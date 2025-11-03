11.7°C
1011.9 hPa
Życie Warszawy

Jesienna refleksja w rytmie jazzu

Publikacja: 03.11.2025 00:30

Podczas Mokotowskich Zaduszek Jazzowych 2025 spotkają się wybitni artyści, by poprzez muzykę oddać h

Podczas Mokotowskich Zaduszek Jazzowych 2025 spotkają się wybitni artyści, by poprzez muzykę oddać hołd mistrzom i oddać się wspomnieniom.

Foto: mat. pras.

M.B.
Dzielnica Mokotów ponownie zaprasza na cykl wydarzeń muzycznych znanych jako Mokotowskie Zaduszki Jazzowe 2025. W trzy listopadowe poniedziałki, muzyka stanie się pomostem między wspomnieniem a teraźniejszością, oddając hołd mistrzom i inspiracjom.

Koncerty odbędą się 3, 17 i 24 listopada o godzinie 19:30, oferując mieszkańcom możliwość przeżywania nastrojowej muzyki jazzowej w wykonaniu czołowych polskich artystów. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny a odbędą się one w dolnym kościele Sanktuarium św. Andrzeja Boboli przy ulicy Rakowieckiej 61.

Hołd dla mistrzów i inspiracji

Idea cyklu koncertów, który powraca po ubiegłorocznym sukcesie, doskonale wpisuje się w jesienny klimat sprzyjający refleksji. Jak podkreślają organizatorzy, jest to czas, w którym jazz, ze swoją emocjonalną głębią, tworzy idealną atmosferę do wspomnień. W trzy poniedziałki listopada publiczność spotka się z wybitnymi artystami, którzy swoją twórczością uczczą pamięć tych, którzy ich inspirowali.

Sławek Uniatowski – koncert otwierający cykl

Cykl rozpocznie się 3 listopada koncertem Sławka Uniatowskiego – wokalisty, kompozytora i multiinstrumentalisty, znanego z wyjątkowej charyzmy scenicznej. Artysta, w duecie z pianistą Michałem Jakubczakiem, zaprezentuje program złożony zarówno z autorskich kompozycji, jak i utworów stanowiących hołd dla jego największych muzycznych inspiracji, takich jak Zbigniew Wodecki, Andrzej Zaucha oraz Frank Sinatra.

Foto: mat. pras.

Reklama
Reklama

Anna Serafińska: Jazz z duszą i historią

Druga odsłona Zaduszek, 17 listopada, to spotkanie z Anną Serafińską. Ta wybitna wokalistka jazzowa, kompozytorka i pedagog, wystąpi w duecie z pianistką Agą Derlak. Artystki zaprezentują jazzowe standardy oraz klasykę muzyki rozrywkowej, wzbogacone o nowoczesne, autorskie aranżacje. Połączenie doświadczenia scenicznego duetu z głęboką wrażliwością gwarantuje podróż przez różnorodne gatunki i emocje.

Aga Zaryan: Pamięci mistrzów muzyki i słowa

Koncert zamykający cykl, 24 listopada, należeć będzie do Agi Zaryan, jednej z najważniejszych postaci współczesnego polskiego jazzu. Artystka o ciepłym, charakterystycznym głosie, wraz z pianistą Michałem Tokajem, z którym współpracuje od lat, zaprezentuje utwory, które zapisały się w jej sercu i pamięci zbiorowej. W repertuarze znajdą się standardy takich twórców jak Nina Simone, Leonard Cohen, Ewa Demarczyk, Wojciech Młynarski, Agnieszka Osiecka i Krzysztof Komeda. Będzie to wieczór poezji, refleksji i słowa.


© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

27 października 1986 roku Jan Paweł II zorganizował w Asyżu Światowy Dzień Modlitwy o Pokój, w który
niedziela

„Harmonia różnorodności” – koncert Centrum Myśli Jana Pawła II

Podczas kolejnego wydarzenia w ramach cyklu „7 Wspaniałych” na scenie pojawi się Skubas – artysta, k
3 listopada, bilety w sprzedaży

Skubas w Ośrodku Kultury Ochoty. Wystąpi jako jeden z „7 Wspaniałych”

W kościele św. Michała Archanioła w ramach Koncertu Nadzwyczajnego zabrzmią dzieła Wolfganga Amadeus
piątek

Mozart w wykonaniu laureata nagrody Grammy na Mokotowie

Amerykańska supergwiazda powróci do Polski i wystąpi przed warszawską publicznością
zapowiedź

Pitbull w Warszawie 2026. Startuje sprzedaż biletów na mega-show na PGE Narodowym

W piątek odbędzie się koncert zespołu The Dumplings
piątek

Darmowy koncert The Dumplings

Nirvana - Tribute Show
niedziela

Darmowy koncert nie tylko dla fanów Nirvany

Kayah, Milo Kurtis i międzynarodowy zespół MILO Ensemble zapraszają na koncert
niedziela

Koncert finałowy Sztetl Falenica. Darmowe bilety na Kayah i MILO Ensemble

Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina, zapoczątkowany w 1927 roku, jest jednym z
od czwartku

XIX Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina ruszył

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama