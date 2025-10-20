Pitbull w Warszawie 2026. Startuje sprzedaż biletów na mega-show na PGE Narodowym

Amerykański artysta Pitbull powraca do Polski w ramach nowej trasy „I’M BACK!”, by 23 lipca 2026 roku wystąpić na PGE Narodowym. Na scenie pojawi się z nim gość specjalny: Lil Jon.



Po ogromnym sukcesie europejskiej trasy „Party After Dark”, która wyprzedała się w całości i rozgrzała areny na całym kontynencie, Pitbull zapowiedział kolejną wizytę w Polsce. Będzie to bez wątpienia jedno z największych wydarzeń muzycznych w Warszawie w 2026 roku.

Wydarzenie zaplanowano na 23 lipca, a areną tego spektaklu będzie PGE Narodowy. Fani w całej Europie, w tym ci, którzy tłumnie zakładali charakterystyczne „łyse czepki” i okrzyknęli się mianem „The Bald E’s” na cześć wizerunku artysty, doczekają się powrotu ikony tanecznej muzyki.

Pitbull i Lil Jon na jednej scenie

Nowa trasa nosi tytuł „I’M BACK!” i zapowiada jeszcze większy rozmach niż poprzednia, niezwykle entuzjastycznie przyjęta seria koncertów. Co więcej, wydarzenie w stolicy zyska dodatkową gwiazdę – gościem specjalnym będzie Lil Jon. Połączenie tych dwóch artystów gwarantuje fuzję brzmień i niezapomniane wrażenia dla wszystkich uczestników. To właśnie ich rozpoznawalny wizerunek i charyzma sceniczna stoją za fenomenem, który przyciągnął tysiące fanów podczas ostatniego tournee.