Jesienna refleksja w rytmie jazzu

Podczas Mokotowskich Zaduszek Jazzowych 2025 spotkają się wybitni artyści, by poprzez muzykę oddać hołd mistrzom i oddać się wspomnieniom.
Koncerty odbędą się 3, 17 i 24 listopada o godzinie 19:30, oferując mieszkańcom możliwość przeżywania nastrojowej muzyki jazzowej w wykonaniu czołowych polskich artystów. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny a odbędą się one w dolnym kościele Sanktuarium św. Andrzeja Boboli przy ulicy Rakowieckiej 61.
Idea cyklu koncertów, który powraca po ubiegłorocznym sukcesie, doskonale wpisuje się w jesienny klimat sprzyjający refleksji. Jak podkreślają organizatorzy, jest to czas, w którym jazz, ze swoją emocjonalną głębią, tworzy idealną atmosferę do wspomnień. W trzy poniedziałki listopada publiczność spotka się z wybitnymi artystami, którzy swoją twórczością uczczą pamięć tych, którzy ich inspirowali.
Cykl rozpocznie się 3 listopada koncertem Sławka Uniatowskiego – wokalisty, kompozytora i multiinstrumentalisty, znanego z wyjątkowej charyzmy scenicznej. Artysta, w duecie z pianistą Michałem Jakubczakiem, zaprezentuje program złożony zarówno z autorskich kompozycji, jak i utworów stanowiących hołd dla jego największych muzycznych inspiracji, takich jak Zbigniew Wodecki, Andrzej Zaucha oraz Frank Sinatra.
Druga odsłona Zaduszek, 17 listopada, to spotkanie z Anną Serafińską. Ta wybitna wokalistka jazzowa, kompozytorka i pedagog, wystąpi w duecie z pianistką Agą Derlak. Artystki zaprezentują jazzowe standardy oraz klasykę muzyki rozrywkowej, wzbogacone o nowoczesne, autorskie aranżacje. Połączenie doświadczenia scenicznego duetu z głęboką wrażliwością gwarantuje podróż przez różnorodne gatunki i emocje.
Koncert zamykający cykl, 24 listopada, należeć będzie do Agi Zaryan, jednej z najważniejszych postaci współczesnego polskiego jazzu. Artystka o ciepłym, charakterystycznym głosie, wraz z pianistą Michałem Tokajem, z którym współpracuje od lat, zaprezentuje utwory, które zapisały się w jej sercu i pamięci zbiorowej. W repertuarze znajdą się standardy takich twórców jak Nina Simone, Leonard Cohen, Ewa Demarczyk, Wojciech Młynarski, Agnieszka Osiecka i Krzysztof Komeda. Będzie to wieczór poezji, refleksji i słowa.