Jesienna refleksja w rytmie jazzu

Dzielnica Mokotów ponownie zaprasza na cykl wydarzeń muzycznych znanych jako Mokotowskie Zaduszki Jazzowe 2025. W trzy listopadowe poniedziałki, muzyka stanie się pomostem między wspomnieniem a teraźniejszością, oddając hołd mistrzom i inspiracjom.



Koncerty odbędą się 3, 17 i 24 listopada o godzinie 19:30, oferując mieszkańcom możliwość przeżywania nastrojowej muzyki jazzowej w wykonaniu czołowych polskich artystów. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny a odbędą się one w dolnym kościele Sanktuarium św. Andrzeja Boboli przy ulicy Rakowieckiej 61.

Hołd dla mistrzów i inspiracji

Idea cyklu koncertów, który powraca po ubiegłorocznym sukcesie, doskonale wpisuje się w jesienny klimat sprzyjający refleksji. Jak podkreślają organizatorzy, jest to czas, w którym jazz, ze swoją emocjonalną głębią, tworzy idealną atmosferę do wspomnień. W trzy poniedziałki listopada publiczność spotka się z wybitnymi artystami, którzy swoją twórczością uczczą pamięć tych, którzy ich inspirowali.

Sławek Uniatowski – koncert otwierający cykl

Cykl rozpocznie się 3 listopada koncertem Sławka Uniatowskiego – wokalisty, kompozytora i multiinstrumentalisty, znanego z wyjątkowej charyzmy scenicznej. Artysta, w duecie z pianistą Michałem Jakubczakiem, zaprezentuje program złożony zarówno z autorskich kompozycji, jak i utworów stanowiących hołd dla jego największych muzycznych inspiracji, takich jak Zbigniew Wodecki, Andrzej Zaucha oraz Frank Sinatra.