open’er, Orange Warsaw Festival czy Jarocin. W 2024 roku jego utwór „Gdy jest brzydko” (nagrany z Józefiną) zwyciężył w Konkursie Premier Festiwalu w Opolu.
Ostatnia płyta „W ogień”, to opowieść o różnych obliczach miłości – tej, która ogrzewa i tej, która parzy. Na płycie gościnnie pojawili się m.in. Krzysztof Zalewski, Kwiat Jabłoni i Dawid Tyszkowski.
„7 Wspaniałych” to nowy projekt muzyczny Ośrodka Kultury Ochoty, który prezentuje siedem wyjątkowych męskich osobowości polskiej sceny muzycznej. Każdy koncert to inne brzmienie, inny styl i inna historia, ale łączy je jedno – pasja do tworzenia muzyki. Siedem wieczorów, siedem opowieści i jedna wspólna podróż przez dźwięki.
Pierwszy koncert z tego cyklu odbył się w plenerze — w Parku Szczęśliwickim wystąpił Fisz Emade Tworzywo.
– „7 Wspaniałych” to projekt, w którym każdy koncert przedstawia inny styl i inną historię, ale zawsze przekazuje jedno przesłanie – muzyka łączy ludzi i emocje. Ochota tętni muzyką – regularnie odbywają się tu wyjątkowe wydarzenia: od Festiwalu Ochota X Hip-Hop, przez International Ochota Blues Festival, po Ogólnopolski Konkurs Wokalny ‘Piosenka jest dobra na wszystko’. To tutaj występują znani i lubiani artyści, a także odkrywane są nowe talenty. Wszystkie te inicjatywy powstają z pasji, zaangażowania i dbałości o artystyczny smak, a wiele z nich zyskuje ogólnopolski rozgłos. – podkreśla Piotr Krasnodębski, burmistrz Ochoty.
W ubiegłym roku Ośrodek Kultury Ochoty zaprezentował cykl koncertowy „6 Wspaniałych”, poświęcony wybitnym kobietom polskiej sceny muzycznej. Dzięki temu projektowi publiczność miała okazję poznać i docenić głosy, które tworzą i zmieniają oblicze polskiej muzyki.
Ceny biletów: do końca października: normalny 69 zł, a ulgowy 59 zł, od listopada: normalny 79 zł, ulgowy 69 zł.