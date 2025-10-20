Pitbull w Warszawie 2026. Startuje sprzedaż biletów na mega-show na PGE Narodowym

Amerykańska supergwiazda powróci do Polski i wystąpi przed warszawską publicznością
Po ogromnym sukcesie europejskiej trasy „Party After Dark”, która wyprzedała się w całości i rozgrzała areny na całym kontynencie, Pitbull zapowiedział kolejną wizytę w Polsce. Będzie to bez wątpienia jedno z największych wydarzeń muzycznych w Warszawie w 2026 roku.
Wydarzenie zaplanowano na 23 lipca, a areną tego spektaklu będzie PGE Narodowy. Fani w całej Europie, w tym ci, którzy tłumnie zakładali charakterystyczne „łyse czepki” i okrzyknęli się mianem „The Bald E’s” na cześć wizerunku artysty, doczekają się powrotu ikony tanecznej muzyki.
Nowa trasa nosi tytuł „I’M BACK!” i zapowiada jeszcze większy rozmach niż poprzednia, niezwykle entuzjastycznie przyjęta seria koncertów. Co więcej, wydarzenie w stolicy zyska dodatkową gwiazdę – gościem specjalnym będzie Lil Jon. Połączenie tych dwóch artystów gwarantuje fuzję brzmień i niezapomniane wrażenia dla wszystkich uczestników. To właśnie ich rozpoznawalny wizerunek i charyzma sceniczna stoją za fenomenem, który przyciągnął tysiące fanów podczas ostatniego tournee.
Tym razem widowisko zostanie przeniesione na jeszcze większą scenę. Organizatorzy zapowiadają, że publiczność czeka nie tylko żywiołowy i charakterystyczny występ Pitbulla, ale także produkcja na najwyższym światowym poziomie. Fani mogą spodziewać się zapierającej dech oprawy wizualnej i imponującej pirotechniki. Show w ramach trasy „I’M BACK!” to z założenia „fuzja muzyki, świateł i efektów specjalnych”, która ma zapewnić jedyne w swoim rodzaju doświadczenie.
Pitbullowi na scenie towarzyszyć będzie jego profesjonalny zespół The Agents oraz znane tancerki The Most Bad Ones.
W związku z ogromnym zainteresowaniem, jakim Pitbull cieszył się podczas ostatniej trasy, kluczowe jest zapoznanie się z harmonogramem sprzedaży biletów. Aby dać szansę na zdobycie wejściówek najbardziej zaangażowanym fanom, zaplanowano kilka etapów przedsprzedaży:
• Przedsprzedaż na stronie artysty: Środa, 22 października od godz. 12
• Przedsprzedaż Ticketmaster: Czwartek, 23 października od godz. 12
• Przedsprzedaż Spotify: Czwartek, 23 października od godz. 12
Organizator, Live Nation Polska, przypomina, że sprzedaż ogólna dla wszystkich chętnych wystartuje w piątek, 24 października, w południe, czyli od godz. 12.
Biorąc pod uwagę błyskawiczne tempo, w jakim wyprzedała się poprzednia trasa artysty, zainteresowani powinni być gotowi na zakup już podczas przedsprzedaży.